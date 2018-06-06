Віхи тижня. Скромна чарівність Тимошенко, церковна «кирилиця» і фальстарт соціалістів
Джерела називають митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона можливим наступником Володимира... Тимошенко залишилася «черговою по інформаційному простору»...
Юлія Тимошенко причарувала свідків звинувачення на процесі, яким влада збирається прикувати її до ганебного стовпа. Патріарх Кирил відвідав Україну, фактично підмінивши Дмитра Медведєва. Соціалісти не змогли зробити вибір між минулим і майбутнім.
І це все ВОНА
Поки більшість українських політиків відпочивають, Юлія Тимошенко волею судді Кірєєва залишилася «черговою по інформаційному простору». Без повідомлень із залу Печерського суду новинні стрічки стали б прісними і нудними, але екс-прем'єр постійно «піддає жару». В черговий раз відмовившись від своїх захисників (і не одержавши дозволу залучити нових), переживши загрозу арешту з боку прокуратури, Юлія Володимирівна продовжує демонструвати на блакитних екранах і в Twitter-і своє послідовне небажання капітулювати на милість Віктора Януковича.
Виходить, відверто кажучи, непогано і навіть місцями переконливо. Принаймні, свідки, викликані стороною звинувачення до Печерського суду, по відношенню до Тимошенко поводилися не вороже, а деколи – максимально доброзичливо. Принаймні, Юрій Продан, який був міністром ПЕК в уряді Юлії Володимирівни, після свідчень у суді і демонстрації ксерокопії доручення прем'єра, що завалялася в домашньому архіві, запросто може стати зі свідка обвинуваченим. Втім, це не зупинило джентльменів з-поміж колишніх урядовців, які під присягою давали Юлії Володимирівні не надто приємні характеристики. Лідер «Батьківщини» повна рішучості викликати десятки власних свідків, готових підтвердити, що в січні 2009-го нею на переговорах у Москві рухали виключно патріотичні почуття і прагнення врятувати мільйони європейців від холодної смерті.
Тим часом діючий український прем'єр Микола Азаров усього за тиждень різко змінив своє ставлення до того, що відбувається в країні. Якщо відразу після виходу з відпустки Микола Янович закликав готуватися до можливої економічної кризи, яка прийде з-за кордону (ну з цим у нас все стабільно), то минулого тижня вже запевняв, що позиції гривні стабільні й стратегічні запаси важливих продуктів створені. Мабуть, Азаров виступав посередником у переговорах між демократами і республіканцями про недопущення дефолту в США? Інших підстав для оптимізму вітчизняна економіка главі уряду поки не давала.
Підміна з хресним прапором
Патрірх РПЦ Кирил зробив уже традиційною свою участь у святкуванні хрещення Русі в Києві, наче нагадуючи, де розташовані найвагоміші парафії Російської православної церкви. Не виключено, що предстоятель РПЦ брав безпосередню участь у підборі місценаглядача на місце митрополита Київського, глави УПЦ (МП). На користь цієї версії говорить і недавній конфлікт митрополита Володимира з найбільшим спонсором православ'я в Україні Віктором Нусенкісом. Інформовані джерела називають митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона можливим наступником Володимира.
Приліт Кирила і його переговори з Віктором Януковичем повинні були трохи підсолодити гірку пілюлю нинішнього непростого стану російсько-українських відносин. Річ у тому, що в порівнянні з попереднім роком частота зустрічей лідерів наших країн серйозно впала, Дмитро Медведєв, наприклад, відмовився відвідати Севастополь на День Військово-морського флоту, зумовивши свій візит підписанням угоди про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України». Ймовірно, Віктору Януковичу доведеться демонструвати, що він робить ставку саме на Медведєва в російських президентських перегонах іншими, не такими енергетичними реверансами.
Соціалісти відклали вибір
Ситуація в Соціалістичній партії може стати хорошою ілюстрацією для тези про кризу лівого руху в Україні. Нинішній лідер партії Василь Цушко вирішив скласти з себе повноваження, зосередившись на управлінні Антимонопольним комітетом. На крісло, що звільнилося, Василь Петрович запропонував кандидатури Валентини Семенюк-Самсоненко, Миколу Рудьковського і Олександра Мороза, хоча почесний голова СПУ до останнього часу не демонстрував готовності повернутися з політичної пенсії до активного політичного життя. Мабуть, оптимізм у Сан Санича вдихнуло бажання Миколи Рудьковського стати біля партійного штурвалу. Той натякнув, що його обрання «узгоджене з папа римським», але партайгеноссе не оцінили жарту давнього улюбленця Мороза.
У результаті соціалісти не змогли навіть у закритому для преси режимі шляхом таємного голосування визначити, хто – Мороз чи Рудьковський – більш гідний вести їх на парламентські вибори. Семенюк-Самсоненко від боротьби за пост лідера СПУ відмовилася, а ситуація усередині партії може тішити тільки комуністів, що поступово перетворюються на монополістів на лівому фланзі політикуму.
Євген Магда