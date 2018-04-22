Петро Порошенко: Здорова конкуренція між НУ-НС та БЮТ стимулюватиме їх до активності

Один із впливових представників “Нашої України” Петро Порошенко дав бліц-інтерв’ю УНІАН.

Петре Олексійовичу, який результат, на Вашу думку, може отримати блок “Наша Україна – Народна Самооборона” на дострокових парламентських виборах?

Є всі підстави для того, щоб узяти 20%. Я вважаю, що технологічно були прийняті абсолютно зважені, правильні рішення з точки зору громадського сприйняття, виборчих технологій і всіх складників політичного процесу. Це стосується першої десятки списку, першого номера списку (Юрія Луценка. – Авт.). Логічним і правильним є позиціонування як пропрезидентської політичної сили. Президент виключно демократичними методами продемонстрував рішучість щодо захисту свободи й демократії в державі.

На сьогодні блоку є про що говорити, є підстави бути переконливими. А після презентації виборчої стратегії блоку “Наша Україна” – Народна самооборона” можна абсолютно свідомо розраховувати на 20% і на загальну перемогу демократичних сил.

Але чому в першій десятці виборчого списку немає більшості лідерів партій, котрі підписали угоду про створення блоку?

Я думаю, це цілковито виважена й мудра позиція партійних керівників. Адже посада керівника партії не є абсолютною передумовою включення на якісь позиції, хоча вона, безумовно, передбачає і дає можливість бути делегованим до виборчого списку.

Таким чином формується уявлення виборців про політичну силу, їхніх кандидатів, у тому числі й тих, хто сьогодні приймає рішення в партійному середовищі.

Чи гарантоване їм місце в прохідній частині списку? Звичайно. Немає жодних сумнівів у тому, що всі лідери партій гарантовано будуть у прохідній частині виборчого списку.

Як ви гадаєте, чи правильно обмежувати себе в можливості вести переговори зі створення парламентської коаліції лише з БЮТ, особливо в умовах, коли Президент закликає всі політичні сили до консолідації?

Позиція блоку має бути абсолютно чіткою і зрозумілою для виборця. Звичайно, наш виборець бажає бачити коаліцію демократичних сил. Богу – богове, кесарю – кесареве. Президент несе величезну відповідальність за долю держави. Президент не має права допустити, щоб через політичне протистояння виникла загроза розколу держави. Тому Глава держави виступає за створення дійового механізму цивілізованих відносин між владою і опозицією, щоб виборці політичної сили, яка опинилася в опозиції, не відчували себе обкраденими. Президент робить усе можливе, щоб захистити права всіх українців та об’єднати державу. Він доклав усіх зусиль, аби політики не дивились одне на одного, як кажуть, крізь прорізь прицілу – це все люди, всі вони мають усвідомлювати, що є українцями. Вони не вороги, вони мають різне бачення виходу з політичної кризи, різне бачення подальшої побудови держави, але для того й вибори, щоб люди обирали.

Чи ви не боїтеся наступити на одні й ті самі граблі під час переговорів з БЮТ щодо створення коаліції?

Переговори з Юлією Тимошенко були завершені багато тижнів тому, і відповідний документ підписано. Переговори не мають бути вічними, вони завершуються і завершуються з певним результатом. Проте консультації між двома блоками ведуться регулярно, і це є цілком правильним. Я можу вас запевнити, що в нас немає жодних обмежень чи проблем у спілкуванні.

Тобто питання, що прем’єра в разі перемоги демократичних сил висуватиме та політична сила з коаліції, яка набере більшевідсотків, – вирішенеостаточно?

Так, це змістовна частина підписаної угоди. Усе залежатиме від вибору народу. Крім того, це певним чином створюватиме додаткову мотивацію для активного проведення виборчої кампанії. Але все має відбуватися на основі здорової, я підкреслюю – здорової, конкуренції між демократичними силами.

Записала Олена Гітлянська