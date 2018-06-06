Віхи тижня. У центрі уваги – Тимошенко

Арешт опозиціонерки затьмарив і конфуз секретаря РНБО Богатирьової, і припущення про наявність ізраїльського громадянства у Черновецького.

Арешт Юлії Тимошенко затьмарив і конфуз секретаря РНБО Раїси Богатирьової, спічрайтери якої запозичили промову в президента Apple Стіва Джобса, і припущення про наявність ізраїльського громадянства у мера столиці Леоніда Черновецького. Лідер «Батьківщини» знову опинилася в центрі уваги і вдруге в житті – за гратами.

Без права на помилування?

Гра в котика й мишки зі звинуваченням, яку Юлія Тимошенко почала зі старту ініційованого владою судового процесу, завершилася її несподіваним арештом.

Зовні це виглядало так. Після допиту в Печерському суді прем`єр-міністра України Миколи Азарова, який вступив у словесну перестрілку з підсудною, прокуратура запропонувала змінити запобіжний захід для його попередниці на посту глави уряду на арешт. Відмовитися від цієї пропозиції суддя Кірєєв, помітно вимотаний зухвалою поведінкою підсудної, не зміг. Доводи розуму в цій ситуації не спрацювали, і молодий юрист, школу професійного вдосконалення для якого організувала найвідоміший політик країни, не витримав напруги. Звичайно, деякі спостерігачі відзначили, що Тимошенко старанно провокувала власний арешт, але чи багато в країні людей, здатних діяти так само? Добре відомо, що Юлія Володимирівна сильна в критичних ситуаціях, але прогнозувати розвиток подій після її узяття під варту навряд чи хто-небудь візьметься.

Хоча будь-яка хоч трохи досвідчена в українській політиці людина розуміє, що без указки з Банкової ніякий Азаров або навіть «всемогутній» Кірєєв такого рішення прийняти не змогли б.

Наразі незрозуміло, чи допоможе розгортання наметового містечка біля Печерського суду і Лук’янівського СІЗО примусити владу відступити і випустити на свободу лідера опозиційних сил. Так само не зрозуміло, чи вплине на Януковича обурення міжнародної громадськості. Багато європейських країн, Європа в цілому і США одностайно засудили дії української влади і зажадали звільнення Тимошенко.

Схоже, «сердечників» заскочив зненацька арешт свого лідера, вони продемонстрували, що в «Батьківщині» часто відсутній сумнозвісний «план Б». Зате країна змогла прослухати чимало заяв опозиційних політиків, які ще вчора були з Юлією Володимирівною на ножах. Арешт Тимошенко перетворив головного «фронтовика» Яценюка на викривача режиму, що пашить гнівом, лідера партії «УДАР» Віталія Кличка змусив перервати підготовку до боксерського поєдинку і повернутися до Києва. Правда, Віктору Ющенку планова відпустка завадила не тільки дати свідчення у її справі в суді, але й висловити їй хоч би мінімальну підтримку. Важко повірити, що екс-президент проводить свої канікули в забутому богом куточку, де недоступні засоби комунікації, і він нічого не чув про арешт лідера «Батьківщини».

Цікава деталь: на захист Тимошенко виступила також Росія. Джерела російського «Коммерсанта» стверджують, що коротку, але емоційну заяву написав сам глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. У Москві переконані, що газові угоди в 2009 році було укладено абсолютно законно. Мабуть, у цьому Дмитро Медведєв спробує переконати свого українського колегу Віктора Януковича під час зустрічі в Сочі, запланованої на 11 серпня.

Юля прикрила Льоню і Раю

Мають усі підстави радіти проблемам, з якими зіткнулася Тимошенко, Леонід Черновецький і Раїса Богатирьова, адже ажіотаж навколо лідера «Батьківщини» поглинув народжені ними інформаційні приводи. Секретар РНБО примудрилася повторити практично слово в слово промову, яку виголосив президент корпорації Apple Стів Джобс кілька років тому перед студентами Стенфорда. Раїса Василівна останнім часом не відрізнялася хоч би мінімальною активністю, тому її виступ перед випускниками Києво-Могилянської академії викликав такий резонанс. Багатьох здивував і підпис ректора Могилянки Сергія Квіта під листом групи українських інтелігентів, які закликали Віктора Януковича не відступати в боротьбі з корупцією. Зі свого боку типа законослухняний глава держави дав зрозуміти, що виконуватиме рішення Вищого адміністративного суду, який визнав незаконним присвоєння звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу.

Тим часом столичний мер продовжує комфортне перебування на землі обітованій. Той факт, що тамтешні журналісти розкопали інформацію про наявність у Леоніда Черновецького ізраїльського громадянства з 1994 року, мало засмучує Леоніда Михайловича. Він добре знає, що Ізраїль не видає своїх громадян в інші країни і не схильний поширювати офіційну інформацію про їх громадянство. Найбільш досвідчені аналітики вважають, що через навішування на Черновецького щита Давида хтось намагається розхитати позиції глави КМДА Олександра Попова. Втім, в умовах політичної кризи влада не піде на жодні дострокові вибори в Києві.

Євген Магда