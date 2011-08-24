СБУ знову затримала васильківських "терористів"

Представники Служби безпеки України знову затримали підозрюваних в організації теракту на День Незалежності, повідомив "Українській правді" адвокат затриманих В`ячеслав Мартинюк.

"Шістьох осіб о пів на десяту ночі посадили в машину і повезли в обласне управління СБУ", - розповів адвокат.

"За ними приїхали, вручили повістки і сказали, що вони зобов’язані поїхати в управління СБУ", - уточнив він.

Мартинюк розповів, що троє затриманих є членами організації "Патріот України" - депутат Васильківської міської ради, глава комісії з питань молоді і спорту Сергій Бевз, Олексій Чернеча та Володимир Шпара.

Також було затримано депутата міськради Ігора Мосійчука, співзасновника спортивного товариства "Соловейко" імені Романа Шухевича Віталія Зателепу, Максима Бойка і Юрія Бондаренка.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня співробітники СБУ Василькові Київської області затримали трьох учасників організованого злочинного угруповання, які, за версією СБУ планували здійснити вибух у Києві на День Незалежності.

Вранці 23 серпня затриманих відпустили, порушивши кримінальну справу "за фактом підготовки до скоєння теракту, публічних закликів до скоєння терактів і незаконного виготовлення вибухового пристрою".