Янукович перевернув прапор України догори ногами (фото)

Днями усі ЗМІ повідомили, що до річниці прем’єрства Януковича видано його книгу «...І рік при владі”. Перші 500 примірників видруковано до його дня народження, тобто до 9 липня. А увесь тираж вийде 4 серпня.

У сьогоднішньому номері газети “Сегодня” - замітка про святкування дня народження Януковича, у якій згадується також і про цю книгу. Публікація ілюстрована фотографією виданого примірника книжки.

На обкладинці сірого кольору в правому куті фотографія самого Януковича, нижче назва, видрукована білим шрифтом “...І рік при владі”, підпис “Віктор Янукович” та ще нижче – жовтим шрифтом такий собі підзаголовочок “Від кризи – до економічного зростання”

І тут починається найцікавіше... Над назвою книги, ліворуч від портрета – Державний прапор України. Але намальований він догори дригом – згори жовта смуга, внизу – синя.... Чи може, це не прапор, а так просто собі дві гарненькі смужечки на книзі державного діяча? Для яскравості кольорів додано?

Ну, це вже просто не смішно... Десь читала, що раніше в морі підняття прапора держави догори дригом означало, що судно просить про допомогу. То як можна зрозуміти таке ілюстрування? Янукович – рік при владі, і Україні вже зле? Чи просто хтось не знає, як правильно розташовуються смуги державного прапора – згори синя, знизу – жовта?

Чи може це вже Регіонали вирішили впровадити законодавчу пропозицію котрогось із депутатів? Нагадаю, нещодавно в Верховну Раду поданий проект закону з пропозицією затвердити державний прапор України у вигляді верхня смуга – жовта, нижня - синя. Оскільки, бачте, у нинішньому вигляді наш прапор – щось недобре для країни по фен-шую...

Цікаво – чи продивлявся сам Янукович свою книгу, принаймні, зовні? І скільки державних коштів буде витрачено на, напевно ж таки, новий передрук обкладинки?

Додаю гіперпосилання на замітку http://www.segodnya.ua/news/273190.html

Тетяна, м.Київ.