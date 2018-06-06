Віхи тижня. Хорошковський заблищав генеральськими зірками, Медведєв зробив найкращий подаруночок

Хорошковський заблищав генеральськими зірками В ідеалі День Незалежності для молодої держави повинен стати чимось на зразок періоду Олімпійських Ігор в античному світі, коли війни і конфлікти затихали. Але вітчизняна політична еліта не збирається повторювати пройдене багато століть назад, вважаючи за краще розкручувати маховик протистояння.

Навряд чи хтось поставить під сумнів право глави держави на честь Дня Незалежності нагороджувати державними нагородами. Але цього разу їх кількість була явно неадекватною ситуації в країні. При цьому нова зірочка на погони міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова виявилася квіточками в порівнянні з присвоєнням звання «генерал армії» голові СБУ Валерію Хорошковському. Зірки і лампаси дивно виглядають на костюмі мультимільйонера і медіамагната, погано поєднуючись з ритуальними обіцянками Віктора Федоровича укласти таки угоду про асоціацію з ЄС.

У якомусь сенсі корисним був заклик Януковича під час святкового засідання до підлеглих навчитися пояснювати співгромадянам сенс перетворень, що відбуваються в країні. Дійсно, через рік після оголошення реформ за двома десятками напрямів мільйони українців перебувають у щасливому невіданні про те, що ж міняється в нашій країні. У глави держави поки куди краще за турботу про наповнення гаманців громадян виходить малювати плани перетворення Конституції і реформування виборчого закону. Напевно, Віктор Федорович не в курсі, що кожна друга молода людина вже готова брати участь в протестах проти дій влади.

Народ не повинен заважати влади відзначати свята Але цими знаннями в повному обсязі озброєні силовики, які не дозволили представникам опозиції провести народний марш вулицями столиці в день Незалежності. Київська влада «потурбувалася» про спокій учасників народних гулянь на Хрещатику, добившись судової заборони на демонстрації. У парку Шевченка при цьому зібралося не так мало людей, як показують офіційні ЗМІ, але і не настільки багато, щоб перетворити 24 серпня в день початку всеукраїнської революції. Відозва Юлії Тимошенко, передана з Лук`янівського СІЗО, не змогла стати планом дій для супротивників Віктора Януковича. Юлія Володимирівна переживає кризу жанру і дефіцит конструктивних ідей. Консолідувати опозиціонерів змогла, мабуть, лише Ганна Герман. Президентський радник не тільки прозоро натякнула, що лідери опозиційних партій регулярно проводять неформальні консультації на Банковій, але і проігнорувала вимоги навести докази цих неромантичних рандеву.

Втім, деякі політики зуміли вирізнитися. Олег Тягнибок своїм запливом в Дніпрі у супроводі соратників не тільки нагадав про «Свободу», але і анонсував бадьоре святкування Дня Незалежності в 2012 році: за декілька місяців до парламентських виборів претенденти на депутатські мандати змагатимуться в оригінальності. Віктор Ющенко, долаючи тяжкість антирейтингу, здійснив сходження на Говерлу. Втім, це повідомлення вже з розряду туристичної, а не політичної хроніки.

МВФ не здається Неприємний подарунок до свята підніс офіційному Києву Міжнародний валютний фонд, експерти якого прибудуть до України не раніше жовтня. Відповідно і розраховувати на кошти чергового траншу уряду найближчим часом не варто. Микола Азаров, звичайно ж, запевнив, що країні ці гроші зовсім ні до чого, і в економіці спостерігаються виключно позитивні тенденції. Напевно, Миколі Яновичу варто нагадати, що далеко не кожен пенсіонер здатний, подібно до глави уряду, назбирати мільйон, відкладаючи з пенсії. А ще прем`єрові пора б стати жорсткішим, а то підлеглі чиновники розперезалися. То гуманітарний міністр Табачник доповідає про 100-процентну готовність шкіл до навчального року. То віце-прем`єр Тігіпко, немов усвідомивши наслідки скоєного, заявляє, що рішення про злиття «Сильної України» і Партії регіонів ще не остаточне. Кабміну як ніколи потрібна гучна кадрова чистка, але хто дасть гарантію, що першим претендентом на виліт не стане діючий прем`єр?

Та і «дивуватися» він щось часто став останнім часом. То його дивує стан українських лікарень, то вражають ціни на шкільну форму. У якій країні живе прем`єр-міністр України?

Кращий подаруночок – від Медведєва Негласний конкурс на найефектніше поздоровлення українців з Днем Незалежності виграв російський президент. Пан Медведєв запропонував нашій країні скористатися за білоруським прикладом «інтеграційною знижкою» на газ і дав зрозуміти, що співпрацювати з Україною за формулою Януковича «3+1» Митний союз (тобто Росія) не збирається. Виключно по дружбі – як завжди.

Євген Магда