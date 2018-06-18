Третя газова війна між Україною та Росією?

Третя газова війна між Україною та Росією?

16:52, 05 вересня 2011
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Російська сторона відповіла зухвало. Президент Медведєв взагалі не зволив зустрічатися з Януковичем в Душанбе для обговорення газових проблем... РФ готова судитися за газовою угодою з Україною?..

Янукович, Медведєв Останнім часом відносини між Росією і Україною з газових питань погіршилися ще більше. Уряд України передав 1 вересня через посольство РФ і дипломатичними каналами лист уряду Росії з ініціативою провести переговори про постачання газу, в якому викладено пропозиції щодо умов імпорту і транзиту газу. Подробиці невідомі, але ясно, що українська сторона могла запропонувати лише зниження ціни на російський газ і (або) підвищення тарифу на транзит російського газу до Європи через територію Україну.

Президент Янукович у суботу злітав в Душанбе на саміт глав держав - учасників СНД, де зробив ряд резонансних заяв. Зокрема, він повідомив там журналістам, що Україна не сприймає будь-якого тиску в процесі переговорів щодо перегляду ціни на російський газ. «Спочатку загнали нас у кут, потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні, не мене особисто, а це принижує державу, і я не можу цього допустити», - підкреслив український президент. Причому, зрозуміло, що ці його слова адресувалися кремлівському керівництву.

Російська сторона відповіла зухвало. Президент Медведєв взагалі не зволив зустрічатися з Януковичем в Душанбе для обговорення газових проблем. «За моєю інформацією, окремої робочої зустрічі не відбулося. За ініціативою російської сторони, Дмитро Медведєв і Віктор Янукович обмінялися думками на полях саміту», - повідомила з цього приводу прес-секретар глави російської держави пані Тімакова. Щодо ж українського листа вона заявила: «Російський президент звернув увагу українських партнерів на те, що ті пропозиції, які були передані російському уряду і про які було повідомлено йому, не містять конкретики».

Крім того, минулої п`ятниці прем`єр-міністр Азаров розповів, що «Нафтогаз Україна» буде реорганізовано, після чого припинить своє існування. «Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей будуть діяти на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, і природно, через це всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, повинні бути переглянуті", - прокоментував він ймовірний перебіг подальших подій.

Москва відреагувала миттєво і дуже різко. «Вважаємо неприйнятними маніпуляції реорганізаційною процедурою для того, щоб виправдати односторонню відмову від існуючої угоди. Будь-які внутрішньодержавні рішення України не повинні впливати на виконання міжнародних зобов`язань. В іншому випадку це може спричинити за собою тяжкі наслідки для економіки України », - попередила прес-секретар президента Росії.

Ще Азаров, а потім Янукович заявили про можливість звернення в судові інстанції, якщо Росія не погодиться на здешевлення газу. На це пролунала жорстка відповідь: Росія готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

Загалом, колишні запевнення керівників країн у взаємній «великій дружбі» на такому тлі виглядають безглуздими жартами. Сторони обмінюються провокаційними висловами і погрозами, але ніхто, схоже, не збирається поступатися. Російський уряд згідний знизити ціну на газ в обмін на вступ України до Митного Союз або, на крайній випадок, на здачу Газпрому української ГТС. Керівництво ж України оголосило, що в МС не піде, тому що рухається в Європу, а свою «трубу» Росії не віддасть.

Віктор Янукович і Микола Азаров перед початком засідання Комітету з економічних реформТаким чином, ситуація тупикова, і назріває нова газова війна. При цьому Янукович з Азаровим «кивають» на газові угоди, підписані Тимошенко 19 січня 2009 року. Але вперто не хочуть визнавати, що укладені минулого року Харківські угоди про знижку на газ в обмін на продовження терміну перебування російського флоту в Криму були вкрай бездарними. Не тільки в політичному аспекті, а й в економічному.

Нагадаємо, в січні 2009 року була остання газова «війна» (перша - в січні 2006 року), коли Росія перекривала газовий кран не тільки для України, але й для Європи. Завершився цей конфлікт підписанням сумнозвісного газової угоди, згідно з якою ціна на нафту почала розраховуватися з економічної формулою. Правда, на 2009 рік Тимошенко домоглася знижки на 20%, а, крім того, у другій половині 2008 року і в 2009 році світові ціни на нафту сильно впали. В результаті цього ціни на російський газ для Україні протягом 2009 року дешевшали і були набагато нижчими, ніж для європейських держав - не рахуючи Білорусі, з якою у Росії особливі відносини. Зокрема, в I кварталі ціна для України становила $ 360 за тисячу кубометрів, в II кварталі - $ 271, в III кварталі - $ 198, в IV кварталі - $ 208.

Ціни на нафту, які обвалилися в результаті світової кризи, стрімко поповзли в гору вже в 2010 і 2011 роках, внаслідок чого стали швидко рости і ціни на газ, що розраховуються за формулою. Сьогодні можна лише припускати, як би Тимошенко вела переговори з Москвою щодо перегляду газових угод, якби стала в 2010 році президентом України.

А от команда Януковича вже не могла не бачити в квітні 2010 року, коли підписувалася Харківська угода, що нафта у світі дорожчає, внаслідок чого будуть підвищуватися ціни і на російський газ. У зв`язку з чим потрібно було домагатися від Росії не просто якоїсь знижки, а й корекції формули в газовій угоді, що дозволяло б пом`якшити умови для України у разі різкого злету світових цін на нафту.

Газова формула в угоді від 19 січня 2009 року являє собою, говорячи математичною мовою, лінійну залежність. У ній закладена пряма пропорція між цінами на нафтопродукти (мазут і газойль) за попередні дев`ять місяців і ціною на газ, а відштовхується розрахунок від базової ціни на газ в $ 450. Однак для ситуації, коли ціни на нафту розкручуються спекулянтами на світових біржах до дуже високих значень, варто було б ввести в цю формулу понижуючі коефіцієнти.

Тобто, необхідно було передбачити, наприклад, прогресивну шкалу - за аналогією, скажімо, з існуючою у багатьох країнах прогресивною шкалою прибуткового податку, коли ставки податку варіюються залежно від розмірів доходу від 10% до 50% (чим більше заробляєш, тим вище ставка , і навпаки). Щоб після досягнення світових цін на нафту (мазут, газойль) якихось високих значень ціни на газ збільшувалися вже не в прямій пропорції, а з понижуючим коефіцієнтом, який тим більший, чим вищі ціни нафтопродуктів.

Тим самим був би закладений, так би мовити, принцип справедливості - адже не можна вважати справедливими злети до небес світові ціни на нафту навесні 2011 року чи влітку 2008 року! Оскільки ж ціни на нафту формуються під впливом спекулятивного світового капіталу, то й  ціни на газ для України, виходить, також залежать від примх іноземних спекулянтів.

Дмитро Медведєв і Віктор Янукович обмінюються угодою з питань перебування ЧФ РФ на території УкраїниПричому, якби зміну формули  українською стороною було запропоновано Росії на початку 2010 року при підготовці Харківських угод, то тоді було б легше домовитися, оскільки світові ціни на нафтопродукти були в той період ще не занадто високі. Розрахована за формулою ціна на газ для України на I квартал 2010 року становила $ 306 за тисячу кубометрів, тоді як на IV квартал 2011 року вона добереться до $ 500 (зі знижкою за Харківськоюу угодою - $ 400).

Звичайно, якщо б відносини між керівництвом Росії та Україні були дійсно хорошими, то в Кремлі прислухалися б до подібних аргументів української сторони. Москва ж вимагає від Києва за поступки аж надто багато. І хоча Азаров у неділю заявив, що «ніхто і ніколи не дочекається ніяких воєн, у тому числі газових», але ці його слова звучать не дуже переконливо.

Олександр Безкоровайний

 

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