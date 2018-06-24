Псевдопрем’єріада, або Навіщо сварити Клюєва і Колеснікова?

Приблизно півтора тижні тому в одну відому газету звернулося невелике PR-агентство з проханням "підготувати матеріал із заданих тез». Тема, як було сказано, «важлива і актуальна» - можлива швидка зміна глави уряду. Далі слідували самі «тези». Колеги чемно відмовили, пояснивши, що якщо вже й буде писатися матеріал на цю тему, то за власними «тезами». На іншому телефоні чемно сприйняли відмову і навіть не зайшли до редакції за запропонованим текстом.

Ось вони, ці «тези» (цитуємо дослівно):

«Тези для підготовки матеріалу Ймовірність зміни прем`єр-міністра вже не дискутується. Експерти та чиновники обговорюють виключно терміни і особистості. Зрозуміло, що вибирати нового прем`єр-міністра будуть зі своїх. Ще навесні розглядався досить довгий список кандидатів Сергій Тігіпко (чужий, як не крути) і Юрій Бойко (питання розгляду даної кандидатури знаходиться в прямій залежності від успішно зміненого договору щодо газу з Росією. Зараз результати роботи щодо газу з Росією далекі як від бажаних, так і від обіцяних їм керівництву) Решта кандидатур - Андрій Клюєв і Борис Колесніков ».

Далі автори, які складали документ, наводять довгий список тверджень, що покликані максимально дискредитувати першого віце-прем`єр-міністра Андрія Клюєва. Після цього автори тез пропонували хвалити іншого віце-прем`єра - Бориса Колеснікова.

А ось висновки, які пропонувалося зробити: «Кандидати фактично уособлюють собою два можливих напрями зовнішньої політики: російський вектор являє Клюєв, тим часом як Колесніков демонструє прихильність ліберальній ідеології і європейським цінностям. Але оскільки Президент дуже чітко заявляє про європейські пріоритети в розвитку Україні, фактично вибору немає». Такі ось «думки».

Найцікавіше, що це були не останні ходоки до редакції з цієї теми.

Як всі журналісти прийшли до однакових висновків ...

Протягом тижня в газету звернулися ще кілька посередників, які вмовляли редакцію опублікувати подібний матеріал. Їм навіть пропонували варіант готового тексту. Крім цього, натякали, що ця кампанія триватиме не один місяць і газета зможе заробити дуже великі гроші.

Далі - більше. Як повідомили нам колеги з ряду інших видань, протягом останнього тижня з точно такими ж тезами приходили й до них. І також йшлося про «великий контракт» і множинні «розміщення».

Ще кілька видань вирішили відмовитися від заробітку, направивши їх, як писав класик, «в сторону іншу».

Але, як виявилося, відмовили не всі.

У минулу п`ятницю ми побачили пряме підтвердження цих чуток: у двох друкованих виданнях вийшли статті, які практично копіювали показані нам тези. При цьому «дивовижним» чином автори публікацій сходяться в тому, що реальних претендентів на прем`єрську посаду лише двоє - Борис Колесніков і Андрій Клюєв. А далі так само одностайно автори публікацій в абсолютно різних виданнях приходять до висновку, що і доля вибору між цими двома претендентами практично вирішена.

У той же день, тобто до обіду п`ятниці, повідомлення з викладенням цих статей були розміщені більш ніж на трьох десятках інформаційних сайтів. Це очевидне платне розміщення, оскільки кожен, хто знайомий з законами поширення інформації, прекрасно знає, що тільки дійсно резонансна новина може так швидко розповсюдитися по всіх інтернет-ресурсах. У разі редакційної статті з досить спірними висновками мова може йти лише про 5-7 передруків. Якщо вона дуже вдала - її виклад можуть розмістити до п`ятнадцяти інформаційних ресурсів протягом декількох днів. А щоб так відразу всі редактори побачили і передрукували - ніколи.

Більше того, багато з цих передруків тут же отримали потужну банерну підтримку на найбільш відвідуваних Інтернет-ресурсах.

Хтось взяв і отак абсолютно випадково оплатив вельми недешеві банерні майданчики? Чи хтось «замовив» Клюєва?

Агентство звернулося за коментарем до його прес-служби. На наше здивування, там повідомили, що знають про розпочату інформаційну кампанію, але відмовилися від подальших коментарів.

Де пишуться тексти для «непідкупних» видань?

А ось тут може бути кілька версій. Найбільш малоймовірна, що це замовлення пішло від самого Колеснікова. Вже дуже грубо це виглядає - так відкрито себе хвалити, лаючи свого колегу по уряду. Якщо це так, у чому ми вже дуже сумніваємося, то його явно підставили його ж консультанти.

Набагато більш імовірно, що замовником виступила третя сила, якій вигідно дискредитувати Андрія Клюєва і посварити з Борисом Колесніковим, у яких, за різними даними, досить рівні стосунки.

Але якщо так, хто ця загадкова сила?

Сергій Гайдай, агентство Гайдай.Ком: «Я розумію прийом, який застосовується. Адже матеріали не тільки дискредитують Клюєва, вони подають інтригу, в якій Клюєв і Колесніков протистоять один одному, будучи претендентами. Тому перше, що очевидно - замовник намагається максимально створити конфлікт між Клюєвим і Колесніковим».

Нескладно здогадатися, що це можуть бути як інші кандидати на посаду прем`єр-міністра, так і фігури, які бажають посилити свій вплив у випадку перестановок в уряді. За словами Директора Центру політичного аналізу Юрія Романенка, існує безліч різних сил, груп впливу, як зовнішніх, так і внутрішніх, які й можуть бути замовниками даної інформаційної акції.

На думку ще одного політтехнолога, який побажав залишитися неназваним, в публікаціях проглядається мета не тільки посварити Клюєва і Колеснікова, але й вбити клин між ними і прем`єром Миколою Азаровим і створити загальне сум`яття в рядах регіоналів.

Сергій Гайдай, агентство Гайдай.Ком: «Замовника треба шукати десь у структурах провладних, в структурі, де є власні амбіції стати прем`єром.

Прізвища не буду називати, тому що заява моя буде голослівною. Але однозначно зрозуміло, що замовником є не Колесніков і не сам Клюєв. Мені здається, що атака йде не на Клюєва, атака йде на чинного прем`єра.

Тому як там не піддається сумніву те, що зняття Азарова вже вирішена справа, а це ще не факт, бо багато хто вважає Азарова досить ефективним прем`єром».

Тарас Березовець, Berta Communications: «Ми бачимо, що ця кампанія ведеться за лекалами класичних інформаційних атак. При цьому насправді Колеснікова з Клюєвим намагається підштовхнути до відкритої війни хтось третій. Дана атака має на меті підірвати існуючі позиції прем`єра Миколи Азарова, змусити його нервувати і здійснювати вимушені помилки. Тому це тільки початок чорної кампанії, а сама вона розрахована на тривалий термін.

Чутки про підготовку даної спецоперації з`явилися на ринку ще тиждень тому, тому думаю, це не стало несподіванкою ні для кого із залучених персон. Ім`я замовника всієї провокації також не є секретом. Називати його не буду, скажу лише, що він сам довгий час бачить себе в кріслі прем`єра. Щоправда, добитися посади настільки сумнівним чином йому навряд чи вдасться, тому що інтригу проти своїх Президент навряд чи пробачить».

Кость Бондаренко, Інститут української політики: «Швидше за все, ми маємо справу з так званої«розводкою» - досить примітивним трюком, який навряд чи спрямований на те, щоб посіяти ворожнечу між політиками - навряд чи люди, які мають вплив на процес прийняття рішень у державі, повірять у цю комбінацію. «Розводка» спрямована на інформаційний простір напередодні суду над Юлією Тимошенко - щоб продемонструвати, що у владі почалася боротьба, поділ крісел, плутанина. Не виключено, що тут задіяні і інші чинники: близькість переговорів між президентами Росії та Україні, розгляд «українських питань» у Брюсселі, відкриття стадіону «Олімпійського» (де відзначився Б.В. Колесніков) тощо. Швидше за все, «розводка» готувалася за межами України - надто вже схоже на роботу піарників з ближнього зарубіжжя, які практикували подібні спецоперації і раніше. Мета проста: створення гіпотези про те, що в Україні нема з ким зараз вести переговори, тому як в країні ось-ось зміниться влада, а найближче оточення Президента не може між собою знайти спільну мову, Президент не знає, в якому напрямку йому рухатися - на Схід чи на Захід, ще трохи, і почнуться рецидиви Помаранчевого періоду тощо. Одним словом, як завжди правий професор Преображенський: не читайте наші газети перед обідом. Особливо ті, що сіють дезінформацію».

Кость Бондаренко додав, що за його інформацією, відставка уряду або ж заміна ключових гравців у владі в Україні найближчим часом не передбачається.

Таким чином, версія про російський слід серед опитаних нами експертів прозвучала тричі. Саме Клюєв останній рік очолює переговорний процес з Європейським Союзом, у тому числі, і щодо угоди про зону вільної торгівлі. І, незважаючи на всі проблеми в цьому процесі, багатьом і багатьом у сусідній столиці ой як не хочеться його успішного завершення.

Так що чекати продовження «епопеї»? Як кажуть, читайте в газетах?

Сергій Потапенко