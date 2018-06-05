Віхи тижня. Зухвалість Януковича, парламентський абсурд і передчуття гри на газовій трубі

Віктор Янукович дав зрозуміти європейцям, що не збирається йти на поступки у справі Тимошенко. Україна бере участь відразу в двох зонах вільної торгівлі. Верховна Рада продовжує дивувати. Віктор Ющенко прогнозує консорціум із «Газпромом».

Януковичу Європа не указ

Глава держави відреагував на публічні демарші європейських політиків у властивій йому манері «великого і жахливого». Віктор Янукович заявив, що не бачить сенсу у виході Юлії Тимошенко на свободу, оскільки проти неї відкрито ще декілька кримінальних справ. Бютівці постаралися довести ситуацію до абсурду, говорячи про 11 справ проти свого лідера, але поки їх набагато менше. Хоча Віктор Федорович сердиться на європейських політиків, які не вірять у його рівновіддаленість від всіх українських судів, у їхньому скептичному ставленні до української Феміди є чимала частка його провини. Президентська команда крутить судовою системою «за царським велінням», і вибудовує конфігурації, зручні для себе, коханої.

Недивно, що українського президента показово вирішили не приймати в Брюсселі. Янукович скористався можливістю і знову зайняв «сильну позицію», заявивши, що готовий перенести підписання угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, він наполягає на згадці в угоді перспективи членства України в Євросоюзі, на що численні євроскептики безумовно не готові. Схоже, до грудня нас чекає обмін заявами з різним смисловим наповненням і емоційним зарядом. Триллер «Україна і ЄС» наче написаний маститими голлівудськими сценаристами – так багато натяків і нагнітання напруги.

Росія розкриває обійми

Зате у відносинах із Росією подібної двозначності практично не буває: там не приховують своєї зацікавленості в поверненні нашої країни в сферу монопольного впливу Кремля. З нагоди охолодження стосунків між Україною і ЄС, Володимир Путін з панського плеча навіть дозволив підписати угоду про створення в СНД зони вільної торгівлі в рідному Петербурзі. Мабуть, Володимир Володимирович був інформований, що Україна успішно проводить переговори про ЗВТ з ЄС, і зіграв на випередження. Операцією прикриття для подяки Путіна став візит Медведєва до Донецька, де майбутній екс-президент Росії продовжив імітувати власну значущість. Ходити з високо піднятою головою у Дмитра Анатолійовича виходить непогано, а ось впливати на реальні політичні розклади виходить куди гірше.

Микола Азаров, який поставив автограф під угодою про створення ЗВТ СНД, був змушений не лише виправдовуватися перед опозицією, що звинуватила його в перевищенні повноважень, але демонструвати сподівання на досягнення нового компромісу з газового питання. Аналогічний «прорив» анонсував і Віктор Янукович після спілкування з Медведєвим. Чесно кажучи, після європейського «батога» чомусь не віриться, що Росія підкине «пряників». Скоріше, Москва спробує скористатися ситуацією і нав`язати Києву черговий варіант нерівноправної угоди. Там добре розуміють, що з усіма бадьорими рапортами Кабінету Міністрів діватися Україні особливо нікуди – вітчизняна економіка дуже залежить від ціни на російський газ.

Віктор Ющенко, допущений к студію Савіка Шустера для критики Юлії Тимошенко і укладених під її патронатом газових домовленостей, припустив, що нас чекає створення газотранспортного консорціуму (ГТК) або оренда української труби. Подібні варіанти обговорювалися ще за часів президентства Кучми, і не варто забувати, що можливі європейські партнери в створенні ГТК можуть бути в долі з «Газпромом».

Театр абсурду під куполом

Тим часом без президентської відмашки парламентська більшість навідріз відмовилася ухвалювати рішення по декриміналізацію статті Кримінального кодексу, за якою винесено вирок Юлії Тимошенко. Поставив своєрідний «рекорд принциповості» регіонал Михайло Чечетов, який до обіду заявляв, що відміна рішення Верховної Ради – «ніж в спину Медведєву і Януковичу», а після обіду жваво брав участь у голосуванні, що повернуло Україні перехід на зимовий час. Депутатський корпус буквально охоплений політичним мазохізмом: законодавці, за словами віце-спікера Миколи Томенко, не врахували 99% відсотків поправок до бюджету-2012. Зате знайшовся один парламентарій – народник Олег Поліщук – який добровільно склав із себе депутатські повноваження. Але це скоріше виключення, ніж правило – справжнього оновлення парламенту доведеться чекати ще рік.

Євген Магда