Завтра країною прокотяться масштабні акції протесту за участю ... Регіонів

Серед учасників: «афганці», підприємці і навіть Федерація профспілок Хари. В Україні не було подібної за масштабом імітації акцій протесту громадянського суспільства...

У Бориса Акуніна в політичному детективі «Статский советник» подібна ситуація описана чудово. Там, у царській Росії, діє підпільна революційна «Бойова група», яка регулярно влаштовує теракти в боротьбі за революцію, проти експлуататорів. А потім статський радник, російський детектив німецького походження Фандорін розкриває, що, виявляється, «Бойову групу» ростить і підгодовує «зірка Петербурзького розшуку» князь Пожарський. Поліцейський високого рангу втемну підштовхує групу на нові злочини, щоб потім її знищити і зробити виток своєї кар`єри.

Протестні рухи (якими б щирими не були настрої людей, що приїжджають протестувати) так само, як «Бойова група», піддаються розкручуванню і маніпулюванню. Українські політики в цьому досягли успіху. Учора ми написали про те, що акцію «чорнобильців» під парламентом очолили функціонери Партії регіонів. Завтра мають пройти виступи «афганців», організації «Ніхто, крім нас». Цю акцію вони анонсували на форумі громадських організацій 14 жовтня, який пройшов у Будинку письменників. Єдиною вимогою форуму був саморозпуск парламенту і загальноукраїнська акція, в результаті якої будуть обрані члени «Громадської ради з питання відновлення Конституції України» (мабуть, щось на зразок тимчасового уряду).

До «афганців»-протестувальників приєднався Хара

Сьогодні за день до всеукраїнської акції протесту «афганців» біля готелю «Дніпро», просто навпроти УНІАН, зупинився джип з номером АА 4004 ВР. З джипа в супроводі двох охоронців вийшов Олександр Ковальов, який, за його словами, «досить давно став одним із співзасновників вуглевидобувної фірми» і якийсь час тому очолив організацію воїнів-інтернаціоналістів «Ніхто, крім нас». Пам`ятайте, тієї самої організації, яка організувала штурм парламенту 20 вересня, і в якої податкова трьома тижнямипізніше проводила незаконний обшук?

Туди само в цей час прийшли Казбек Б. (політтехнолог, який як стверджують, тісно працює зі штабом Наталії Королевської), Віталій Б. та інші політтехнологи. Нагадаємо, що «Ніхто, крім нас» позиціонує себе як організація «мужніх і чесних пацанів». «Пацан» - характерне українське слово, у нас на кожного КОНКРЕТНОГО пацана в цій країні приходиться ще один ЧЕСНИЙ пацан, місія якого - структурувати і каналізувати цивільний протест. А тепер давайте згадаємо ще одну подію, яка сталася одразу після обшуку у «афганців». На наступний день 14 жовтня в будівлі Спілки письменників (ним фактично розпоряджається бютівець Володимир Яворівський) за участю двохста п`ятдесяти громадських організацій «Ніхто, крім нас» прийняла рішення вимагати розпуску Верховної Ради і почати протести. Сам керівник «афганців», згаданий Олександр Ковальов, за словами журналістів, під час форуму перемовлявся телефоном з нардепами Наталією Королевською та Михайлом Волинцем. А автобуси для делегатів, членів громадських організацій, за нашими даними, оплатили регіонали. На форумі слово давали переважно афганцям, про дві вимоги форуму (розпуск ВР і створення «Координаційної ради») ми написали вище.

Відтоді, як у приміщенні Спілкиі письменників відбувся форум, який висунув політичну вимогу відставки парламенту, минуло три тижні. Рух «афганців» за цей час зміцнився новими учасниками. Ось, наприклад, одночасно з ними в регіонах буде проводити акції Федерація профспілок України під керівництвом нардепа від Партії регіонів Василя Хари. Дізнавшись, що Василь Хара, найдавніший і найвідданіший регіонал раптом приєднався до протестів, я вирішила подзвонити до Федерації профспілок України.

- Скажіть, - запитала я спікера ФПУ Юрія Роботу, - чому ви вирішили приєднатися до акцій протестів афганців, адже Василь Хара - нардеп від Партії регіонів, на ваші з`їзди приходять Азаров і Тігіпко, і ви їх там любовно шанує ...

- Ну то й що? Ми ж не проти влади, ми проти конкретних кроків, проти ліквідації виплат, проти норм бюджету. Ми проводимо свою акцію, і якщо афганці до нас приєднаються, ми не проти.

- Нам відомо, що голова Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслан Секела, який разом з підприємницьким рухом «Вперед» і «афганцями» є одним з організаторів завтрашньої акції, сидить в офісі ФПУ на Майдані на п`ятому поверсі. Якщо ви не співпрацюєте з «афганцями», навіщо ви даєте офіс революціонеру-практику, який їм допомагає?

- Ми не даємо офіс.

- Ви впевнені?

- Навіщо ж нам давати безкоштовно, - голос пана Роботи звучить невпевнено.

«Афганці»: нас використовуватимуть і на нас піаритимуться

Після цієї розмови ми зателефонували заступнику Олександра Ковальова, співголові організації «Ніхто, крім нас» Володимиру Сердюку іпоставили йому декілька запитань.

- Це ж ваш шеф Олександр Ковальов приїжджав до готелю «Дніпро» на джипі з охороною і «крутими» номерами?

- Олександр Ковальов, як і я, зустрічається з різними людьми, політиками і політтехнологами. Це ні про що не говорить. І дійсно наш керівник їздить на джипі. А номери «ВР» йому потрібні, щоб не стригли даїшники на дорозі. І охорона теж потрібна, оскільки проти Ковальова завели три кримінальні справи за його шахту в Торезі, яка називається «Донецьквугілля». Я готовий вам показати цю шахту, думаю, що це змінить ваші уявлення і про її масштаби і наші наміри. Там влада вже зробила двадцять шість обшуків, вилучено документи. Але нічого не знайшли. У нас є адвокат, член нашої організації, проти нього порушили дві кримінальні справи. Тому, «Регіони» тримають руку на пульсі.

- Чому серед ваших прихильників, попутників є люди, які безпосередньо працюють з Партією регіонів?

- Хто?

- Василь Хара, який завтра теж виводить на площі в областях людей. Він профспілковий олігарх, який очолює типову жовту профспілку. На його з`їздах він буквально купає в любові владу, Азарова і Тігіпка.

- Але ж на акцію прийдуть люди. Члени профспілок. Я думаю, що в областях ця схема реалізується простіше, ніхто не чекає рішення Хари. Профспілка дізналася про акцію, і колектив прийняв рішення брати участь.

- Нам відомо, що автобуси для учасників громадських організацій форуму 14 жовтня оплататила ПР.

- Членів нашої організації «Ніхто, крім нас» ніхто не привозив. Там були представники руху «Вперед» Наталії Королевської, Асоціації підприємців. Форум прийняв рішення про розпуск парламенту - вони за все голосували. Там ще був рух «Наступ».

- Його голова Руслан Секела, за чутками, сидить в офісі Федерації профспілок у Василя Хари.

- Секела - співорганізатор акції, але, наскільки я розумію, він допомагає акції «Вперед» Наталі Королевської. Він завтра йде до парламенту. А ми вважаємо, що парламенту вже немає. Якщо він не саморозпуститься, то ми його не вважаємо парламентом. Ми завтра виходимо з акціями до облрад. І якщо облради не висловлять недовіру Верховній Раді, то і вони для нас будуть поза законом.

Потім підемо до райради, сільської. Звичайно, дорогою до нас будуть приєднуватися найрізноманітніші люди, які захочуть пропіаритися, використати нас. Порадьте, як цього уникнути. Як ми можемо відмовити людям, які приходять на мітинг і кажуть, що підтримують наші вимоги? Що робити, коли, незважаючи на заборону, приходять з прапорами БЮТ і Фронту змін, "Комітету опору диктатурі" і розгортають їх, вклинюються? Ну як ми можемо заборонити? Що сказати Королевській? Наталіє Юріївно, не приходьте?

- Ви вважаєте, що «затаврувати» парламент - це гідне застосування протестної енергії?

- Ми витрачаємо енергію, щоб майбутня Верховна Рада була краща. Ми повинні обрати інших, а не цих, ось у чому причина. Ми не намагаємося змінити владу, ми намагаємося змінити людей, які живуть у цій системі.

- А якщо пройдуть планові вибори до ВР, і ваша вимога дострокових виборів стане неактуальною, вам не буде шкода витрачених зусиль і грошей?

- Навіть якщо ми на один градус піднімемо свідомість і громадянську активність, ми вже не витратили даремно час. І наша активність буде результативною, незалежно від того, термінові будуть вибори чи дострокові. Люди будуть заповнювати бюлетень не з заплющеними очима. Нас не влаштовує не тільки парламент. Нас не влаштовують провокатори на полі громадських організацій, не влаштовують чиновники, які обманюють, президент і уряд. Але з чогось треба починати. Але навіщо починати з президента? Ми його обрали. А закони приймає парламент.

- Мені здається, що під час термінових виборів до парламенту ви зрозумієте, що вас використали.

- У цьому світі всі одне одного обслуговують, ми взаємозалежні. Ми щось зробимо, а кругом крутяться люди, здатні споганити наші ідеї. У них може бути просто більше технологічних можливостей для цього. Ми не професіонали. Але наші задуми і наші помисли чисті. І підтвердженням цього є те, що ми не прагнемо зайти в парламент. Ми виступаємо проти хаосу, який б`є по наших людях.

Замість епілогу

З того часу, коли «афганці» почали свою діяльність, лунало безліч версій про цей рух. Дискутанти сходилися на думці, що влада використовує громадянський рух «Ніхто, крім нас». Влада осідлала хвилю протесту і каналізувала її проти одного органу - парламенту. При цьому для телеканалів створюється шикарна картинка бурхливого громадянського суспільства. Західні дипломати в захваті, коли «афганці» намагаються розпустити парламент, який нічого не вирішує. Люди відволікаються, пар випускається. Окремі персоналії - політики, провокатори, всі кому потрібно, - розкручуються. Псевдоопозиційні діячі отримують хорошу порцію телевізійного часу. Тимошенко з Луценком сидять. Влада керує, розводить і робить «реформи». Як мені пояснив відомий політолог, так зазвичай все і відбувається. Якщо до громадянського руху не примикають авторитетні журналісти та інтелігенція, то його за допомогою політтехнологів прибирають до рук багаті люди, влада. Журналісти ще не вірять у безкорисливі рухи, інтелігенція ще терпить владу. Тому залишається друге. Зазвичай в наших суперечках щодо «афганців» думки розходилися лише в питанні, втемну використовують «афганців» чи ні. Коли я розмовляла з Володимиром Сердюком, мене підкуповувала його «прозорість», готовність показати папери, шахту шефа і все таке. У «Бойовий групі» Акуніна, про яку я написала вище, до речі, був такий персонаж - Снігур. Гарний хлопчик, юний зовсім, син революціонерів, який теж вірив у світову революцію. Його жертви виявилися марними, довірливість згубною, а методи неприйнятними, але добро в цій книзі все одно перемогло.

Маша Міщенко