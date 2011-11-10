Попов пообіцяв археологам зберегти унікальність Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зустрівся з науковцями Подільської археологічної експедиції Інституту археології НАН України.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час розмови з археологами Олександр Попов подякував науковцям за вагомий внесок у збереження історичного обличчя міста та висловив впевненість, що співпраця науковців та влади міста триватиме.

Голова КМДА закликав науковців до спільної роботи над Генеральним планом міста та попросив їх провести незалежну фахову експертизу розділу, присвяченого збереженню та охороні історико-культурної спадщини Києва.

«Проект Генерального плану, запропонований до обговорення киянам, містить детальний перелік заходів, які місто вживатиме для збереження пам’яток історії. Наше спільне завдання, обов’язок перед нащадками – зберегти історичну, архітектурну унікальність міста. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви долучитися до роботи над цим документом і проведете незалежну фахову експертизу розділу Генерального плану, присвяченого збереженню та охороні історико-культурної спадщини», – запропонував Олександр Попов.