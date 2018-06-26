Віхи тижня. Затуманений Янукович, оптимістичний Азаров і передвиборна ясність

Туман у відносинах України і Європейського Союзу розсіватися не бажає, і ця ситуація може зберегтися до саміту Україна – ЄС, запланованого на 19 грудня. Микола Азаров демонструє не властивий людині пенсійного віку, яка живе в Україні, оптимізм. Верховна Рада прийняла виборчий закон, що розділив опозицію.

Там, за туманами

Туман над Вроцлавом не завадив прибуттю туди польського і німецького президентів, проте затримав у дорозі Віктора Януковича. Глава Української держави, видно, намагався максимально скоротити час для спілкування з колегами про долю Юлії Тимошенко, але марно. У Старому Світі, як констатував Янукович, усе частіше пов'язують долю екс-прем'єра і перспективи євроінтеграції України.

У нашій країні, зазначив Віктор Федорович, суди отримують усе нові докази правопорушень Юлії Володимирівни, а парламентська більшість, що різко стала непідвладною Банковій, відмовилася декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою засуджено лідера «Батьківщини».

Чудеса та й годі. Цікаво, чи думав Віктор Федорович, коли непохитною рукою збирав розсипані попередником президентські повноваження, що їх концентрація обернеться для нього регулярними виховними бесідами з представниками ЄС? Вважаю, що ні.

Нестримний оптиміст

Вірний президентський соратник тим часом демонструє оптимізм, більше властивий цирковій арені або оперетковим підмосткам, ніж урядовим кабінетам. Микола Азаров з радістю відмітив, що Україна вже 10 з половиною місяців обходиться без кредитів МВФ, і наступного року без них постарається справитися.

Миколі Яновичу, який зумів шляхом економії своєї пенсії накопичити мільйон гривень, досі невтямки, що економічна ситуація в країні дає приводи для оптимізму тільки недругам України. Прем'єру нічого не говорять навіть такі «маячки», як не позбавлені елементу фарсу захоплення відділень Пенсійного фонду в обласних центрах.

Азаров продовжує сподіватися на прорив у переговорах із Росією про умови поставок газу, що дозволить переконати МВФ і зберегти економічну стабільність. Представник Фонду в Україні Макс Альєр, мабуть, остаточно стомлений риторичними вправами глави уряду, заявив, що головною проблемою у відносинах України і МВФ є не ціна газу для населення, а наявність адекватної влади.

Сюрприз із виборами

Як виявилось, на перебування Юлії Тимошенко в Лук’янівському СІЗО перестали реагувати не тільки представники влади, але й опозиціонери, які ще недавно присягалися бойкотувати парламентські вибори, якщо екс-прем'єр залишатиметься за гратами. Але слова словами, а представники «Фронту змін» і більшість депутатів фракції БЮТ-«Батьківщина» не просто віддали свої голоси за новий виборчий закон, але й заявили про тріумфальну перемогу над парламентською більшістю.

Оцінки експертів з приводу ухвалення закону «Про вибори народних депутатів» різняться. Одні називають парламентське рішення максимально можливим компромісом, інші вважають, що опозиціонерів розвели, спочатку запропонувавши норми-«страшилки», а потім відмовившись від них ради переходу до змішаної системи виборів. У будь-якому випадку 366 голосів «за» виборчий закон в узгодженому владою і опозицією вигляді – очевидне свідоцтво того, що нинішні народні депутати не хочуть давати дорогу партіям без нинішньої парламентської прописки. Звідси, наприклад, 5-процентний бар'єр, який фактично відправив лідера «Удару» Віталія Кличка в політичний нокдаун. Ні, Віталій Володимирович, звичайно, запевнив, що його партія набере куди більше, але обурення змовою представників опозиції і парламентської більшості висловив.

Але охоплений тріумфальним поривом Арсеній Яценюк на Кличка не реагує. Перед «фронтовиком»-одинаком зараз стоїть інше завдання: скоріше конвертувати рейтинг своєї партії в реальні політичні м'язи за рахунок амбітних новобранців, готових поповнити партійну касу. У «Батьківщині» не виключають, що зможуть домовитися з «фронтовиками» про висунення узгоджених кандидатів по мажоритарних округах. Цікаво, що перипетії навколо ухвалення виборчого закону відбулися в той момент, коли доступ до Юлії Тимошенко був закритий навіть для її адвокатів. Це дозволяє припустити, що за пост лідера (або навіть регента) «Батьківщини» найближчим часом розгорнеться запекла боротьба.

Євген Магда