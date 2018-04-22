Янукович поклявся в дотриманні законності й дозволив двом монстрам не платити податки

"Наша команда завжди керувалася засадами законності", – це з виступу Віктора Януковича за засіданні уряду, присвяченому річниці його діяльності ("Урядовий кур’єр", 2 серпня, стор. 3).

Відкриваємо той самий "Урядовий кур’єр" за те саме число, 18-ту сторінку, де розміщаються офіційні документи Кабінету міністрів. Розпорядженням уряду Януковича, який завжди керується "засадами законності", Державну податкову адміністрацію України зобов’язано надати Державному підприємству "Енергоринок" "розстрочку податкових зобов’язань з податку на додану вартість на чотири роки" (Розпорядження від 25 липня 2007 року, №562-р "Про розстрочення податкових зобов’язань Державного підприємства "Енергоринок").

Тижнем раніше, 18 липня, на "засадах законності" уряд Януковича видає Постанову №951, згідно з якою та сама ДПА та Мінфін зобов’язані надати "Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" розстрочку в сплаті податкових зобов’язань, які виникатимуть протягом другого півріччя 2007 року, на 12 календарних місяців".

А тепер звернімося до Закону, а саме – до Закону про Державний бюджет України на 2007 рік, до однієї з його статей, яка чудом ще залишилася непереполовиненою Конституційним судом. Стаття 65 цього Закону (з подачі того ж Кабіміну) забороняє усім, у тому числі Кабміну, ДПА, Мінфіну, митниці, "надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов`язань суб`єктів господарювання за податками, зборами (обов`язковими платежами)".

Формулювання цієї нескасованої статті є чітким і однозначним – відстрочки податкових зобов’язань у 2007 році заборонені. Мене як громадянина, відверто кажучи, не стільки турбує сутужний фінансовий стан підприємств-монополістів на кшталт Нафтогазу та Енергоринку, скільки неповага до Закону. Усе ще турбує, однак цій турботі, схоже, скоро жаба цицьки дасть.

У своїй деградуючій неповазі до закону наші можновладці прогресують на очах. Досі, ламаючи закони на власний розсуд, вони – як на Грушевського, так і на Банковій – принаймні намагалися, плутаючись у словах і термінах, дати якісь пояснення своїм діям.

Тепер, схоже, вважають це зайвим. Навіщо привертати увагу електорату до якихось пояснень?

Станіслав Голубенко