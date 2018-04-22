Під Януковичем горіла земля (фоторепортаж)

У столичному Палаці «Україна» пройшов X з’їзд Партії регіонів... У Януковича з`явився новий помічник - суфлер. Раніше подібне бачили тільки у Путіна і Буша. Кажуть, шалено дорога річ...

Учора у столичному Палаці «Україна» пройшов X з’їзд Партії регіонів. З’їзд ПР затвердив список кандидатіву депутати з 450 осіб на позачергових парламентських виборах 30 вересня і ухвалив передвиборчу програму. Фото Сергія Светлицького і Євгена Орловського/УНІАН

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