Під Януковичем горіла земля (фоторепортаж)

Під Януковичем горіла земля (фоторепортаж)

16:15, 05 серпня 2007
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У столичному Палаці «Україна» пройшов X з’їзд Партії регіонів... У Януковича з`явився новий помічник - суфлер. Раніше подібне бачили тільки у Путіна і Буша. Кажуть, шалено дорога річ...

Учора у столичному Палаці «Україна» пройшов X з’їзд Партії регіонів.

З’їзд ПР затвердив список кандидатіву депутати з 450 осіб на позачергових парламентських виборах 30 вересня і ухвалив передвиборчу програму.

На дійство зібралися близько 400 прихильників партії

Дефіле Раїси Богатирьової

Ганна Герман, певно, нашіптує Тарасу Чорноволу на вушко партійні таємниці

Нестримний міністр надзвичайних ситуацій. Шуфрич № 5

Інна Богословська (№4) обіцяє, що тепер у Партії регіонів стане веселіше: ”Тепер це не лише похмурі чоловіки”

Під Януковичем буквально горіла земля... Кожен крок прем`єра супроводжувався спалахом феєрверка

У Януковича з`явився новий помічник - суфлер (диво техніки з двох абсолютно прозорих пластин і лазерного проектора. Раніше подібне бачили тільки у Путіна і Буша.

Ринат Ахметов уже заявив, що хоче працювати не в уряді, а простим депутатом

Поважні гості Петро Симоненко і Леонід Кравчук

На з`їзд завітав Костянтин Затулін. Цього ж дня на прес-конференції депутат Держдуми РФ повідомив, що позивається до України до Європейського суду. Обіцяє, якщо виграє справу, всі гроші направити на підтримку російської освіти в Україні

Передвиборча програма, звичайно, цікава, але свіженькі плітки ще цікавіші

Фото Сергія Светлицького і Євгена Орловського/УНІАН

 

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