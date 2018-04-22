Під Януковичем горіла земля (фоторепортаж)

На дійство зібралися близько 400 прихильників партії
Дефіле Раїси Богатирьової
Ганна Герман, певно, нашіптує Тарасу Чорноволу на вушко партійні таємниці
Нестримний міністр надзвичайних ситуацій. Шуфрич № 5
Інна Богословська (№4) обіцяє, що у Партії регіонів стане веселіше: ”Тепер це не лише похмурі чоловіки”
Під Януковичем буквально горіла земля... Кожен крок прем`єра супроводжувався спалахом феєрверка
У Януковича з`явився новий помічник - суфлер (диво техніки з двох абсолютно прозорих пластин і лазерного проектора.) Раніше подібне бачили тільки у Путіна і Буша. Кажуть, шалено дорога річ
Ринат Ахметов уже заявив, що хоче працювати не в уряді, а простим депутатом
Поважні гості Петро Симоненко і Леонід Кравчук
На з`їзд завітав Костянтин Затулін. Цього ж дня на прес-конференції депутат Держдуми РФ повідомив, що позивається до України до Європейського суду. Обіцяє, якщо виграє справу, всі гроші направити на підтримку російської освіти в Україні
Передвиборча програма, звичайно, цікава, але свіженькі плітки ще цікавіші
Фото Сергія Светлицького і Євгена Орловського/УНІАН
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