Передвиборча програма Партії Регіонів

На сайті Партії регіонівоприлюднено передвиборчу програму, ухвалену сьогодні з’їздом партії:

Громадяни України заслуговують на гідне життя та стабільний соціальний добробут.

Досягнення сучасних стандартів життя має стати основою національної ідеї, яка об`єднає усіх громадян.

Популізму «помаранчевих» демагогів ми протиставляємо системність реформ, компетентність і результативність нашої команди, активність і довіру співвітчизників.

Наша програма ґрунтується на реальних можливостях економіки, на точних економічних розрахунках та кращому світовому досвіді вирішення соціальних проблем.

1. СОЦІАЛЬНИЙ УСПІХ

Вперше в українській політиці ми пропонуємо принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя. Це буде запорукою соціального успіху і виходу на нові цивілізаційні обрії.

МАЙБУТНЄ МАЄ НАРОДИТИСЯ!

Сім’я і діти – найважливіші цінності, наше майбутнє. Через невизначеність і матеріальні проблеми двоє і тим більше троє дітей в родині на сьогодні – рідкість.

Широко розрекламована «помаранчевими» популістами разова допомога при народженні дитини не вирішує і не може в принципі вирішити проблему народжуваності.

Українська родина і діти потребують системної і довгострокової підтримки – такий наш підхід до цієї проблеми.

Вже з 2008 р. родина на першу народжену дитину отримає 11700 грн., на другу – 25 тис. грн., на третю та кожну наступну дитину - по 50 тис. грн.

При досягненні дитиною 3-річного віку і до 13 років родина отримуватиме щомісяця по 100 грн., а з 13 до 18 років – по 200 грн.

МОЛОДІ - ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ!

Молодь отримає нові можливості, які докорінно змінять її життя на краще!

Зробимо доступнішою вищу освіту. Не менш 50% місць у вузах будуть бюджетними.

Гарантуємо виплату стипендій студентам вузів I-II ступеня акредитації з 1 січня 2008 р. – 200 грн., з 1 вересня 2008 р. – 400 грн. III-IV ступеня - з 1 січня 2008 р. – 300 грн., з 1 вересня 2008 р. – 530 грн. ; студентам-сиротам - не менше 1060 грн.

Молодим спеціалістам законодавчо забезпечимо перше робоче місце, надавши фінансову підтримку підприємствам.

Молода родина отримає в оренду строком до 10 років муніципальне житло, зведене на кошти від земельних аукціонів. За цей час родина зможе придбати власне житло.

Молоді спеціалісти, які працюватимуть на підприємствах-флагманах індустрії, будуть забезпечені житлом під державні фінансові гарантії (1 млрд. грн.).

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ: КЛЮЧІ ДО СТАТКУ

Ми запровадимо комплекс (пакет) соціальних гарантій для сумлінного працівника. Люди відтепер зможуть планувати життя і сімейний бюджет на роки вперед!

Реформуємо і надамо достатні фінансові ресурси місцевим бюджетам. Насамперед вирішимо житлову проблему шляхом проведення земельних аукціонів і вкладення отриманих коштів у будівництво. Система земельних аукціонів створюватиметься протягом 2008- 2010 рр.

Вчитель, лікар, працівник культури, міліціонер, військовослужбовець (працівники бюджетної сфери) при укладанні трудового контракту на 20 років одержать ключі від квартири. Через 10 років роботи житло може бути викуплене за 50% вартості, через 15 - за 25%, а через 20 років воно стає власністю працівника.

ПЕНСІЯ: РАХУНОК ТІЛЬКИ НА ВАШУ КОРИСТЬ!

Кожному пенсіонеру гарантуємо пенсію, що відповідає стажу, кваліфікації та умовам праці. Підтримаємо пенсіонерів, що працюють, шляхом виплати і пенсії, і зарплати.

З 2009 р. запровадимо іменні пенсійні накопичувальні рахунки, на які буде переводитися частина пенсійних внесків. Кожний працівник матиме змогу контролювати стан свого іменного рахунку. Знімемо перешкоди на шляху розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО

Гарантуємо надання якісної безкоштовної медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Кошти приватних інвесторів будуть спрямовані на розвиток медичного страхування, впровадження передових медичних технологій, оновлення обладнання і створення нових основних фондів.

Використовуючи механізми фінансового лізінгу, у 2008-2009 рр. ми забезпечимо лікарні усіх рівнів необхідним медичним обладнанням.

Пріоритетні цільові програми сприятимуть здоровому способу життя, запобігатимуть поширенню СНІДу, туберкульозу, наркоманії, онкозахворювань.

РОДЮЧА ЗЕМЛЯ - БАГАТІ СЕЛЯНИ

З метою підвищення добробуту українських селян законодавчо забезпечимо створення прозорого і легального ринку землі, що гарантуватиме мінімальну орендну плату за землю у розмірі не нижче 400 грн. за гектар на рік.

У 2008 р. завершимо безоплатну приватизацію присадибних ділянок громадян з видачею їм державних актів.

У найближчі 3 роки подвоїться обсяг інвестицій на розвиток сільського господарства, соціальної сфери села – на газифікацію, будівництво шкіл, доріг тощо.

Із створенням Національної зернової біржі вітчизняні аграрії отримають максимальну вигоду, а посередники будуть позбавлені надприбутків. Цьому сприятиме також створення й проведення овочевих і фруктових аукціонів у містах.

ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ПІДПРИЄМНИЦТВУ!

Впровадження нового Податкового кодексу сприятиме довгостроковій стабільності бізнесу. З 1 січня 2008 р. структури малого сімейного бізнесу отримають на 5 років податкові канікули та будуть звільнені від сплати за реєстрацію, видачу патентів та інших дозвільних документів.

УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ - ГІДНУ ПЕРСПЕКТИВУ!

Перехід до професійної армії забезпечить її технічну оснащеність та високу боєздатність, спроможність гідно відповідати на виклики часу, зокрема протистояти загрозам тероризму.

Підвищиться соціальна захищеність військовослужбовців. З 2008 р. втричі збільшаться виплати курсантам та солдатам строкової служби. Грошове утримання молодших офіцерів буде не нижче 2 тис. грн. на місяць.

Створимо мережу суворовських і нахімовських училищ для підготовки перспективного кадрового резерву Збройних Сил України. Вони стануть основою ефективної системи військово-патріотичного виховання, яка формуватиме патріотизм та відданість Вітчизні.

2. УКРАЇНА - УСПІШНА КРАЇНА!

Для соціального успіху співвітчизників ми реалізуємо ряд політичних і економічних реформ, які забезпечать динаміку та ефективність механізмів соціально-орієнтованої ринкової економіки, сприятимуть утвердженню в Україні консолідованої демократії.

РЕФОРМИ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Курс системних реформ забезпечить стабільне економічне зростання, а також поступове звільнення економіки від надмірного державного втручання і опіки.

Пріоритетним є збереження і примноження промислового і науково-технічного потенціалу країни, що надасть можливість поступового переходу до економіки знань. Разом з тим нагальною потребою є широке впровадження наукоємних та енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії.

Ми – за поглиблення політичної реформи та зміцнення в Україні парламентської демократії!

Невідкладною є судова реформа, яка затвердить незалежне правосуддя та пряму виборність суддів громадянами.

Неухильне дотримання законів зменшить обсяг „тіньової” політики і економіки, сприятиме подоланню корупції в суспільстві.

Ми захищаємо свободу слова і поширення інформації, завдяки чому є можливість самовираження та відстоювання думок, а в суспільстві існують механізми прозорості й суспільного контролю.

ЄДНІСТЬ ТА БАГАТОМАНІТНІСТЬ!

Місцеве самоврядування повинне стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього – максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних і локальних стратегій розвитку.

Ми – різні: на Півночі та Півдні, Заході та Сході, але ми – громадяни єдиної країни. У цьому – запорука нашої сили і процвітання. Регіони з їх особливостями і традиціями становлять духовну скарбницю України та її самобутність, яку необхідно зберігати та розвивати спільними зусиллями!

Ми - за надання російській мові статусу державної мови. Для цього необхідна стійка більшість у Верховній Раді. Ми – послідовні прихильники гасла: «Дві мови - один народ!»

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: ВІДКРИТІСТЬ І ДОБРОСУСІДСТВО

На зовнішньополітичній арені ми виступаємо за політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України.

Питання про вступ України до НАТО може вирішуватись тільки на основі результатів всенародного референдуму.

Членство в Європейському Союзі або Світовій Організації Торгівлі – не самоціль, а засіб підвищення добробуту наших громадян, розширення можливостей вітчизняної економіки, науки і освіти.

Ми забезпечимо збалансовану зовнішню політику, де Східний (Росія та країни Сходу) і Західний (країни ЄС та США) напрями однаково значущі.

Ми надаємо важливого значення участі України в ЄЕП, що розширить наші можливості у взаємному обміні товарами, капіталами й послугами на євразійському ринку.

НАШЕ ГАСЛО: УСПІШНА ЛЮДИНА – УСПІШНА ДЕРЖАВА!