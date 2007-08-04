За інформацією офіційного сайту Партії регіонів, з‘їзд ПР вирішив висунути кандидатами у народні депутати України на позачергових віборах до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року таких осіб:

СПИСОК

Регіонали оприлюднили повний список (усі прізвища)

Інформація сайту ПР

За інформацією офіційного сайту Партії регіонів, з‘їзд ПР вирішив висунути кандидатами у народні депутати України на позачергових віборах до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року таких осіб:

СПИСОК

1. Янукович Віктор Федорович. 09.07.1950. Член ПР. Вища. Прем`єр-міністр України.

2. Богатирьова Раїса Василівна. 06.01.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

3. Чорновіл Тарас Вячеславович. 01.06.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

4. Богословська Інна Германівна. 05.08.1960. Позапартійна. Вища. Заступник міністра. Міністерство юстиції України

5. Шуфрич Нестор Іванович. 29.12.1966. Позапартійний. Вища. Міністр. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

6. Азаров Микола Янович. 17.12.1947. Член ПР. Вища. Перший віце-прем`єр міністр, міністр фінансів України. Кабінет Міністрів України

7. Ахметов Рінат Леонідович. 21.09.1966. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

8. Єфремов Олександр Сергійович. 22.08.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

9. Звягільський Юхим Леонідович. 20.02.1933. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

10. Колесніков Борис Вікторович. 25.10.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

11. Богуслаєв Вячеслав Олександрович. 28.10.1938. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

12. Скудар Георгій Маркович. 18.07.1942. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

13. Рибак Володимир Васильович. 03.10.1946. Член ПР. Вища. Віце-прем`єр-міністр України. Кабінет Міністрів України

14. Клюєв Андрій Петрович . 12.08.1964. Член ПР. Вища. Віце-прем`єр-міністр України. Кабінет Міністрів України

15. Янковський Микола Андрійович. 12.08.1944. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

16. Литвинов Леонід Федорович. 07.07.1944. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

17. Васильєв Геннадій Андрійович. 03.10.1953. Позапартійний. Вища. Тимчасово не працює.

18. Ландик Валентин Іванович. 22.11.1946. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

19. Тихонов Віктор Миколайович. 05.03.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

20. Табачник Яків Піневич. 31.07.1945. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

21. Пригодський Антон Вікентійович. 17.03.1950. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

22. Джарти Василь Георгійович. 03.06.1958. Член ПР. Вища. Міністр. Міністерство охорони навколишнього природного середовища

23. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна. 27.11.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

24. Стоян Олександр Миколайович. 02.05.1943. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

25. Хара Василь Георгійович. 11.09.1947. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

26. Турманов Віктор Іванович. 15.08.1945. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

27. Лукаш Олена Леонідівна. 12.11.1976. Член ПР. Вища. Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України - начальник Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України

28. Ківалов Сергій Васильович. 01.05.1954. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

29. Дейч Борис Давидович. 23.08.1938. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

30. Костусєв Олексій Олексійович. 29.06.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

31. Піскун Святослав Михайлович. 08.03.1959. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

32. Савчук Олександр Володимирович. 06.08.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

33. Білий Олексій Петрович. 01.05.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

34. Табачник Дмитро Володимирович . 26.11.1963. Член ПР. Вища. Віце-прем`єр-міністр України. Кабінет Міністрів України

35. Кисельов Василь Олексійович. 25.09.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

36. Петров Борис Федорович. 23.06.1952. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

37. Горбаль Василь Михайлович. 18.03.1971. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

38. Клімов Леонід Михайлович. 31.03.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

39. Круглов Микола Петрович. 10.11.1950. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

40. Сафіуллін Равіль Сафович. 04.02.1955. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

41. Кузьмук Олександр Іванович. 17.04.1954. Позапартійний. Вища. Віце-прем`єр-міністр України. Кабінет Міністрів України

42. Волков Олександр Анатолійович. 29.03.1964. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

43. Прасолов Ігор Миколайович. 04.02.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

44. Пеклушенко Олександр Миколайович. 29.08.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

45. Прокопенко Віктор Євгенович. 24.10.1944. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

46. Льовочкін Сергій Володимирович. 17.07.1972. Член ПР. Вища. Керівник Апарату Прем`єр-міністра України. Кабінет Міністрів України

47. Макеєнко Володимир Володимирович. 17.07.1965. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

48. Герман Ганна Миколаївна. 24.04.1959. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

49. Бойко Юрій Анатолійович. 09.10.1958. Позапартійний. Вища. Міністр. Міністерство палива та енергетики України

50. Павленко Едуард Іванович. 14.10.1947. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання . ВР

51. Гуменюк Ігор Миколайович. 21.04.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

52. Колоцей Юрій Олександрович. 10.08.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

53. Кінах Анатолій Кирилович. 04.08.1954. Позапартійний. Вища. Міністр. Міністерство економіки України

54. Лещинський Олександр Олегович. 02.03.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

55. Прутник Едуард Анатолійович. 15.01.1973. Член ПР. Вища. Голова. Державний комітет телебачення і радіомовлення

56. Джига Микола Васильович. 15.05.1949. Член ПР . Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

57. Момот Сергій Васильович. 14.05.1963. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

58. Самойленко Юрій Павлович. 19.10.1944. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

59. Вілкул Олександр Юрійович. 24.05.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

60. Бевзенко Валерій Федорович. 20.05.1946. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

61. Корж Павло Петрович. 13.11.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

62. Клюєв Сергій Петрович. 19.08.1969. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

63. Акімова Ірина Михайлівна. 26.04.1960. Позапартійна. Вища. Генеральний директор. Бюро економічних та соціальних технологій

64. Малишев Володимир Степанович. 26.07.1950. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

65. Ларін Сергій Миколайович. 11.01.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

66. Мальцев Володимир Олександрович. 20.04.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

67. Лавринович Олександр Володимирович. 28.06.1956. Позапартійний. Вища. Міністр. Міністерство юстиції України

68. Сухий Ярослав Михайлович. 26.03.1951. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

69. Кий Сергій Вікторович. 21.12.1969. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

70. Коржев Анатолій Леонідович. 07.10.1944. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

71. Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич. 19.01.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

72. Ярощук Володимир Іванович. 20.11.1969. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

73. Васильєв Олександр Андрійович. 29.10.1951. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

74. Воропаєв Юрій Миколайович. 10.01.1955. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

75. Папієв Михайло Миколайович. 01.10.1960. Позапартійний. Вища. Міністр. Мінстерство праці та соціальної політики України

76. Вечерко Володимир Миколайович. 07.11.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

77. Гєллєр Євгеній Борисович. 12.05.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

78. Сівкович Володимир Леонідович. 17.09.1960. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

79. Сандлер Дмитро Михайлович. 02.06.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

80. Мельник Станіслав Анатолійович. 11.07.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання . ВР

81. Тулуб Сергій Борисович. 13.08.1953. Член ПР. Вища. Міністр. Міністерство вугільної промисловості України

82. Дем`янко Микола Іванович. 01.07.1947. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

83. Толстоухов Анатолій Володимирович. 02.01.1956. Член ПР. Вища. Міністр. Кабінет Міністрів України

84. Коновалюк Валерій Ілліч. 31.08.1966. Позапартійний. Вища. Тимчасово не працює. Тимчасово не працює

85. Чертков Юрій Дмитрович. 16.05.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

86. Саламатін Дмитро Альбертович. 26.04.1965. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

87. Дарда Олександр Панасович. 05.10.1954. Член ПР. Середня спеціальна. Народний депутат України V скликання. ВР

88. Климець Павло Анатолійович. 23.07.1967. Член ПР. Вища. Голова правління. Закрите акціонерне товариство "Олімп"

89. Слаута Віктор Андрійович. 02.01.1952. Член ПР. Вища. Віце-прем`єр-міністр України. Кабінет Міністрів України

90. Янукович Віктор Вікторович. 16.07.1981. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

91. Хомутинник Віталій Юрійович. 04.08.1976. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

92. Лелюк Олексій Володимирович. 30.11.1969. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

93. Головатий Сергій Петрович. 29.05.1954. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

94. Козак Володимир Васильович. 09.08.1959. Член ПР. Вища. Генеральний директор. Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця"

95. Мхітарян Нвєр Мнацаканович. 16.06.1960. Член ПР. Вища. Кадровий резерв. ВР

96. Деркач Андрій Леонідович. 19.08.1967. Позапартійний. Вища. Президент. ДП НАЕК "Енергоатом"

97. Попов Олександр Павлович. 22.11.1960. Член ПР. Вища. Міністр. Міністерство з питань житлово-комунального господарства

98. Зубик Володимир Володимирович. 28.02.1958. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

99. Грицак Василь Миколайович. 17.02.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

100. Хмельницький Василь Іванович. 10.09.1966. Позапартійний. Базова вища. Народний депутат України V скликання. ВР

101. Букаєв Валерій Олександрович. 01.02.1976. Член ПР. Вища. Президент. Футбольний клуб "Заря" м. Луганськ

102. Мирний Іван Миколайович. 06.07.1954. Позапартійний. Вища. Віце-президент з загальних питань. Авіакомпанія "ЕЕС-Авіа" ЛТД

103. Яцуба Володимир Григорович. 01.07.1947. Член ПР. Вища. Міністр. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

104. Гуреєв Василь Миколайович. 22.04.1952. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

105. Новікова Юлія Володимирівна. 17.02.1977. Позапартійна. Вища. Голова наглядової ради. Миколаївський комбінат хлібопродуктів

106. Рева Дмитро Олексійович. 27.07.1975. Член ПР. Вища. Генеральний директор. ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство ДЕМИ"

107. Харлім Валерій Михайлович. 23.09.1972. Позапартійний. Вища. Тимчасово не працює.

108. Лісін Микола Павлович. 02.11.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

109. Плохой Ігор Іванович. 05.12.1968. Позапартійний. Вища. Тимчасово не працює.

110. Злочевський Микола Владиславович. 14.06.1966. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

111. Іванющенко Юрій Володимирович. 21.02.1959. Громадянин . Позапартійний. Базова вища. Президент. ТОВ "УГК-2000"

112. Солошенко Микола Павлович. 14.10.1950. Позапартійний. Вища. Головний радник з розвитку виробництва танових технологій. ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь"

113. Присяжнюк Микола Володимирович. 13.01.1960. Член ПР. Вища. Член комітету з питань прав людини, національних меньшинств та міжнаціональних відносин. ВР

114. Царьов Олег Анатолійович. 02.06.1970. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

115. Смітюх Григорій Євдокимович. 27.02.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

116. Потапов Василь Іванович. 14.01.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

117. Орлов Андрій Вікторович. 15.08.1970. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

118. Скубашевський Станіслав Валеріанович. 30.05.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

119. Демишкан Володимир Федорович. 16.11.1949. Позапартійний. Вища. Голова. Державна служба автомобільних доріг України

120. Єдін Олександр Йосипович. 17.05.1960. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

121. Лебедєв Павло Валентинович. 12.07.1962. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

122. Святаш Дмитро Володимирович. 15.06.1971. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

123. Мошак Сергій Миколайович. 22.09.1965. Позапартійний. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

124. Кравець Андрій Віталійович. 02.05.1973. Член ПР. Вища. Заступник Міністра Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України

125. Притика Дмитро Микитович. 02.01.1942. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

126. Ландик Володимир Іванович. 27.12.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

127. Селіваров Андрій Борисович. 25.05.1972. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

128. Горошкевич Олександр Сергійович. 08.03.1964. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

129. Сулковський Павло Гнатович. 29.06.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

130. Бондик Валерій Анатолійович. 01.04.1964. Член ПР. Вища. Перший заступник міністра юстиції України. Міністерство юстиції України

131. Матвійчук Едуард Леонідович. 27.04.1963. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

132. Тедеєв Ельбрус Сосланович. 05.12.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

133. Ковальова Юлія Вікторівна. 04.12.1951. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

134. Бурлаков Павло Миколайович. 19.06.1963. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

135. Чечетов Михайло Васильович. 03.10.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

136. Плотніков Олексій Віталійович. 10.06.1965. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

137. Комар Микола Степанович. 18.12.1945. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

138. Засуха Тетяна Володимирівна. 25.04.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання . ВР

139. Вернидубов Іван Васильович. 04.01.1951. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

140. Журавко Олексій Валерійович. 21.04.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

141. Шенцев Дмитро Олексійович. 28.11.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

142. Шпенов Дмитро Юрійович. 20.12.1978. Член ПР. Вища. Генеральний директор. Інститут стратегичних досліджень

143. Мірошниченко Юрій Романович. 03.02.1970. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

144. Мироненко Михайло Іванович. 16.11.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

145. Супруненко Олександр Іванович. 31.01.1971. Позапартійний. Вища. Директор. ТОВ "Юридичний центр "Еквітас"

146. Бондаренко Олена Анатоліївна. 26.05.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

147. Колесніков Дмитро Валерійович. 27.03.1972. Позапартійний. Вища. Перший заступник міністра. Міністерство промислової політики України

148. Ілляшов Григорій Олексійович. 13.04.1965. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

149. Пшонка Артем Вікторович. 19.03.1976. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

150. Бондаренко Віктор Вікторович. 16.07.1967. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

151. Бережна Ірина Григорівна. 13.08.1980. Позапартійна. Вища. Приватний нотаріус. Київський міський нотаріальний округ

152. Глазунов Сергій Миколайович. 01.09.1958. Член ПР. Вища. Перший заступник міністра. Міністерство охорони навколишнього природного середовища

153. Мороко Юрій Миколайович. 06.05.1953. Позапартійний. Вища. Генеральний директор. ТОВ "ММДС-Україна"

154. Писарчук Петро Іванович. 06.06.1955. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

155. Лук`янов Владислав Валентинович. 21.02.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

156. Лисов Ігор Володимирович. 14.07.1958. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

157. Шкіря Ігор Миколайович. 20.08.1965. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

158. Наконечний Володимир Леонтійович. 20.06.1952. Член ПР . Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

159. Титенко Сергій Михайлович. 22.07.1954. Позапартійний. Вища. Голова. Національна комісія регулювання електроенергетики

160. Синиця Артем Миколайович. 03.11.1975. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

161. Фесенко Леонід Іванович. 10.06.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

162. Горіна Ірина Анатоліївна. 10.01.1967. Позапартійна. Вища. Генеральний директор. ТОВ "Консент"

163. Кожара Леонід Олександрович. 14.01.1963. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

164. Щербань Артем Володимирович. 27.05.1974. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

165. Глущенко Ігор Миколайович. 19.08.1962. Член ПР. Вища. Президент. НАК "Енергетична компанія України"

166. Черноморов Олександр Миколайович. 20.05.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

167. Каракай Юрій Васильович. 20.05.1967. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

168. Борт Віталій Петрович. 01.09.1972. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

169. Маньковський Григорій Володимирович. 24.03.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

170. Демидко Володимир Миколайович. 12.02.1952. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

171. Калюжний Віталій Анатолійович. 20.11.1979. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

172. Корж Віктор Петрович. 03.08.1957. Член ПР. Вища. Міністр. Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту

173. Попеску Іван Васильович. 16.04.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

174. Зубець Михайло Васильович. 07.04.1938. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

175. Колесніченко Вадим Васильович. 21.03.1958. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

176. Рижук Сергій Миколайович. 20.01.1950. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

177. Федун Олексій Леонідович. 24.08.1962. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

178. Самофалов Геннадій Григорович. 10.11.1945. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

179. Єгоренко Тамара Василівна. 11.12.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

180. Мельник Петро Володимирович. 18.06.1957. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

181. Болдирєв Юрій Олександрович. 16.02.1951. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

182. Луцький Максим Георгійович. 04.06.1976. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

183. Надоша Олег Володимирович . 19.04.1964. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

184. Келестин Валерій Васильович. 26.09.1964. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

185. Олійник Володимир Миколайович. 16.04.1957. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

186. Толстенко Володимир Леонідович. 27.05.1950. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

187. Боярчук Олексій Валерійович. 10.04.1972. Член ПР. Вища. Секретар. Ялтинська міська рада

188. Козуб Олександр Андрійович. 08.06.1956. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

189. Майборода Сергій Федотович. 24.04.1959. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

190. Калетнік Григорій Миколайович. 02.05.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

191. Берташ Василь Михайлович. 07.01.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

192. Стельмашенко Василь Петрович. 03.08.1953. Член ПР. Вища. Заступник генерального директора. ТОВ "Донтехресурс"

193. Зац Олександр Вікторович. 08.09.1976. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

194. Ядуха Василь Степанович. 25.01.1964. Член ПР. вища. Народний депутат України V скликання. ВР

195. Личук Володимир Іванович. 15.05.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

196. Забарський Владислав Валерійович. 14.07.1968. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

197. Ледида Олександр Олександрович. 28 09.1957 . Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

198. Пінчук Андрій Павлович. 28.01.1980. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

199. Горбатюк Анатолій Олексійович. 08.08.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

200. Заблоцький Віталій Петрович. 14.03.1960. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

201. Чуднов Василь Михайлович. 14.01.1958. Член ПР. Вища. Начальник. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-франківській області

202. Чмирь Юрій Павлович. 07.04.1972. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

203. Кунченко Олексій Петрович. 23.12.1952. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

204. Омельянович Денис Сергійович. 17.07.1977. Член ПР. Вища. Генеральний директор. ЗАТ "АПК-Інвест"

205. Демчишен Василь Васильович. 15.05.1956. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

206. Муц Орест Павлович. 26.02.1959. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

207. Романюк Микола Прокопович. 05.06.1952. Член ПР. Вища . Народний депутат України V скликання. ВР

208. Цюрко Петро Іванович. 28.03.1966. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

209. Гусаров Сергій Миколайович. 24.03.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

210. Васютін Сергій Іванович. 16.05.1961. Позапартійний. Вища. Голова правління. ВАТ "Укртранслізинг"

211. Єгоров Олександр Миколайович. 06.10.1965. Член ПР. Вища. Голова наглядової ради. ТОВ "Актив-Банк"

212. Столар Вадим Михайлович. 10.08.1982. Позапартійний. Вища. Директор. "Торговий дім "Відродження"

213. Константинов Володимир Андрійович . 19.11.1956. Член ПР. Вища. Голова правління. Корпорація "Укрросбуд"

214. Ковалевська Юлія Сергіївна. 08.10.1977. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

215. Касянюк Олександр Ростиславович. 17.05.1967. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

216. Зубанов Володимир Олександрович. 15.08.1957. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

217. Киричек Олександр Едуардович. 31.08.1967. Член ПР. Вища. Голова наглядової ради. ЗАТ "Єврокомплекс"

218. Ісаєв Леонід Олексійович. 17.04.1937. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

219. Андрос Сергій Олександрович. 11.01.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

220. Степаненко Анатолій Анатолійович. 01.07.1963. Член ПР. Вища. Секретар міської ради. Бердянська міська рада

221. Літвінов Володимир Григорович . 11.05.1949. Член ПР . Середня технічна. Народний депутат України V скликання. ВР

222. Євтухов Василь Іванович. 16.10.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

223. Солтус Павло Станіславович. 19.02.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

224. Зварич Ігор Теодорович. 28.10.1952. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

225. Кукоба Анатолій Тихонович. 08.11.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

226. Нетецька Олена Анатоліївна. 27.10.1972. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

227. Пачесюк Сергій Никонович. 10.04.1951. Член ПР. Вища. Голова правління. Відкрите акціонерне товариство «Черкаське АТП 17127»

228. Баранов-Мохорт Сергій Миколайович. 03.09.1968. Член ПР. Вища. Заступник директора. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРО-ЛАЙН ГРУП"

229. Білаш Борис Федорович. 01.08.1941. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

230. Журавський Віталій Станіславович. 08.05.1955. Позапартійний. Вища. Заступник голови КМДА. Київська міська державна адміністрація

231. Заплатинський Володимир Михайлович . 13.09.1951. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

232. Вершиніна Інга Станіславівна. 11.06.1967. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

233. Зюков Юрій Євгенович. 12.02.1962. Член ПР. Вища. Перший заступник міністра вугільної промисловості України. Міністерство вугільної промисловості України

234. Бикадоров Віктор Петрович. 15.07.1948. Член ПР. Вища. Голова правління. ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"

235. Цапюк Степан Кирилович. 26.01.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

236. Галуненко Олександр Васильович. 01.03.1946. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

237. Іванов Володимир Михайлович. 28.11.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

238. Рудник Анатолій Андрійович. 08.10.1948. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

239. Кальцев Сергій Федорович. 20.04.1960. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

240. Кравцов Олександр Олегович. 24.02.1963. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

241. Кондратьєва Тетяна Василівна. 22.10.1957. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

242. Сокіл Андрій Олексійович. 31.10.1962. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

243. Волошенков Дмитро Борисович. 09.11.1981. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

244. Слободянюк Володимир Йосипович. 14.10.1943. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

245. Ярошенко Роман Валерійович. 11.12.1975. Позапартійний. Вища. .

246. Петросов Валерій Альбертович. 14.12.1939. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

247. Лещинський Олександр Михайлович. 14.12.1939. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

248. Дубовик Сергій Олегович. 22.04.1971. Позапартійний. Вища. Заступник міністра. Міністерство у зв`язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади України

249. Борзих Олександр Іванович. 26.05.1950. Позапартійний. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

250. Круглик Ігор Вікторович. 13.06.1960. Член ПР. Вища. Директор. ЗАТ "Видобувна компанія Технопром"

251. Римарук Олександр Іванович. 02.08.1956. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

252. Бронніков Володимир Костянтинович. 25.09.1943. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

253. Корсаков Олексій Якович. 02.08.1946. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

254. Кальніченко Ігор Вікторович. 07.11.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

255. Пєхота Володимир Юлійович. 20.06.1939. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

256. Панасовський Олег Григорович. 08.05.1940. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

257. Радзієвський Олексій Васильович. 28.03.1949. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

258. Якименко Микола Євгенович. 27.03.1958. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

259. Мітрошкін Ігор Олександрович. 12.06.1950. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

260. Фалько Володимир Іванович. 13.01.1954. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

261. Разгоняєв Михайло Васильович. 08.09.1952. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

262. Петрик Петро Пантелеймонович. 26.06.1953. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

263. Горбенко Наталія Арсентіївна. 19.02.1955. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

264. Кічатий Юрій Святославович. 22.11.1959. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

265. Антипенко Ірина Вікторівна. 09.05.1961. Член ПР. Вища. Народний депутат України V скликання. ВР

266. Маліков Сергій Валерійович. 23.08.1977. Член ПР. Вища. Секретар. Маріупольська міська рада

267. Прогнимак Олександр Володимирович. 02.01.1958. Член ПР. Вища. Начальник Державного управління. Державне управління охорони навколишнього природнього середовища м. Київ

268. Семичастна Олена Борисівна. 08.05.1961. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

269. Боярчук Олександр Миколайович. 01.10.1972. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

270. Подольський Олександр Михайлович. 02.08.1960. Член ПР. Середня спеціальна. Фізична особа - підприємець.

271. Ставицький Едуард Анатолійович. 04.10.1972. Член ПР. Вища. Голова правління. Національна акціонерна компанія "Надра України"

272. Гриньків Ігор Михайлович. 27.11.1970. Позапартійний. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

273. Сендега Олександр Степанович. 19.12.1953. Позапартійний. Вища. Начальник. Газопромислове управління "Львівгазвидобування"

274. Чичасов Ігор Олексійович. 18.08.1966. Член ПР. Вища. Начальник відділу зв`язків з громадськістю. Донецьке обласне відділення Партії регіонів

275. Блоха Алла Володимирівна. 13.01.1971. Член ПР. Вища. Економіст, помічник заступника генерального директора з економіки та фінансів . ДП "Украерорух"

276. Антемюк Василь Дмитрович. 13.05.1968. Член ПР. Базова вища. Президент. Благодійний фонд "Довіра"

277. Іванов Андрій Валерійович. 31.05.1974. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

278. Янковець Інна Володимирівна. 05.07.1971. Член ПР. Вища. Юрисконсульт. Товариство з обмеженою відповідальністю "Абсолют ЛТД"

279. Ватаманюк Василь Ананійович. 12.01.1947. Член ПР. Вища. голова правління. ВАТ "Чернівецький цегельний завод №3"

280. Тиндюк Микола Андрійович. 13.09.1949. Член ПР. Вища. Заступник голови. Одеська обласна рада

281. Дятлов Ігор Сергійович. 12.09.1981. Член ПР. Вища. Голова правління . Корпорація "Єврокапітал"

282. Орда Олександр Миколайович. 14.07.1951. Член ПР. Вища. Перший заступник міністра. Міністерство охорони здоров`я України

283. Кривцов Олександр Станіславович. 03.09.1950. Член ПР. Вища. Перший заступник Харківського міського голови. Харківська міська рада

284. Сорока Микола Петрович. 05.08.1952. Член ПР. Вища. Перший заступник міністра. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

285. Литвинов Вячеслав Семенович. 29.01.1950. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

286. Гущин Ігор Миколайович. 10.07.1956. Член ПР. Вища. Фінансовий директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "АПК" Південний" м. Херсон

287. Бушко Іван Іванович. 10.03.1969. Член ПР. Вища. Приватний підприємець.

288. Запорожець Петро Петрович. 11.01.1950. Член ПР. Вища. Голова Постійної комісії. Верховна Рада АР Крим

289. Уваров Сергій Іванович. 30.04.1974. Член ПР. Вища. Директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Данило Галицький"

290. Нощенко Микола Миколайович. 14.03.1972. Член ПР. Вища. Генеральний директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Технополіс"

291. Лютіков Володимир Іванович. 24.12.1954. Член ПР. Вища. Директор. Навчально-виробниче підприємство УТОС "Кримпак"

292. Черниш Микола Костянтинович. 06.12.1948. Член ПР. Вища. Генеральний директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"

293. Пундик Микола Володимирович. 03.01.1961. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

294. Башкаленко Олександр Костянтинович. 16.05.1961. Член ПР. Вища. Директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Екопрод"

295. Храмцов Валерій Леонідович. 14.11.1952. Член ПР. Вища. Заступник голови. Дніпропетровська обласна рада

296. Денисюк Станіслав Федорович. 14.01.1958. Позапартійний. Вища. Начальник. Харківська обласна податкова адміністрація

297. Малиш Анатолій Миколайович. 15.04.1956. Член ПР. Вища. Заступник генерального директора по зв`язках з органами державної влади, громадськими організаціями й ЗМІ. Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ"

298. Дутка Ігор Петрович. 20.07.1966. Член ПР. Вища. Генеральний директор. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий сервіс"

299. Редько Роман Васильович. 09.03.1970. Член ПР. Вища. Директор. Товариство з обмеженою відповідальністю комерційна фірма «Авторитет»

300. Дегтярьов Едуард Станіславович. 22.05.1959. Член ПР. Вища. Заступник командувача внутрішніх військ. Міністерство внутрішніх справ України

301. Давиденко Людмила Вадимівна. 18.12.1961. Член ПР. Вища. Помічник-консультант народного депутата України. Апарат Верховної Ради України

302. Журавльов Юрій Петрович. 31.03.1958. Член ПР. Вища. Голова правління. Закрите акціонерне товариство «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агротон»

303. Ольшевський Фелікс Вікторович. 01.03.1970. Позапартійний. Вища. Генеральний директор. Компанія "Ян-Марк термінал"

304. Андрусенко Андрій Глібович. 13.12.1966. Член ПР. Вища. Заступник директора. Товариство з обмеженою відповідальністю «Метекс»

305. Михайленко Геннадій Володимирович. 17.06.1948. Член ПР. Вища. Заступник голови. Сумське обласне відділення Партії регіонів

306. Федик П