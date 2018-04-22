“Ображені” з Партії регіонів вірять у її силу

Продовжуємо надавати слово тим особам, котрі потрапили у непрохідну частину партійних списків або не виявилися в списках узагалі, хоча розраховували на це. Про “ображених” блоком НУ–НС читайте тут. Сьогодні надаємо слово тим, хто пов’язав свою політичну кар’єру з Партією регіонів.

Олександр Ковтуненко, депутат 5-го скликання, член фракції БЮТ, який перейшов до парламентської більшості:

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ВИЯВИЛАСЯ НАБАГАТО СЛАБКІША, НІЖ Я СПОДІВАВСЯ

Список Партії регіонів нормальний, широкий, там багато людей, які вміють щось робити.

А чому немає мене...

Для цього слід було бути членом Партії регіонів, а ви не забувайте, що я обирався, як бютівець. Я апріорі не міг бут в списку. Там є Головатий –спочатку бютівцеь, а потім – нашоукраїнець, – але ті, з ким він домовлявся про місце в списку, стримали своє слово. Ми отримали обіцянки від різних людей бути в списку, але від серйозних людей – не отримали гарантій. Обіцянки-цяцянки не мають жодного сенсу.

Але, думаю, що якби я хотів, то потрапив би в список. Я просто не бачу сенсу балотуватися на антизаконних виборах. Та, на превеликий жаль, Партія регіонів виявилася набагато слабкіша, ніж я сподівався.

Інга Вершиніна, депутат 5-го скликання, член фракції БЮТ, перейшла до коаліції, 232-е місце в списку ПР:

Я ВІРЮ В СИЛУ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, Я В ЗАХОПЛЕННІ ВІД ЇЇ СПИСКІВ

Список Партії регіонів дуже глибокий, дуже професійний, там розумні міцні люди. Прийшов час забути всіляких аптекарів, які ставали головами райадміністрацій після того, як прийшла Помаранчева влада. Партія регіонів могутня та потужна, я в захопленні від її списків.

Я розкажу, як опинилася на 232-му місці...

Я була перша, хто перейшов з БЮТ до коаліції. На політраді Партії регіонів, коли формувався список, я піднялася і звернулася з особистим проханням до лідера партії Віктора Федоровича Януковича: поставте моє прізвище у список кандидатів від 230-го до 260-го номера. Я однозначно вірю й розумію, що увійду до сесійної зали. ПР набере більшість голосів у парламенті. За “гіршого сценарію” мені звільнять місце депутати, котрі підуть до уряду.

Результат ПР, на який розраховую особисто я, – це 250–260 голосів. Ви Інгу Вершиніну, повірте, у парламенті 6-го скликання побачите!

Кілька моїх колег не розуміли, для чого я виступила з таким проханням, адже планувалося, що моє місце у списку буде набагато вище.

Та ви подивіться на попередній номер – це Заплатинський, депутат зі стажем. А після мене далі йде кільканадцять народних депутатів... Я реально попросила про 232-ий номер сама. Я хочу, щоб електорат побачив на власні очі: я вірю в силу Партії регіонів.

Ігор Зварич, народний депутат 5-го скликання, 224-ий номер списку:

ПРОХІДНУ ЧАСТИНУ ЗАМИКАЄ 226-ИЙ НОМЕР

Я потраплю до парламенту – які сумніви? Я не почуваюся ображеним.

Я зараз на Верховині, спілкуюсь з електоратом...

Технологія складання виборчого списку штука доволі складна для коментування. Нехай там соціологи щось кажуть, але на минулих виборах я був у списку 174, і теж усі казали: не пройдеш. Я переконаний, що прохідну частину замикає 226-ий номер нашого списку.

БЮТ, яка взяла на минулих виборах менше від нас, хоче взяти п’ятдесят відсотків мандатів. Але ми 2006 року взяли більше від БЮТ, то чому ми не можемо взяти п’ятдесят? Рейтинг ПР зріс, ми ж рік працювали.

Лев Гнатенко, член ПППУ, який разом з Анатолієм Кінахом перейшов до коаліції, до списків не потрапив:

ХОЧУ БУТИ СХОЖИМ НА ТИГІПКА

Ноу комент...

Я визначив стратегію свого життя поза парламентом. Знаєте, я прийняв рішення, як свого часу Тигіпко, – не брати участь у цих виборах. Хоча в нас була домовленість про те, що я буду в списках.

Я вирішив зайнятися роботою всередині партії. Список коментувати не буду, це внутрішня справа Партії регіонів.

Опитувала Маша Міщенко