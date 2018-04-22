Що думають про список НУ–НС ті, хто вважає себе ображеним?

Ми запитали думку про виборчий список Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в тих нашоукраїнців, котрі опинилися поза списком, або в його непрохідній частині.

Борис Беспалий, народний депутат 5-го скликання (вийшов з “Нашої України”):

ЛУЦЕНКО ОЧОЛЮЄ НАЙБІЛЬШ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СПИСОК

“Наша Україна” – партія для мене вже не рідна, але двоюрідна чи троюрідна. У її виборчому списку є багато гідних людей.

Але перший номер казав, що буде новий список, що не буде тих самих політиків... Проте там є досвідчені політики, до яких додалися ще більш досвідчені Омельченко та Плющ. Луценко вкотре піймався на прямій неправді.

Подивіться першу сотню “Нашої України – Народної Самоборони” та порахуйте, скільки там у сумі є депутатських мандатів. Наприклад, п’ять мандатів Івана Плюща – це рахуючи з радянським, – чотири мандати Стецьківа. Я думаю, що там на кожне з нових облич у середньому є два депутатські мандати. Там є чотири губернатори (крім Павленка – Ткач, Матчук і Стойко), два міністри.

Луценко очолює найбільш адміністративний список, тож він має вибачитися за те, що казав неправду про оновлення.

Вибори робляться виборчими штабами. І керівником виборчого штабу “Нашої України є керівник Секретаріату Президента, а це також неприхований адмінресурс. Це сумно, бо на минулих виборах нічого подібного не було, Секретаріат тоді дистанціювався. Це свідчить про те, що “Наша Україна” не розраховує на прихильність виборців, не розраховує відвоювати щось у Юлії Володимирівни, яка залишається улюбленицею помаранчевого електорату. Тож для мене цей список – майже відверте декларування адмінресурсу та визнання слабкості.

Усередині “Нашої України” вже є конфлікти, але найбільші конфлікти будуть у керівництва “Нашої України” з виборцями. Обіцяли нові обличчя – дали найбільш старі. Обіцяли боротьбу з корупцією – а замість цього купаємося в кришталевих водах Криту за мутні гроші незрозумілого походження. Раптом у списку з’являється якійсь Бурзу Алієв (віце-президент Київського центру журналістських досліджень країн ГУАМ «Шовковий шлях». – Авт.), кажуть, що його поставили після дзвінка з Азербайджану. Кажуть, що він не дуже-то й прохідний, але за ним, між іншим, стоять депутати цього скликання, які складали мандати.

Урешті-решт список – це прикриття, усім зрозуміло, що так само, як депутати механічно проголосували за виборчий список, складений у Секретаріаті Президента, так само вони робитимуть усе що потрібно Секретаріатові. І яка різниця, хто це робитиме – досвідчені люди чи недосвідчені.

А те, що в списку небагато людей, які чимало зробили задля помаранчевої справи, – це результат невдячності. Порошенко створив 5-ий канал, і він – герой Помаранчевої революції, так само, як Роман Безсмертний – головний комендант Майдану.

До речі, в останній момент зі списку викинули Віктора Балогу, який уже встиг оголосити себе під козирним сьомим номером. Хотів бути сьомим, як Рінат Ахметов у списку Регіонів... І його, і його підлеглого – Бондаря – теж викинули. З Балогою обійшлися так само, як з Порошенком, але про це не говорять. Хоча Балога зробив дуже багато, щоб ці вибори відбулися.

Старі обличчя, адмінресурс і невдячність до Порошенка та Балоги – такий результат списку.

А вирішальне слово в цьому мала одна людина – почесний голова партії “Наша Україна”.

Руслан Князевич ходив, бився в груди – я, мовляв, доб’юся, щоб з кожної кандидатури було таємне голосування, нехай воно триватиме навіть три дні. А за що проголосували? За підготовлений список.

Усі казали, що буде регіональне представництво. Де воно? Весь цей процес складання списків супроводжується неправдою.

Сергій Бичков, 134-ий номер списку:

ЯКЩО ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ БЛОК НЕ НАБЕРЕ 25%, ТО ВИНИКАЮТЬ ПИТАННЯ

Люди з прохідної частини списку мають бути мобілізовані... Саме вони виборюватимуть другий термін президентства Віктора Ющенка.

Чому Тимошенко ставить собі планку в 39 відсотків? Бо вона переймається своїм політичним майбутнім. У верхній частині оновленого та очищеного списку НУ–НС залишилися люди, які називають себе чистими й моральними. То чому наші опоненти, які не називають себе чистими й моральними, можуть набрати 30 відсотків, а ми – ні? Якщо президентський блок не набирає 25 відсотків, то тоді виникають питання...

Час ще є, і якщо кожна година буде використана для спілкування з виборцями, то все буде нормально.

І ще важливий момент: необхідно, щоб перша п’ятірка минулого списку не саботувала дій сьогоднішніх фігурантів першої десятки, не зловтішалася їхніми невдачами. А такі побоювання мають місце. У принципі, “Наша Україна – Народна самоборона” зробила нездійсненне: об’єднала дев’ять партій, створивши потужну силу. І якщо гарно використати час, то можна взяти й тридцять відсотків!

...Фігуру Омельченка в прохідній частині я сприймаю як кандидата на начальника штабу на майбутніх виборах київського міського голову. А я думаю, що дострокові вибори міського голови будуть. Омельченко старший зможе очолити штаб будь-якого кандидата на міського голову, висунутого “Нашою Україною – Народною самобороною”.

Наталя Богашева, народний депутат 5-го скликання, 110-ий номер списку:

Я РОЗСТРОЇЛАСЯ І ВІДМОВИЛАСЯ ЙТИ ПРЕДСТАВНИКОМ ДО ЦВК

Я не була на з’їзді, бо вже цілий місяць проходить навчання членів окружних комісій, а я навчаю членів від нашої політичної сили. Їжджу по всій Україні, працюю від дев’ятої ранку до дев’ятої вечора. Я знаю, що 110-та в списку, розумію, що можу не потрапити в наступну Верховну Раду. І, звичайно, це мене дуже розстроїло. Через це я відмовилася йти представником до ЦВК. Якщо так багато достойних людей у списку, то нехай вони йдуть, бо це невдячна, складна робота. Але я в команді Президента, я продовжую зараз виконувати те, що мені доручили.

Конкретно виборчий список коментувати не можу, бо всіх персоналій ще не дивилася, я й зараз на засіданні... Я знаю, що там є люди, котрі зініціювали дуже мало законопроектів. Не вважаю справедливим, що відпустили Порошенка. У Верховній Раді він робив і ще міг зробити дуже багато.

Утім, якщо список формувався представниками всіх партій блоку, то кандидатур було багато, і коли іншого місця для мене не знайшлося, – то я готова це прийняти.

Опитувала Маша Міщенко