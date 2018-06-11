Григорій Омельченко: Провал справи Гонгадзе має вдарити по Кузьміну

Такого безграмотного рішення суду, який скасував кримінальну справу проти Кучми, я в житті не зустрічав… У фінансових, економічних аферах не один труп, про це є матеріали прокуратури Баварії…

Народний депутат України (наразі позафракційний) Григорій Омельченко за час своєї парламентської роботи очолював кілька комісій щодо діяльності Кучми на посаді президента України, а також комісію з розслідування обставин викрадення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, очолював депутатські комісії щодо злочинів вчинених державними діячами та пошуку їхніх валютних рахунків за кордоном.

Григорій Омельченко пояснив, чому суд не мав підстав скасовувати постанову про порушення кримінальної справи проти Кучми.

Пане Омельченку, кого, на вашу думку, призначать тепер «замовником» убивства Гонгадзе, оскільки справу проти Кучми закрили, а сам екс-президент заявив, що потрібно розслідувати її до кінця, аби виявити «справжніх» замовників і організаторів?

Виходить, що вся країна з’їхала з глузду, і тільки окремі колишні керівники країни є найрозумнішими…

Якщо відійти від емоцій, політики, хоча це доволі важко, а спробувати говорити виключно юридичною мовою, то виходить чистісінький абсурд!

Прокоментую постанову суду з юридичної точки зору. Говоритиму не як народний депутат, політик, а як колишній слідчий, за плечима якого багато років розслідувань різних кримінальних справ, як кандидат юридичних наук у галузі кримінального права. І ще я багато років працював викладачем, навчав майбутніх юристів…

Так ось, якщо проаналізувати постанову першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про порушення кримінальної справи щодо Кучми, то з юридичної точки зору вона викладена й написана фахово. Тобто вона може бути взірцем, який треба показувати на семінарських, практичних заняттях студентам юридичних вузів. Взірцем того, як слідчий має обґрунтовувати такі постанови. Тому до постанови, яку виніс Кузьмін, у мене немає жодних зауважень. Вона винесена грамотно й правильно.

Далі…Постанова про порушення кримінальної справи може бути скасована лише тоді, коли її винесено з порушеннями статті 94 КПК, яка передбачає мотиви й підстави для порушення кримінальної справи. Відповідно до статті 94 КПК були всі мотиви й підстави... Кузьмін виконав вимоги КПК.

З юридичної точки зору, такого безграмотного судового рішення (про скасування постанови щодо порушення справи проти Кучми) я у своєму житті просто не зустрічав. Достатньо, аби це рішення суду проаналізували студенти, які закінчили курс кримінального процесу й склали іспит. Я вам гарантую, вони просто сміятимуться над цією постановою і над судом, який її ухвалював.

Ідеться не про достатність пред’явленого обвинувачення, не про достатність доказів, направлених у суд з обвинувальним висновком, а лише про наявність підстав про порушення кримінальної справи. Так ось наявних підстав для порушення кримінальної справи проти Кучми як одного зі співучасників злочину, вчиненого проти Георгія Гонгадзе, було в Кузьміна й Генеральної прокуратури предостатньо. Причому цих підстав було предостатньо ще багато років тому.

Мотивація суду смішна: буцімто, записи, зроблені Миколою Мельниченком, не можуть бути доказом!

Знову ж таки, хто як хоче, так і читає рішення Конституційного суду. Не можуть бути доказами матеріали, здобуті в незаконний спосіб органами дізнання та слідства. А Мельниченко не був ні органом дізнання, ні слідчим, ні прокурором. І не виконував завдання правоохоронних органів, записуючи розмови президента Кучми. Він це робив як приватна особа!

Я це так «розжовую» для таких «професійних» суддів, які ухвалювали рішення у справі Кучми.

Тут навіть не записи Мельниченка є головними. Головним є те, що є живий заявник – Микола Мельниченко, який дав свідчення, як він слухав ці розмови, як він писав і про що і них ішлося. Тобто він як свідок каже про те, що Кучмою був учинений злочин щодо Григорія Гонгадзе. І цього, відповідно до статті 94 КПК, достатньо для порушення кримінальної справи.

Адже кримінальна справа порушується, коли наявний факт злочину. Георгій Гонгадзе убитий? Убитий. Достеменно встановлено, що обезголовлене тіло його. Трьох виконавців засуджено, вирок набув законної сили, і вони вже відбувають покарання за вбивство Георгія Гонгадзе, а також за іншою статтею – перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків.

Арештований Пукач (зараз слухається його справа в суді) визнав свою вину як один зі співорганізаторів, який зі своїми трьома підлеглими викрав Гонгадзе, його вивезли в ліс і вбили, а Пукач особисто відрізав йому голову, потім її переховав і показав місце поховання.

Пукач дав свідчення – це є в матеріалах кримінальної справи, - що замовниками й організаторами вбивства є дві найвищі посадові особи в державі.

Тобто доказів, підстав, мотивів для порушення кримінальної справи проти Кучми було предостатньо. І суддя, якби він керувався лише законом, клопотання Кучми відхилив би.

Якби справа, направлена в суд, слухалася по суті, і там би оцінювалися всі докази, зібрані досудовим слідством, то суд міг би оголосити оправдальний або обвинувальний вирок. Тоді б мова йшла про зовсім інше – про достатність чи недостатність доказів, які б підтверджували вину Кучми чи не підтверджували її.

Це ось суто юридичний лікнеп для такого роду суддів.

А чому все-таки суд визнав незаконною постанову Генпрокуратури про порушення Кримінальної справи проти Кучми?

Коли було порушено кримінальну справу проти Леоніда Кучми, я ще тоді попереджав, що це одна зі складових спецоперацій. Кримінальна справа робилася в адміністрації президента, у тому числі самим Януковичем, і мала бути в кінцевому результаті спрямована на відбілення Кучми.

Крім того, на той момент всі медіа, все суспільство говорили про справи Тимошенко й Луценка. Треба було показати світовій спільноті, що наше правосуддя начебто не вибіркове.

Проте настав час і ми бачимо результат...

Але ж Кучмі було вже пред’явлено звинувачення…

Так. Тобто це вже інший рівень кримінального судочинства. Зібраних доказів було вже достатньо, аби пред’явити Кучмі обвинувачення у вчиненні злочину, що й зробила Генпрокуратура.

Тому з юридичної точки зору рішення суду про скасування постанови Генпрокуратури – це просто маразм і абсурд. Як суд міг скасовувати постанову про порушення кримінальної справи, якщо Кучмі вже навіть було пред’явлено з-в-и-н-у-в-а-ч-е-н-н-я?! Суд не міг скасовувати постанову про порушення кримінальної справи проти Кучми. З юридичної точки це неприйнятно.

Владі та правоохоронним органам підіграли й журналісти. У чому? У публікаціях був акцент лише на злочині Кучми проти Георгія Гонгадзе. Я розумію, це журналістська солідарність, але майже ніхто не друкував матеріалів слідчої комісії, яку я очолював, про те, що Кучмою вчинено й інші речі... Весь акцент був лише на справі Гонгадзе.

І виходить, що в усій іншій своїй діяльності Кучма білий і пухнастий. Генасамблея ради Європи свого часу теж готувала резолюцію щодо вбивства Гонгадзе, а про інші злочини навіть словом не згадала…

Я очолював декілька слідчих комісій, у тому числі й у справі Гонгадзе, і всіма слідчими комісіями зібрано докази про те, що мало місце розкрадання мільйонів державних валютних коштів, отримання хабарів, зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень. І правильність висновків слідчої комісії, яку я очолював, і те, що я перелічив, підтвердив суддя Київського апеляційного суду Василенко, коли він порушив кримінальну справу проти Кучми. У тодішній постанові судді Василенка було вказано не лише епізод щодо Георгія Гонгадзе, а й інші злочини.

Я десятки разів надсилав запити в Генпрокуратуру, починаючи від генпрокурора Потебенька, тричі генпрокурора Піскуна, до генпрокурора Васильєва, Медведька і кілька разів Пшонці, щоб була порушена кримінальна справа проти Кучми та інших посадових осіб.

Слідчою комісією було встановлено, що Кучма є організатором замаху на життя державного діяча, народного депутата Олександра Іляшкевича. Але засудили якогось раніше судимого, який сказав, що він ударив Іляшкевича…

Якби преса була солідарною щодо всіх злочинів, як і щодо вбивства Гонгадзе, то я переконаний, що Генеральній прокуратурі було б нікуди діватися…

Скажу більше, у фінансових, економічних аферах не один труп. І злочини ці не розкриті. Є один труп, якому теж відрізали голову, як і Георгію Гонгадзе. Ця людина перераховувала валютні рахунки, коли було викрадено мільйон американських доларів з валютного держфонду. І це доведено документально не лише слідчою комісією, а й прокуратурою Баварії (Німеччина), матеріали якої направлені в Генпрокуратуру.

А про яких «справжніх» організаторів і замовників убивства Георгія Гонгадзе казав Кучма?

Як слідчий хочу наголосити, що немає безмотивних злочинів. Безмотивні злочини вчиняють тільки душевнохворі люди, які є неосудні. А кожен злочин має свій мотив.

У Кравченка не було жодного мотиву вбивати Гонгадзе. Жодного! Перегортайте, перелопатьте все, ви побачите, що Гонгадзе жодного слова не сказав про Кравченка.

У Пукача тим більше не було мотиву. Гергій Гонгадзе взагалі його не знав і не міг знати, хоча б тому, що Пукач був керівником департаменту зовнішнього спостереження. Тобто в них не було мотиву. Я вже не кажу, про трьох працівників міліції, які за журналістом стежили й викрадали його. Вони навіть не знали, що це журналіст! Вони вже потім дізналися й злякалися. А Пукач, зі свідчень, заспокоював їх: «Не бійтеся, поки Кучма при владі, боятись нічого».

Мотив був лише у двох людей – у Кучми і Володимира Литвина. У Литвина це – особиста неприязнь до Гонгадзе, у Кучми – за його журналістську діяльність.

Доказів предостаньо, аби довести, що вони є замовники, підбурювачі, співучасники.

Як на вашу думку, чи відвоює цю справу Генпрокуратура в апеляційному суді?

Прес-служба Генеральної прокуратури заявила, що оскаржуватимеце рішення. Це законно й правильно. Питання в тому, яке рішення прийме апеляційний суд. Якщо він не керуватиметься політикою, хоча цілком залежить від президента Януковича, то скасує цю постанову як незаконну, необґрунтовану й просто абсурдну з юридичної точки зору.

Але якщо апеляційний суд не зробить цього, то питання має стояти до Рената Кузьміна. Якщо апеляційний суд залишить постанову без змін, то виходить, що перший заступник генерального прокурора незаконно порушив кримінальну справу проти екс-президента Кучми? Тоді він має нести дисциплінарну відповідальність чи просто бути звільненим колегією Генеральної прокуратури. Бо як інакше?! Якщо виходити з їхньої логіки, то саме так і має бути.

Усі докази щодо організації викрадення і вбивства Гонгадзе та вчинення інших злочинів, які я по крихтах збирав, були направлені в Генпрокуратуру. На всі мої матеріали, запити, звернення я отримав відповіді, що все долучено до матеріалів кримінальної справи. Звичайно, у мене все є в завірених копіях, які я дуже гарно заховав. Мої архіви не горять…

Я знаю одну річ – що рано чи пізно Кучма буде на лаві підсудних.

Кажу абсолютно щиро й відверто: я прошу Бога, аби він дав Кучмі здоров’я і довге життя. Його судитимуть, і не лише за Георгія Гонгадзе, а й за інші діяння.

Є документи, які підтверджують викрадення мільйонів доларів, де стоять письмові вказівки...

Раніше деякі матеріали були опубліковані в газеті «Інформаційний бюлетень», яка виходить у Кременчуці. Це та газета, яка попала на аудіозапис Мельниченка, коли Кучма ногами тупотів і давав указівки Кравченку «знищити цю газету». Георгій Гонгадзе тоді передруковував з цієї газети матеріали в «Українській правді».

Розмовляла Оксана Климончук