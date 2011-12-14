Генпрокуратура так просто залишати Кучму в спокої не збирається

Генеральна прокуратура України планує подати скаргу на рішення Печерського райсуду Києва, який визнав безпідставність порушення стосовно колишнього Президента Леоніда КУЧМИ кримінальної справи за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

«Наскільки я поінформований, Генпрокуратура планує подати апеляцію у встановлений судом термін», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

Сьогодні, 14 грудня, Печерський районний суд визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ.