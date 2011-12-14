Суд визнав, що кримінальну справу проти Кучми порушили безпідставно

Печерський районний суд міста Києва визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ за обвинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні, задовольнивши, таким чином, скаргу адвокатів Л.КУЧМИ на постанову першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА щодо порушення кримінальної справи проти колишнього Президента.

Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.

Зокрема, йдеться в ухвалі, відповідно до норм чинного законодавства, кримінальна справа може бути порушена тільки в тому випадку, якщо наявні об’єктивні дані, що вказують на склад злочину особи і на основі яких встановлюється наявність в діях особи складу злочину. У той же час з наданих суду матеріалів виходить, що колишній голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ не реєстрував офіційно у правоохоронних органах заяву про начебто скоєння злочину Л.КУЧМОЮ, також не були зареєстровані у належний спосіб заяви колишнього майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА та інших осіб.

Дослідивши матеріали, додані до скарги, суд встановив, що фактично єдиною підставою для винесення першим заступником генерального прокурора Р.КУЗЬМІНИМ постанови про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ є аудіозаписи, зроблені М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

У той же час, як зазначається в рішенні суду, Конституційний Суд України роз’яснив, що обвинувачення особи не може ґрунтуватися на доказах, отриманих у незаконний спосіб та особою, не уповноваженою здійснювати оперативно-розшукову діяльність. У зв’язку з цим суд встановив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО не є такою особою і, відповідно, суд дійшов висновку, що ці записи отримані незаконним шляхом, а також у суду виникає сумнів у механізмі їх отримання. «Отже, вони (записи) не можуть бути використані як докази», - зазначається в судовому рішенні.

Крім того, суд дійшов висновку, що у Р.КУЗЬМІНА для порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ не було достатньо даних, які б свідчили, що Л.КУЧМА перевищив владу і службові повноваження, що потягнуло за собою тяжкі наслідки по відношенню до громадян Георгія Гонгадзе та Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО, а були лише припущення.

«Таким чином у першого заступника генпрокурора не було достатніх підстав для винесення постанови про порушення кримінальної справи, отже, скарга захисників С.УЛЬЯНОВА та В.ПУТРУНЕНКА підлягає задоволенню», - йдеться у судовому рішенні.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 7 днів.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

7 грудня суд розпочав розгляд цієї скарги.