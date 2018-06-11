Зурабов думає, що в казці про Буратіно описане Болото, яке може перерости в Майдан

У залі прийомів чи не найдорожчого київського готелю «Інтерконтиненталь» Російське посольство в Україні відгуляло прощання з 2011 роком. Родзинкою вечірки стало представлення послом Михайлом Зурабовим новітнього прочитання казки про Буратіно.

Посол неабияк спантеличив гостей довгою лекцією на тему – казка "Золотий ключик" як відображення боротьби за владу. На його думку, Олексій Толстой показав конфлікт між двома директорами театру – старим, бородатим, ретроградним Карабасом Барабасом та дерев’яним, неосвіченим, самозакоханим Буратіно. Центральною фігурою казки пан Зурабов вважає Черепаху Тортіллу, яку він по-чудернацькому назвав «портфельним інвестором». А головним місцем розгортання подій – болото, яке, за словами посла, може перерости в майдан…

Це була дотепна алюзія щодо Болотної площі в Москві, де нещодавно зібралися десятки тисяч протестувальників проти фальсифікацій думських виборів… Тільки що нею хотів сказати хитрий росіянин, для більшості гостей так і залишилося загадкою.

На гулянку запросили внучку Олексія Толстого Тетяну, літературознавців і критиків, митців і письменників, політиків і мас-медійників, котрі кожен на свій копил тлумачили казку.

Лесь Подервянський віддаває перевагу коньяку. Від прочитання власної версії «Золотого ключика» утримався.

Директор театру Лесі Українки Михайло Резнікович розмірковує над постановкою казки про Буратіно а-ля Зурабов.

Микола Вересень читав гостям власну поему, у якій вжив смачне слово «срака».

Порошенкові не до казок. Майбутній провал саміту Україна – ЄС може призвести до відставки міністра закордонних справ Грищенка, а хто прийде на його місце – хто зна?.. На думку ж самого Петра Олексійовича, відставки Грищенка не буде, принаймні до парламентських виборів.

Колишній вічний голова Рахункової палати Валентин Симоненко думає, що Порошенко може зайняти його місце.

Академік Валерій Геєць відомий широкому загалу тим, що його прізвище нагадує ім’я Білла Гейтса.

Заступник міністра економіки Валерій Мунтіян російських гулянок не пропускає. Посада в нього така – у Мінекономіки він покликаний лобіювати російський, есендівський, еєпівський та євразійський вектор розвитку України.

Онука Олексія Толстого Тетяна Микитівна, яку вперто називають «Іллівною», шукає своє місце за столиком віп-гостей.

Гості розсідаються за ретельно продуманим списком.

Посол РФ Михайло Зурабов викладає новітню концепцію казки про Буратіно.

Російські журналісти заготували сценку про Карабаса Барабаса і Буратіно.

Критик Вадим Скуратівський довго й нудно обґрунтовує новітнє прочитання казки. Рука на плечі підказує йому, що час зупинитись…

Столи ламалися від наїдків та напоїв.

Сергій Мариненко, Оксана Охрімчук