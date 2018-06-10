Ірод і янголи біля Лук'янівського СІЗО (фоторепортаж)

Якщо Луценко не йде на свято - свято прийде до Луценка. Зірковий вертеп під Лук'янівське СІЗО привело мистецьке об’єднання «Остання барикада». "Зірковий" - без натяжки, бо тут - письменники Подерв'янський та Ірванець, актори Бенюк і Нищук, нардепи Доній, Ар'єв, Геращенко, Стець і Гримчак, музиканти Журавель і Чайка...

Більшості з учасників “Зіркового вертепу” доводиться відчувати себе справжніми акторами лише раз на рік – саме під час цього виступу. І доки вони входили в образи, на імпровізованій сцені вже встановили прапори «Останньої барикади», мікрофони та ґрати. Щоправда, ґрат виявилося вже якось забагато, зважаючи на відповідний вигляд вікон СІЗО на тлі.

Керувати дійством випало фольклористу Валерію Гладунцю. “Першу колядку ми співатимемо “на хлопчика” – відразу повідомив він глядачам і запропонував обрати, про кого ж співатиметься. Героєм пісні закономірно обрали ініціатора походу до СІЗО Донія.

А де співи, там і танці, тож усе дійство швиденько переросло у народні танці.

“Налетіли паничі, гречаники у печі” – виринали слова з пісні, доки ті, кого фольклористу вдалося вмовити “не соромитися”, під “живу” скрипку кружляли в танці “Гречаники”.

Ну, а для старовинного чоловічого танцю “Аркан” добровольців знайти було вже легше. Приєднався до забави і журналіст Єгор Соболєв...

“Це бойовий український танець під Лук’янівським СІЗО – це дуже символічний танок...” – зауважив з імпровізованої сцени Олесь Доній.

А доки публіка плескала сміливим танцівникам, за процесом пильно слідкували кілька співробітників міліції, які завбачливо розташувалися у різних точках навколо учасників свята.

Потім місце на сцені зайняв гурт “Телері”. У традиційних для Маланки образах Чорта, Смерті, Ірода та Козла виконали щедрівки та авторські пісні.

“Через пітьму, через тумани світить мені зіронька мала» - символічно під СІЗО звучали слова...

Та все ж головна увага публіки зосереджена на учасниках “Зіркового вертепу”. В осучаснених та традиційних костюмах з’явилися вони для виходу на сцену.

Деякі вбрання були настільки реалістичними, що новоспеченим акторам навіть пригрозили відповідальністю за їх носіння. “Там стоїть начальник міліції – буде відповідальність за носіння форми”. - "А я йому сказав, що це не форма, а сценічний костюм. Я ж не ношу її, я на сцену прийшов. Я зі сцени - і зніму” – пояснив народний депутат з франкції НУ-НС Володимир Ар’єв, який у «Зірковому вертепі” отримав роль “Мента №3” і вбрався у справжню форму “беркутівця”.

Доки на сцені ще співали пісень фольклорні колективи, “Зірковий вертеп” охоче коментував свій “акторський” досвід. Зокрема, журналіст Роман Чайка, який так само, як і Ар’єв, у вертепі – “мент”, минулого року був Чортом. “Разом з Ар’євим, він теж був чортом. Цього року режим змінився. У зв’язку з наступом радянського режиму фашизму і образи змінюються” – зауважив Чайка.

Народний депутат України від НУ-НС Ірина Геращенко, яка цього року вперше приєдналася до “Зіркового вертепу”, виступила в ролі пастушка. “Роль мені відповідає. Це найменш агресивна тут роль” – пораділа вона і додала, що це відповідає її світовідчуттю.

“Я був Смертю, був Царем... я вже забув, ким я був... А потім я був Козаком, був Махном, а зараз я знов Махно – мені сподобалось” – поділився своїм багатогранним досвідом казкар Сашко Лірник, який виступив автором сценарію цьогорічного вертепу.

Повторював з папірця свої репліки, курив і пив каву народний депутат від НУ-НС і просто “Воїн УПА” Юрій Стець. “Я кожного року граю Вояка УПА і цю роль я нікому не віддаю... я з лемків і це не одяг, це в серці” – заступився за “своє” Стець.

... На сцені студентський вертеп, організатори тим часом роздають символічні календарі “Юрію Луценку у День народження та іншим політв’язням від побратимів”. У цьому варіанті календаря на 2012 рік є місяці “Йолопень”, “Умикнень”, “Єврень”, “Виборень”...

Одним з авторів ідеї знизу на календарі значиться Володимир Ар’єв. Каже, Луценко свій подарунок бачив...

Дещо спізнився на вертеп актор Богдан Бенюк. Щойно він з’явився, на нього накинулися організатори, аби швидко вбрати для ролі. У капелюшку з пейсами готовий до сцени актор разом з Євгеном Нищуком у вбранні “Янгола” заспівав “Щедрий вечір”.

Нарешті дійшла черга й головним акторам виступити. По черзі кожного з них оголосив письменник Лесь Подерв’янський – “Цар П.” у вертепі... Музикант Юрко Журавель – “Цар Ж.”, письменники Андрій Кокотюха і Світлана Поваляєва - “Цар К.” і “Пастушок №2”, Олесь Доній – “Мент №1”, письменник Олександр Ірванець – “Ірод”, поет Артем Полежака – “Чорт”, депутат Юрій Гримчак – “Шахтар”...

Автор сценарію збагатив текст іронічним слівцем. “... На плакатах, на білбордах – всюди Іродова морда” – звучало з вуст “Пастушка” - Світлани Поваляєвої.

... За наказом Ірода міліціонери затримали позитивних героїв вертепу, Комерсант-Бенюк присоромив і наставив лиходіїв на розум, а врятував усіх Чорт, до якого Ірод звернувся по допомогу. Рогатий спочатку змусив царя підписати "певний" контракт, а потім потягнув його до пекла...

На закінчення політики, актори, письменники закликали розганяти нечисть та творити любов. “Ой Радуйся, Земле! Син Божий Народився!” – цими словами Зірковий Вертеп закінчив "гастролі" під СІЗО.

Тетяна Поляковська, фото Андрія Скакодуба, УНІАН