Від Януковича до Затуліна. Хто на світі важливіший за всіх ?

Серед ста найвпливовіших людей країни восьмеро - не громадяни України, тридцять п`ять – бізнесмени, четверо – релігійні лідери...

Найважче співробітникам «Кореспондента» було пояснити народу, що опублікований виданням 17 серпня рейтинг ста найвпливовіших людей України, - не заказуха. Воно і зрозуміло: очолює-то сотню Віктор Янукович. І як пояснює редакція свою позицію: «нинішній топ - це спроба допомогти читачам оцінити вплив окремих осіб на життя країни в умовах фактичного багатовладдя».

- У нас бували роки і трохи легші при формуванні рейтингу ста найвпливовіших українців, - сказав, витираючи крупні краплі поту з лоба, головний редактор «Кореспондента» Віталій Сич.

Річ у тому, що в попередні чотири роки складання такого рейтингу найвпливовіші люди визначалися як би самі собою. Зараз же в країні панує багатовладдя, що і породило відомі труднощі. Так чи інакше, пальму першості вирішили віддати прем`єр-міністрові. Ще недавно його вважали фігурою залежною, маріонеткою «донецьких», але ні, він виявився цілком самостійним політиком, який помножив свій вплив серед населення. А тому: просимо, коли ласка ваша.

Президент виявився другим в рейтингу «Кореспондента»: він хоч і зумів утримати баланс влади, але розгубив значну частку своїх повноважень і популярності за минулий рік. Третім став Рінат Ахметов, четверте місце у Юлії Тимошенко, на п`ятому - Віктор Балога. Рейтинг глави Секретаріату Президента виріс на 52 пункти в порівнянні з торішніми показниками. Також непогано – на 22 позиції - піднявся Григорій Суркіс, що зайняв тринадцяте місце. «Кореспондент» пов`язує це з тим, що йому вдалося вибити право на проведення в Україні Євро-2012. На 35 пунктів виріс рейтинг Олега Скрипки (N 51), на 46 – Володимира Кличка (N 49). Все це, звичайно, дурниці в порівнянні з тим, що вперше в топі, під номером 32, опинився Андрій Данилко, раніше в подібних рейтингах непомічений.

Йому, звичайно, всеодно, але рейтинг київського мера Черновецького (N21) знизився на одинадцять пунктів. Найнижче, в порівнянні з попереднім роком, опустився показник Олега Блохіна (N 83) – на 68 одиниць.

У списку - чотири релігійні лідери: глава УПЦ Володимир (N 33), глава Української церкви Київського патріархату Філарет (N 35), сорок п`ятим йде глава греко-католиків Любомир Гузар. Голова Ради рабинів Єврейської конфедерації України Яків Дов Блайх – шістдесят шостий. Замикає сотню депутат Державної Думи Росії Костянтин Затулін.

Всім учасникам рейтингу журнал дав своєрідні епітети. Так, Віктор Янукович став «улюбленцем публіки», Микола Азаров (N 6) – «майстром слова», Мороз (N 17) – «поетом-ренегатом», співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ (N 18) – «завидним женихом», той же Затулін – «каталізатором русофобії», голова ЦВК Володимир Шаповал (N 64) – «анти-підрахуєм».

У рейтингу з`явилося 27 нових прізвищ, 35 учасників списку – бізнесмени, вісім з цієї сотні – не громадяни України. Більше половини списку - представники п`яти головних політичних сил країни. Представники «Кореспондента» заявили, що топ не висмоктаний з пальця, в його укладанні брали участь двадцять експертів, до яких звертався журнал. Це політологи, журналісти, учені, мистецтвознавці, соціологи.

Як вже було сказано, рейтинг давався нелегко, «Кореспондентові» довелося витратити багато сил, працюючи над ним. Але бували часи і гірші: ще недавно конкурент «Кореспондента» журнал «Фокус» публікував свої рейтинги заледве чи не кожного тижня. Так світ дізнався про тридцять п`ять найперспективніших політиків країни, про п`ятдесят найвпливовіших донецьких, про п`ятнадцять назавидніших женихів, стільки ж тут було і наречених. «Кореспондент» спробував відбитися рейтингом п`ятдесяти гривневих мільярдерів. Але куди там. «Фокус» вилив рейтинг «Краще місто країни для життя» і список найвпливовіших жінок країни. Природно, була у цього журналу і своя думка про найбагатших людей країни. Така гонка трохи не поставила країну на грань повної девальвації подібних опитувань. Дійшло до того, що українські рейтинги абсолютно перестали лякати народ, за них на міжнародному ринку не давали і ламаного гроша, тим більше, що більшість прізвищ просто перекочовували з одного списку в інший, з журналу в журнал. Мінялися тільки їх місця в рейтингах і соус, під яким все подавалося. Проте незабаром в «Фокусі» змінилося керівництво, і потік опитувань припинився. «Кореспондент» знову запанував в статусі «виробника рейтингів», з чим його і поздоровляємо.

Антон Зікора