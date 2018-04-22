Справа лікарів: команда Черновецького атакує комуністів

Минулий тиждень ознаменувався пристрастями довкола двох столичних лікарень – Центральної міської (колишньої Жовтневої) і Міської стоматологічної поліклініки. Зокрема, за словами заступника київського мера Ірени Кільчицької, міністр охорони здоров`я України Юрій Гайдаєв почав масовану атаку проти міста. Заступник мера стверджує: головний медик країни активізувався тому, що столична влада виявлена забагато фактів неефективного управління медичною галуззю представниками КПУ, членом якої він є. Справді, МОЗ видав наказ про створення комісії для перевірки діяльності Центральної міської клінічної лікарні, і комісія справді зараз працює на місці.

При тому керівництвом КМДА був звільнений директор Київської міської стоматологічної поліклініки Анатолій Круть. Причиною звільнення стали «грубі порушення фінансово-бюджетної дисципліни», виявлені під час перевірки з боку КМДА. Кільчицька заявляє, що Круть «є зятем іншого комуніста, – пана Кравченка (входить до виборчого списку КПУ)”. Отже, вже маємо двох «червоних» керівників, так чи інакше пов`язаних з медициною, і дві перевірки двох лікарень. Одна з них ініційована міністром-комуністом, інша – міською владою.

“Судячи з усього, команда нинішнього мера Леоніда Черновецького зачепила серйозні фінансові інтереси Компартії, що особливо для неї відчутно під час передвиборної кампанії”, - говорить у своїй заявіКільчицька. - «Комуністи збиралися, як і раніше, фінансувати свою передвиборну кампанію за рахунок київської медицини».

Цікава версія, звісно. Щоб її перевірити, УНІАН зв`язався з «червоним» міністром.

- Ну, до чого тут, скажіть, Компартія? – дивувався Юрій Гайдаєв. – Скажіть, як можна фінансувати виборчу кампанію за рахунок цих закладів? Ми організували перевірку в чотирнадцятій лікарні. Це було зроблено після колективного звернення до Кабміну її співробітників. Ми направили комісію, а тут нас звинувачують невідомо в чому. Чому виникла така хвороблива реакція? Напевно, є що приховувати.

До речі, самі працівники чотирнадцятої лікарні висловили стурбованість «відсутністю гарантій з боку міської влади щодо збереження Центральної міської клінічної лікарні, як цілісної структури, а також збереженням існуючих меж земельної ділянки». Так сказано в заяві трудового колективу закладу, під яким стоять майже дві тисячі підписів. Якщо казати просто, медики бояться рейдерської атаки з боку міської влади.

Але якщо працівники чотирнадцятої лікарні тільки натякають на це, то у звверненні 214 працівників Міської стоматологічної лікарні на ім`я Януковича і Черновецького прямо зазначено, що мета міської влади – рейдерське захоплення. Тим часом КМДА на місце знятого з посади директора Крутя призначає свого ставленика Юрія Бабаскіна.

Комісія ухвалила, що впродовж перевірки були виявлені ряд порушень у лікарні. Проте працівники установи стверджують, що дані перевірки були викривлені. А Круть у своєму письмовому зверненні на ім`я Кільчицької зазначає, що перевірка фінансово-господарської діяльності поліклініки взагалі не в компетенції КМДА.

Більш того, 16 серпня близько двадцяти осіб - представників мерії спробували проникнути в кабінет директора поліклініки, але лікарі не дозволили цьому статися. Поки що обійшлося без кровопролиття.

- Це боротьба за землю в центрі міста, - відкрито каже заступник директора поліклініки з юридичних питань Валентина Нечипорук. – Наш заклад хочуть збанкрутувати, щоб потім заволодіти нашими будівлями. Поліклініка складається з трьох секцій по шість поверхів, займає 14 тисяч квадратних метрів, земля – біля гектара. Якби ми були десь на Троєщині чи Виноградарі, нас би не чіпали. А так, бачте: поліклініка розташована в центрі міста, це найбільш ласий шматок для рейдерів.

Тим часом Господарський суд Києва виступив на боці стоматологів, заборонивши КМДА втручатися в справи підприємства. Сьогодні лікарі двох лікарень у очікуванні. У чотирнадцятій чекають 28 серпня, коли закінчить свою роботу комісія Міністерства. Стоматологи сподіваються, що Адміністративний суд Києва визнає таки звільнення їх директора протиправним. Тим часом КМДА продовжує звинувачувати лікарів в роботі на комуністів і наводить через свої ЗМІ такі факти: «Після введення нового менеджменту і ліквідації злочинної схеми на Бессарабськом ринку, надходження до міського бюджету за півроку зросли з 1 млн.грн. до 2,5 млн. грн. Щомісячний прибуток зріс більш ніж у 20 разів, а рентабельність ринку досягла 15,2%».

Від себе додамо: якщо справді лікарні якимось чином працюють на комуністів, то справи в останніх, мабуть, ідуть не дуже добре. Наприклад, консультація в Міській клінічній поліклініці коштує одинадцять гривень, в приватних лікарнях – близько ста. Відчуйте різницю.

Антон Зікора