Команда Черновецького зачепила фінансові інтереси Компартії?

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що Міністерство охорони здоров’я перевіряє Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА та Центральну міську клінічну лікарню (колишню Жовтневу) через виявлені новою київською владою факти зловживань у медичній галузі представниками Комуністичної партії України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

“Міністр охорони здоров’я України Юрій ГАЙДАЄВ, який є №5 у виборчому списку Комуністичної партії України, розпочав учора масовану атаку проти Києва за те, що столичною владою виявлено дуже багато фактів неефективного та неправомірного керування медичною галуззю представниками цієї партії. Назване державне відомство видало наказ про створення комісії для перевірки діяльності Центральної міської клінічної лікарні і Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення. Причому, перевірки такого рівня (до неї залучено всіх перших керівників структурних підрозділів міністерства) не було за останні сім років”, - заявляє І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Зокрема, вона нагадала, що учора за грубі порушення фінансово-бюджетної дисципліни було звільнено директора Київської міської стоматологічної поліклініки Анатолія КРУТЯ, “який є зятем іншого комуніста – пана КРАВЧЕНКА (входить до виборчого списку КПУ)”. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, представники саме цієї політичної сили всіляко заважали фаховій перевірці господарської діяльності медичної установи, через що перевірка затягнулась майже на рік.

«КРАВЧЕНКО особисто телефонував мені в жовтні перед початком перевірки з пропозиціями, а потім і з погрозами, – після того як вийшло відповідне розпорядження КМДА. Він запевняв, що якщо ми відкличемо перевірку, вони не просуватимуть законопроект про розділення повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації”, – повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

“Судячи з усього, команда нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зачепила серйозні фінансові інтереси Компартії, що особливо для неї відчутно під час передвиборчої кампанії”, - заявляє вона.

Водночас І.КІЛЬЧИЦЬКА запевнила, що “жодна політична сила не користуватиметься ресурсами київської медицини, а тим більше не фінансуватиметься за рахунок киян”.

Вона висловила переконання, що «комуністи збирались, як і раніше, фінансувати свою передвиборчу кампанію за рахунок київської медицини».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні комісія Міністерства охорони здоров`я України розпочала перевірку діяльності Центральної міської клінічної лікарні та Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення КМДА. Комісія була створена за наказом міністра Ю.ГАЙДАЄВА на виконання доручення Кабінету Міністрів України у зв’язку із зверненням трудового колективу Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої).

У зверненні майже двохтисячного колективу медичного закладу, надісланому в т.ч. МОЗ, говориться: "Колектив лiкарнi стурбований вiдсутнiстю гарантiй з боку мicької влади щодо збереження Центральної мiської клiнiчноi лiкарнi, як цiлiсної структури iз збереженням притаманних їй фyнкцiй, а також збереження iснуючих меж земельної дiлянки. Почався адміністративний тиск на головного лiкаря та адмiнiстрацiю нашого закладу".

Відповідно до наказу, матеріали за результатами перевірки комісія повинна надати у МОЗ до 28 серпня 2007 року.