Віктор Небоженко: Олігархи деградували в своїх політичних вимогах

Віктор Небоженко - експерт, який прості новини політичної кухні може вивести на розмову про серйозні проблеми і тенденції. Віктор Сергійович працював і в коридорах президентської влади, він був і радником у лідерів опозиції. Напевно, тому він не має пієтету ні до тих, ні до інших. І в своєму сьогоднішньому інтерв`ю він не щадить нікого.

НАШІ ОЛІГАРХИ, ВЗЯВШИ ВЛАДУ, ПЕРЕТВОРЮЮТЬ ЇЇ У НАЙНЕПРЕСТИЖНІШУ ДІЛЯНКУ ЖИТТЯ КРАЇНИ

Вікторе Сергійовичу, недавно дуже активно обговорювалося така подія: 9 cічня олігархи зібралися, щоб обговорити два питання. По-перше, чому не йдуть реформи. А по-друге, чому укрупнюється бізнес президентської сім`ї. Думали вони думали, а потім нібито Ахметов поїхав до Януковича сказати, що все це недобре... Ви вірите, що олігархи так перейнялися долею країни, вони дозріли для конфлікту з першою особою?

Під час кризи олігархи можуть утримувати свої статки тільки або за рахунок крадіжок з бюджету (мінімізація податкових витрат, організація лобістського забезпечення через парламент, субвенції, дотації, приватизація під одного учасника)... Олігархічна економіка виживає за рахунок лише одного - української економіки.

А є інший шлях - коли олігархи вступають в союз з державою, йдуть на реформи, рятують тим самим і свої олігархічні статки, переводячи їх у прозорий сектор. Тим самим вони рятують і державу. У власників великих активів є два шляхи. Першим шляхом йдуть Німеччина, Франція, США, Ізраїль, Італія. Олігархи цих країн для збереження своїх статків пішли на союз зі своїми державами. Вони йшли на поступки, коли цього вимагали інтереси реформування.

У нас власники українських активів пішли іншим шляхом: кради, грабуй, експропріюй ... Це все важливо, оскільки з`явився ще один клан. Клан «сім`ї». І я думаю, що 9 січня вони обговорювали, що робити з одним нуворишем з цього клану. З людиною, динаміка росту статків якого б`є всі рекорди. І вони розуміють, що подальше зростання можливе або за рахунок залишків промисловості або за рахунок їх сформованих статків. А якщо ви знаєте, до 2003 року були позначені кордони їх власності. Був пакт про ненапад. А тепер потрібно поступатися місцем новій сім`ї. І ніхто не знає про плани сім`ї. Сім`я переконує їх, що вони зароблять від одного до трьох мільярдів і зупиняться. А олігархи бояться, що зростання сім`ї буде вже тривати за рахунок їхніх статків.

Якби великий бізнес вірив у цю владу, то, можливо, вони спробували б будувати по-іншому цей діалог.

Влада не боїться за своє майбутнє?

Якби Янукович міг задуматися про долі свої онуків, то він би побоювався, що їхні капітали після зміни влади будуть шукати по всіх країнах - від Нової Зеландії до Ісландії. Це буде улюбленим заняттям нової української влади. Олігархи інших країн розуміють, що не можна корумпувати державу. А наші, взявши владу, перетворюють її в нейнепрестижнішу ділянку життя країни. Представники великого капіталу повинні були прийти до президента і сказати: давай, ти пару років побудеш справжнім президентом країни. А для цього починаєш реформи, не займаєшся реквізицією, не висмикуєш Україну з Європи, не губиш партійну систему. А ми у відповідь - допомагаємо. І щоб не налякати його, перераховують в яких країнах така співпраця відбувалася.

А наші олігархи деградують у своїх політичних вимогах. Кожен думає: я домовлюся з сім`єю окремо. У мене заберуть трохи менше, ніж у сусіда. Або: я віддам один канал, а три канали збережу. Кожен шукає економічну вигоду в ситуації, що склалася. І справа не тільки в сім`ї, а в тому, що ті, хто допомагає їй багатіти, вони - менеджери з відбирання великих статків. Скоро ми дізнаємося про те, що в країні з`явилися мільйонери-прокурори, мільйонери-судді, генерали СБУ, які скуповують величезні маєтки і землі. Публіка, що бере участь у відчуженні власності, почне багатіти. У них теж є смаки. Вони хочуть жити не гірше.

БЮТ І ФРОНТ ЗМІН ОБ`ЄДНАЛИСЯ ПРОТИ НАЇВНОГО І ПРОВІНЦІЙНОГО ТЯГНИБОКА

Мітинг опозиції 22 січня і підписання угоди Комітету опору диктатури не вселив у вас надію?

Яку надію? Цей мітинг - ілюстрація того, що опозиція теж обрала шлях обману. Це, якщо хочете, продовження і результат того, що опозиційні партії об`єдналися з партією президента і проголосували закон про вибори, а саме: за обмеження політики для інших за рахунок знаменитого 5-процентного бар`єра. Вони обмежили вхід в політику інших партій, обмежили доступ конкурентам, що зовсім не схоже на демократію.

Окремо про Ющенка хочу сказати. У нас День Свободи, який поєднали указом Януковича з Днем Соборності, тісно пов`язаний з перемогою Майдану. Сам Ющенко для цієї перемоги не зробив практично нічого, але пішов святкувати цей день з Януковичем. І наскільки треба не поважати свободу, наскільки треба ненавидіти Майдан, щоб, коли знищують твій указ, ти, як ні в чому не бувало, приходиш туди, куди тобі наказують, і святкуєш ... Виходить, що його указ коштує не дорожче паперу, на якому він був написаний. Екс-президент нам фактично сказав: я ненавиджу Майдан, який зробив мене президентом.

Що потрібно було з ним зробити, як залякати і зламати, щоб він йшов на заходи, які суперечать його указам?

Опозиція виродилася, вона перетворилася на гру олігархічних і адміністративних сил. Там є хороші люди, але разом вони роблять злочин. Тому що імітують важливу для українців силу.

Знаєте, що таке КОД?

БЮТ і «Фронт змін» об`єдналися проти наївного і провінційного Тягнибока. Він просто не розуміє, що його мажоритарникам на округах дихати не дадуть. Вони об`єдналися проти партій і рухів, щоб було якомога менше мажоритарників поза БЮТ і «Фронтом змін». З точки зору великої політики, непристойний навіть сам договір між «Фронтом змін» і БЮТ. У ФП елегантний красивий лідер Яценюк, який має доступ до будь-яких ЗМІ, який відкриває двері в Кабмін і Адміністрацію президента. У нього є право на єресь. Він спокійнісінько кидає гасло: «Україна без Януковича». І нічого, ніхто не чіпає ні його підприємства, ні його фірми. Його заходи охороняють всього два міліціонери, і немає ніяких варварських підступів. У БЮТ лідер сидить у в`язниці. Там усіх, крім Турчинова, активно пресують. Який між ними можливий договір? Адже один користується привілеями при владі, інша сидить у в`язниці. Як вони можуть укладати договір про політичне майбутнє?

Юля ж сама пропонувала загальний список?..

Тим не менше, це протиприродне об`єднання. Якщо вона пропонувала загальний список з Яценюком, то це її остання помилка. Мабуть, сидячи у в`язниці, вона дещо не орієнтується в ситуації. Це якби згвалтована дівчина поїде в турпоїздку з гвалтівником, тільки тому що там є 30% знижки ...

Добре нам критикувати, а реально як Турчинову в цих умовах працювати?

Ну, знаєте, в нашій країні все залежить від здатності кожної людини йти на компроміси. Олігарх каже: віддам один завод, нічого. Журналісти кажуть, ну посадили Тимошенко, але Турчинова не посадили ж. Посадять Турчинова, залишиться Федорчук. Федорчука посадять, Гринів залишиться ...

А чому БЮТ пішов на співпрацю з владою, голосуючи за закон про вибори?

Ні влада, ні правоохоронці під час виборів не будуть звертати жодної уваги ні на один закон. Їм не можна було йти ні на яке співробітництво з владою. Їм не треба було вичитувати і підчищати закон. Ніякий закон не рятує опозицію. Її рятує опонування владі. Ніхто в 1993-1994 роках не вимагав поліпшення закону. Всі працювали з населенням. Стара опозиція розучилася працювати з людьми. Тусовки навчилися робити, виступати у Шустера - теж. А працювати з народом не вміють, пішли на союзу з АП, роблять наголос на те, що їм здається кращим. Ні той, ні інший закон не врятує опозицію, якщо населення не відчує, що опозиція представляє її інтереси.

Яценюк - молодець. Спочатку він обдурив Турчинова. Тепер Тягнибока. В угоді немає ідеї взаємодопомоги. Це акт про те, що ми не будемо заважати один одному. Але одна частина опозиції за допомогою влади отримає перевагу. А іншим буде заважати адміністративний ресурс. От і все. Влада зробить все, щоб Тимошенко не вийшла з в`язниці, і тоді на друге місце виходить «Фронт змін».

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРОБЛЕМА - ЦЕ ДРУГИЙ ТЕРМІН ЯНУКОВИЧА

А яка найбільша загроза для суспільства в разі перемоги «Регіонів»?

Фундаментальна проблема - це другий термін Януковича. Основна політика почнеться перед цими виборами. Тому всі конституційні рухи зведуться до того, як відтворити владу Януковича ще раз. Це можна зробити голосуванням через парламент.

Ми відкочуємося на 20 років назад в політичному розвитку країни.

Ми зараз ставимося до дрібних партій як до тих, хто відкушує у справжніх. І багато виборців не знають, що вибрати: опозицію у вигляді КОДу чи кота в мішку? Ви що їм порадите?

Ризикувати. Вибирати абсолютно нових, які не працювали ні з опозицією, ні з владою. Ось, наприклад, ви бачите в бюлетені дівчину або чоловіка в розквіті сил. Але якщо цей чоловік у своїй кар`єрі раптом різко перестрибує з поста районного відділення, стає заступником губернатора, - це явно представник влади. Якщо кандидат зробив кар`єру за останні кілька років, ми можемо не сумніватися, що люди зробили собі гроші, але зовсім не дбали про населення.

Я думаю, що треба обирати тих, хто не боїться йти на конфлікт з місцевою владою. І тих, хто невідомий.

Розмовляла Лана Самохвалова