Віхи тижня. Зі Страсбурга – без санкцій, з Вашингтона – без грошей, з Давоса – топлес

Представники влади вдають, що нічого особливого в Страсбурзі не відбулося, тоді як їй пригрозили санкціями за невиконання рекомендацій Ради Європи...

Недвозначна резолюція

Після ухвалення резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в Україні» усередині країни почалася війна інтерпретацій. Опозиціонери доводять, що цей документ став останнім цвяхом у труну режиму Януковича, представники влади вдають, що нічого особливого не сталося.

Проте, владі пригрозили санкціями за невиконання рекомендацій Ради Європи.

Протистояння в Страсбурзі обійшлося без рукопашної між українськими представниками. Опозиція заявила про неправомочність окремих депутатів-перебіжчиків представляти БЮТ на міжнародній арені. Українській делегації вдалося відстояти свої повноваження в обмін на обіцянку подумати про ротацію її складу в найближчій перспективі.

Партія влади провела заміну в Моніторинговому комітеті ПАРЄ: Сергія Головатого, який служив вірою і правдою, замінили Юлією Льовочкіною.

Безуспішний Давос

Віктор Янукович у Давосі встиг у русі сказати, що резолюція ПАРЄ буде для України корисною. Цікаво, для кого корисною виявилася участь Віктора Федоровича в «Українському ланчі», організованому Віктором Пінчуком. Від запитань про долю Юлії Тимошенко глава держави старанно зманеврував, у газовому питанні вважав за краще використовувати завчені вирази про найдорожчий газ і безальтенативний компроміс із Росією. Досягти якихось успіхів Янукович так і не зміг.

Лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк, який грав роль альтернативи Януковичу, нічим особливим публіку не порадував. Зате зустрівся з Джорджем Соросом. Певно, спілкування з усесвітньо відомим фінансистом мало підкреслити вагомість Арсенія Петровича як лідера опозиції.

Ще перед від`їздом до Давосу Віктор Янукович підписав указ про питання функціонування Конституційної асамблеї. Якщо все піде, як задумано, вже у квітні 100 сміливих і кваліфікованих людей почнуть напрацьовувати проект нового Основного Закону. Оскільки подібний фокус із Конституцією вже мав місце 10 років тому, глава держави поспішив заявити, що залишається прихильником обрання президента всенародно. Ось тільки політичні опоненти йому не повірили.

Непохитний МВФ

Невдачею закінчився візит представницької української делегації за океан. Два віце-прем`єри (Клюєв і Тігіпко), посилені новим міністром фінансів Хорошковським, не зуміли переконати МВФ у необхідності відновити кредитування України. Невідомо, чи зіграли свою роль запевняння Миколи Азарова в тому, що наша країна і без позик обійдеться (ще б пак – в уряді одні мультимільйонери), але Микола Янович опосередковано довів, що міняти його поки нема на кого.

Сам Азаров як геолог за освітою шукає можливість зруйнувати російську твердиню в питаннях поставок газу, похвалитися тут успіхами він явно не може.

Тігіпко ж із комсомольським завзяттям обіцяє проводити реформи, нарікаючи на відсутність політичної волі в цьому питанні. Дійсно, дотискати співгромадян, спостерігаючи за падінням власної популярності, Партія регіонів не поспішає, а тому охоче скористається послугами свого «сильноукраїнського» союзника.

Євген Магда