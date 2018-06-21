Хорошковський творитиме «економічне диво» без грошей?
Якщо Клюєв, перейшовши з уряду до РНБО, залишиться на чолі виборчого штабу ПР, йому теж доведеться творити диво – електоральне. Є стійке враження того, що обох політиків просто «підставляють»...
Призначення Валерія Хорошковського на посаду першого віце-прем’єра не стало сюрпризом для оглядачів. Несподіванкою (причому, схоже, і для самого Хорошковського) стало паралельне звільнення Валерія Івановича з посади міністра фінансів. Лишень місяць і побув!
Щоправда, не зовсім зрозуміло, чим за місяць він заслужив підвищення по службі. Переговори з МВФ про кредити зірвано. До уряду подано проект основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік, в якому знижуються очікування по доходах і витратах, а також запропоновано збільшити мінімальні роздрібні ціни на алкоголь на 26,4% як метод боротьби з тіньовим ринком.
Але чи є це призначення реальним підвищенням?
|Валерій Хорошковський
Валерій Іванович збирався стати ще «крутішим» за Азарова часів другого прем’єрства Януковича, підбивши під Мінфін податкову та митницю. Це мало дати йому безпрецедентний контроль за кожною копієчкою в державі.
Тоді питання, чи змінить він згодом Миколу Яновича офіційно на його знеціненій посаді, відійшло б на задній план. А навіщо? І так є все необхідне.
Але не так сталося, як гадалося. Очікування Януковича від призначення Хорошковського оперативно висловив добре і не з чуток знайомий з настроями у найвищих владних колах політолог Володимир Фесенко. Це очікування «економічного дива» .
"Він повинен стати економічним чудотворцем... У нього два надзавдання на найближчий рік - забезпечити з мінімальними втратами для країни і бюджету виплату боргів за зовнішніми запозиченнями. Друге завдання - знайти фінансові ресурси для соціальних програм перед виборами. Треба "підгодувати" виборців, щоб не соромно було прийти на вибори", - вважає Фесенко.
Йому вторить не гірше за Фесенка знайомий з настроями на Банковій екс-заступник Тігіпка по партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко, збиваючись у своєму блозіз характерною назвою «Апологія Хорошковського» на тональність «а зараз з’явиться месія»: «Він буде робити свою справу. Не запитуючи, подобається це вам чи ні. Він потім запитає – в тому числі у ваших дітей – чи сподобався їм результат. І відповідь знає наперед. Мені можуть закидати, що я некритично ставлюся до Хорошковського. Та просто я бачу в ньому останню надію для української економіки. Більше немає. Ні влада, ні опозиція не спромоглися витворити адекватну альтернативу – хотілося б нам цього чи ні. І – здається – це ж розуміє і Віктор Янукович. Це – об`єктивно».
Але тут виникає питання – а як об’єктивно Хорошковський буде творити ті економічні дива, яких хоче від нього Банкова, якщо від нього відсунуть фінансові потоки? На посаду міністра фінансів призначили «свого в дошку» для «сім’ї» – першого заступника глави Нацбанку Юрія Колобова.
Чиї розпорядження слухатиме Колобов – Хорошковського чи Януковича і його старшого сина? Куди першочергово скеровуватиме потоки – на потреби економіки, чи на бездонні «сімейні» рахунки? Питання про пріоритети риторичне.
Доведеться всі більш-менш значні витрати узгоджувати на Банковій, щоб та дала відповідні вказівки Колобову та голові Нацбанку Арбузову. От і роби тут економічне диво!
Навіть при тому, що про Хорошковського говорять як про доволі вправного (хоча й жорсткого до жорстокості) менеджера, але, не розпоряджаючись реальними коштами, з тяжко хворою українською економікою нічого не вдіє жоден чудотворець.
До речі, якщо Андрій Клюєв, перейшовши з уряду до РНБО, залишиться на чолі виборчого штабу Партії регіонів, йому теж доведеться творити диво – електоральне. Забезпечити добрий результат для рідної політичної сили, також будучи далеко відсунутим від «бабла».
Є стійке враження того, що обох молодих і перспективних політиків просто «підставляють», позбавляючи політичних перспектив.
Для кого розчищається кадровий шлях? Скоро побачимо…
Микола Писарчук