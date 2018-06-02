«Одеська бомба» для переможного фіналу Путіна

Січневий вибух і пожежа в центрі Одеси, від якого постраждали 13 мешканців будинку №24 по Тераспольській вулиці, і спільна операція спецслужб України, Росії і Білорусії, що слідувала потім, із затримання заїжджих терористів стали черговою сенсацією одеського походження. Перший російський канал передав репортаж із СИЗО Одеського УСБУ, два в`язні якого публічно зізналися в підготовці замаху на фаворита президентської кампанії в Росії Володимира Путіна.

Спочатку мовчали, потім раптом сплив Путін

Розслідування, яке ведуть одеські правохоронці щодо пожежі 4 січня, із самого початку було огорнене ореолом таємничості. Місцеві оперативники і слідчі протягом січня-лютого всіляко приховували від журналістів щонайменші його подробиці або навіть дезінформували громадськість. А в кінці лютого таємниця виявилася не просто доступною – потенційні організатори нібито зірваного замаху побажали публічно розкрити свій злочинний задум, кінцева мета якого – замах на Путіна.

Важко припустити, чим викликана така «послідовність» українських блюстителів законності. З одного боку, мав місце факт захоплення спецслужбами інтернаціональної групи підозрюваних в тероризмі. А з іншої – СБУ продовжує наполегливо ухилятися від будь-яких коментарів. Можливо, через кілька місяців заговорять про нові версії. Наприклад, про підготовку замаху на одного з одеських бізнесменів, про що раніше повідомляли деякі інформагентства з посиланнями на джерела в правоохоронних органах. Або про акцію відплати за недавній розстріл (замість затримання) місцевими правоохранителями двох чеченців – Аслана Дікаєва і Хасана Хадісова. Адже не випадково 4 січня на жорсткому диску уцілілого ноутбука в напівзгорілій знімній квартирі чеченців були виявлені плани-схеми важливих міських об`єктів, наприклад, Палацу спорту, а також місця найбільшого скупчення одеситів. Може, саме для їх знищення і виготовлялися вибухові пристрої, один з яких вибухнув при його виготовленні? Інакше, навіщо було їхати до Одеси з неблизького Казахстану або Ічкерії?

Навколо затриманих в Одесі чеченців Адама і Асланбека Осмаєвих і казаха Іллі Пьянзіна в Одесі розгорівся скандал. Як пояснити одеситам, що ще в січні вітчизняні правоохоронці оголосили в розшук «небезпечних злочинців» - батька і сина Осмаєвих, а вже 28 лютого затриманого в блискучій операції Осмаева-старшого звільняють з-під варти, визнавши його непричетним до тероризму, зокрема до спроби замаху на Путіна? Не менш примітний факт, що підозрювані в тероризмі признаються з екрану російського ТБ-1 не про вбивство, а саме про спробу замаху. «Кінцева мета була, - говорить в телеоб`єктив 30-річний Адам Осмаєв, – поїхати до Москви і спробувати зробити замах на прем`єра Путіна».

Чисто випадково саме цього дня, 27 лютого, кандидат Путін опублікував свою останню програмну статтю «Росія і змінний світ». «Ми, поза сумнівом, продовжимо, - запевнив він виборців, - активний і творчий курс на зміцнення загальної безпеки, відмову від конфронтації, на ефективну протидію таким викликам, як розповсюдження ядерної зброї, регіональні конфлікти і кризи, тероризм і наркозагроза». Не забув дати жорстку оцінку політичним мітингам і демонстраціям, що приголомшили останнім часом Москву, а також запропонував росіянам «чітко розрізняти» підступи закордонних центрів, що використовують «протиправні інструменти «м`якої сили».

Коментуючи попереджений співробітниками спецслужб замах, кандидат Путін скористався можливістю продемонструвати виборцям всю твердість духу: «Люди, які знаходяться в моєму становищі, з цим повинні жити. Якщо постійно боятися, то неможливо буде жити – нехай вони (терористи. – Авт.) нас бояться. Спроби замаху ніколи не заважали роботі й не заважатимуть їй».

Ну а 28 лютого недремні російські спецслужби не забули вкинути в інформпростір свіже «просочування інформації»: оперативниками ФСБ знайдено, згідно зі свідченнями Осмаєва-молодшого, «місце схрону вибухівки поблизу Кутузовського проспекту в Москві – магістралі, по якій кортеж Путіна їздить в Кремль і будинок уряду з його заміської резиденції.»

Так само несподівано «сплив» факт, якого раніше бракувало – щодо наявності у терористів схем підготовки замаху на Путіна, який нібито планувалось здійснити після березневих виборів. З урахуванням того, що подібні докази були відсутні, зокрема на файлах ноутбука, знайденого 4 січня в напівзгорілій квартирі, співробітники ФСБ повідомили: "Весь план підготовки оперативники знайшли в його (Адама Осмаєва. – Авт.) ноутбуці в іншій квартирі». Серед файлів - «відео з проїздом кортежу, зокрема Путина. Щоб було поняття, як сідає особа, що охороняється, скільки машин її супроводжує, з різних ракурсів, з різних вулиць. Тобто люди навчалися не на одному прикладі, а на кількох", - роз`яснив виборцям ситуацію оперативний співробітник ФСБ.

Пазл одеських подій

Тим часом, читач може самостійно відтворити картину подій, клавши пазл з розрізнених шматочків.

4 січня о 12.25 в квартирі по вулиці Тераспольській, 24, на другому поверсі двоповерхового будинку, відбулася пожежа, під час якої загинув 26-річний чоловік, а 28-річний квартирант доставлений в реанімаційне відділення міської лікарні з опіками. Обидва – іноземні громадяни. Під час пожежі з будинку евакуйовано 13 чоловік, з них двоє немовлят. Рятувальники ледве встигли вивести людей: вогонь швидко розповсюджувався дерев`яними перекриттями, будівлю заповнив їдкий дим від рубероїду і вагонки.

Як повідомили журналістам у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в області, «за попередніми висновками експертів, причиною пожежі став вибух природного газу. За цим фактом порушена кримінальна справа».

5 січня з’ясувались подробиці НС. Один з квартирантів знімної квартири на другому поверсі – 26 літній громадянин Росії загинув, а інший – 28-річний громадянин Казахстану з опіками госпіталізований в опіковий центр міськклінлікарні №10.

Джерела в одеській міліції стверджують, що в квартирі, яка згоріла, виявлено ноутбук з кількома сотнями знімків місць масового скупчення людей, зокрема Палацу спорту, театру музичної комедії, ТЦ «Афіна», декілька паспортів на різні прізвища із вклеєними фотографіями погорільців, а також деталі, які зазвичай використовують при виготовленні мін з дистанційним керуванням.

Дивним виглядає і те, що квартиранта, який вижив, біля опікового центру охороняє наряд «Беркута». Замглави обласного УВС Дмитро Фучеджі підтвердив цю інформацію, відмовившись назвати причини посиленої уваги силовиків до потерпілого.

6 січня із джерел у правоохоронних органах стало відомо, що можливим терактам в Одесі мігла завадити пожежа в будинку на вулиці Тераспольській, де знайдені залишки вибухівки, деталі вибухових пристроїв і карту Одеси.

Опіковий центр, де знаходиться один з підозрюваних, оточений міліцією. Стало відомо, що третій квартирант, уродженець Кавказу, який також знаходився в квартирі, втік. Він оголошений в розшук.

10 січня співробітники Держгірпромнагляду спростували повідомлення ЗМІ з посиланням на МВС, що пожежа в Одесі 4 січня виникла через вибух газу.

Пожежа в центрі Одеси 4 січня не пов`язана з вибухом природного газу, повідомляє прес-служба Держгірпромнагляду в Одеській області. Інформація, що з`явилася в ЗМІ, з цього приводу є «неперевіреною». Ба більше, «повідомлень про пожежу в житловому будинку №24 по вул. Тераспольській з диспетчерської Міністерства надзвичайних ситуацій на диспетчерський пункт управління експлуатації газового господарства 4 січня не надходило».

Під час обстеження фахівцями встановлено, що «пожежа відбулася в квартирі № 26 за вказаною адресою, проте газопровід і газове устаткування знаходиться в справному стані і пожежею не пошкоджені».

Працівники міліції заперечують факт перебування в опіковому центрі погорільця-казаха, хоча черговий лікар в реанімаційному відділенні лікарні надходження такого постраждалого підтвердив.

4 лютого група контртерору штурмувала приватну квартиру на першому поверсі двоповерхового будинку по вулиці Базарній, 86. Згідно з інформацією джерел у правоохоронних органах, в результаті спецоперації затримані уродженець Північного Кавказу Адам Осмаєв, підозрюваний в організації теракту в Одесі, і його батько Асланбек Осмаєв.

«Адама і Асламбека Осмаєвих за підозрою в причетності до організації нездійсненого теракту 9 травня 2007 року в Москві розшукує ФСБ. За деякими даними, вони входили до диверсійної групи, підконтрольної польовому командирові Доку Умарову», - повідомлялося в ЗМІ з посиланням на джерело.

6 лютого ЗМІ повідомили, що в Одесі затримані диверсанти Доку Умарова, можливо, що збиралися мстити за смерть кілера Дікаєва.

Бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» спільно зі співробітниками міліції в ході операції заблокували всі підходи до будинку № 86 по вулиці Базарній. Саме тут, в приватній квартирі на першому поверсі, знаходилися зловмисники, які представляють інтерес не тільки для вітчизняних, але і для російських спецслужб.

Правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів з цього приводу. Проте пресі стало відомо, що операція, яка тривала близько півтори години, пройшла успішно, без єдиного пострілу. Затримано троє зловмисників: батько і син Осмаєви – 31-річний Адам і 51-річний Асланбек (уродженці Чечні) — і їх поплічник.

Осмаєви підозрюються в організації замовленого вбивства одного з крупних одеських підприємців, що має безпосередній стосунок до вантажоперевезень в морському торговому порту. Усунути бізнесмена планували за допомогою бомби.

Примітно, що першими повідомили про блискучу спільну операцію СБУ російського ФСБ і білоруського КДБ російські ЗМІ, що підтримують Путіна, зокрема Перший канал.

11 лютого стало відомо, що найбільш вірогідна версія пожежі пов`язана з виготовленням вибухового пристрою. Ймовірно, підозрювані готували замах, хоча досвідченими підривниками їх назвати не можна, оскільки вибуховий пристрій збирали по інструкції, викачаній з Інтернету. Цей експеримент і спричинив вибух.

Проте знайдені залишки пристрою вказують, що, на думку фахівців, зловмисники навряд чи могли організувати масштабний вибух. Максимум таким пристроєм можна було підірвати автомобіль або кількох людей, що знаходилися б у приміщенні. Тому організувати теракт в якійсь великій будівлі з великою кількістю людей, вони просто не змогли б.

12 лютого повідомлялося, що міліція перевіряє одеські лікарні: чи не звертався третій підозрюваний, що сховався в день вибуху, по допомогу після пожежі.

Новий начальник ОУВС Сергій Рєзников категорично спростував інформацію про те, що на місці пожежі виявлено вибухівку чи будь-які ознаки підготовки до терористичного акту. «Йде розслідування причин пожежі. Але ні вибухівки, ні зброї там не виявлено. Підстав для паніки немає», - заявив Рєзников.

У прес-службі ОУВС продовжують стверджувати, що пожежа спалахнула через вибух природного газу. У свою чергу, один з міліціонерів на правах анонімності пояснив, чому звичайна (за версією ОУВС) пожежа від вибуху природного газу зацікавила правоохоронців: «Під час гасіння пожежі рятувальники МНС виявили дивні деталі, в яких були пізнані підривники. Були викликані співробітники міліції, які вилучили підривники від мін і документи квартирантів. Зараз погорільців підозрюють в тому, що готували замах на якогось крупного бізнесмена. Згідно з оперативною інформацією, чеченець, який загинув, і казах, котрий вижив, належали до банди кілерів і раніше вже були замішані у вбивствах».

27 лютого Перший російський канал повідомив таке: «Володимира Путіна хотіли убити. Але замах на прем`єра Російської Федерації зірваний. Злочинців затримали в українській Одесі. У справі про підготовку замаху на Володимира Путіна затримано двох людей – Адам Осмаєв і Ілля П’янзін».

28 лютого українські ЗМІ поширили це повідомлення, також вперше згадавши про спробу замаху на прем`єра Путіна і уточнивши, що «в СБУ відмовляються від коментарів», а «правоохоронні органи РФ не направляли запитів в Генпрокуратуру України щодо екстрадиції затриманих громадян Росії».

За інформацією однією з газет, Осмаєв, П’янзін і Мадаєв підозрювалися в підготовці терактів на території Росії, проте «кандидат в президенти Росії Путин тут ні до чого. Підозрілі погорільці зацікавили правоохоронців відразу після того, як були знайдені документи загиблого Руслана Мадаєва і закордонний паспорт Іллі П’янзіна: «У паспортах були візи ОАЕ і Туреччині. Ця обставина відразу зацікавила оперативників. Палата П’янзіна була взята під охорону. А загиблий Мадаєв перебував у розшуку МВС Чеченської республіки за причетність до зберігання зброї і викрадання людей», - писала одна з газет.

За словами міліціонера, про погорільців відразу ж повідомили у ФСБ Росії. Співробітники ФСБ незабаром прилетіли до Одеси. І П’янзін зізнався в існуванні «куратора» в Одесі — Адама Осмаєва. «У Еміратах П’янзін з Мадаєвим зустрічалися з представниками лідера чеченських терористів Доку Умарова. В Одесі вони повинні були зняти квартиру і чекати подальших вказівок Адама Осмаєва, який жив тут вже більше року», — розповіли нам в міліції. Подальше розслідування велося спільними зусиллями ФСБ і СБУ.

«Замах – хід піарників, - переконаний російський політолог Станіслав Бєлковський. - Опозиційно настроєні росіяни вважають, що історія із замахом вигадана, щоб підвищити популярність Володимира Путіна напередодні виборів. «Нинішній рейтинг Путіна — 38%. Він хоче виграти в першому ж турі, для цього потрібно 50—60%. Ось і вигадали хід із замахом».

Близький до Кремля політолог Сергій Марков упевнений, що «Путіну немає необхідності вдаватися до такого типу піару». «Дослідження говорять про те, що він виграє в першому турі з результатом 58%. Щоб підвищити рейтинг, у нього є інші способи, наприклад, звільнити декількох непопулярних міністрів. На Путіна, як і на Обаму, готуються десятки замахів. Я впевнений, що людей, які їх готують, затримують часто, але зазвичай цю інформацію не обнародують. Зараз же спецслужби її вирішили зробити надбанням громадськості, мабуть, вирішивши, що під час виборів вона стане в нагоді», - заявив Марков.

Що ж там відбулося насправді, навряд чи ми дізнаємося найближчим часом. Таємниця ця може розкритися зі зміною влади в Росії.

Михайло Аксанюк, Одеса