Віхи тижня. Довгожданий Порошенко, перевірений Волков і непривітний Путін

Вакансія в уряді Азарова заповнена черговим мільйонером, колишнім опонентом більшості членів Кабінету Міністрів. Віктор Янукович повернувся з Москви, піймавши облизня. Боротьба за право називатися «об`єднаною опозицією» вийшла на фінішну пряму. Влада визначила топ-коментаторів поточних подій.

Довгожданий Порошенко

Вакансія міністра економічного розвитку і торгівлі, що була відкритою цілий місяць, нарешті заповнена. Її зайняв Петро Порошенко, мільйонер і політик, який почав кар`єру ще за часів президентства Леоніда Кучми. Петра Олексійовича відрізняють вміння знаходити спільну мову з різними представниками українського політикуму, високий професіоналізм і незадоволені амбіції. Розчаровані втратою перспективного спонсора представники опозиційних сил нове призначення недавнього соратника коментували крізь зуби.

Навряд чи Порошенко не розуміє, що він став своїм серед чужих, чужим серед своїх. Йому тепер доведеться не тільки забезпечувати економічне зростання, без якого виконання соціальних ініціатив Віктора Януковича виглядає малоймовірним. Петро Олексійович буде змушений вести власну політичну гру, і зовсім необов`язково - в індивідуальному розряді. Йому належить конвертувати своє прагнення залишитися на чолі зовнішньополітичного відомства дворічної давності в переговорний процес з тими, хто приймає рішення на державному рівні. В іншому випадку міністерський портфель виявиться декоративним. Нагадаю, що з багатьма представниками старої гвардії «шоколадний король» на короткій нозі, а от з новими і агресивними господарями українського життя у нього стосунки поки не склалися.

Марний вояж

Навіть професійні оптимісти не зможуть назвати вдалим останній візит Віктора Януковича до Москви. Український Президент затримався на день, щоб отримати аудієнцію у Володимира Путіна, але так і не зумів підібрати ключики до серця російського лідера. Всі прояви братерської дружби немов відрізає, коли мова заходить про ціну газу для України. Для тих, хто не розуміє прозорих натяків, Дмитро Медведєв розповів максимально дохідливо, повідомивши, що у пострадянських держав, які відмовляються приєднатися до Митного Союзу, будуть економічні проблеми.

Валерій Хорошковський, який дебютував в рамках пострадянської політичної тусовки в якості першого віце-прем`єра, несподівано для багатьох грудьми став на захист якості українського сиру. До того ж чиновник виявився глашатаєм української євроінтеграції. Валерій Іванович зазначив, що російську сторону не цікавить запропонована офіційним Києвом формула співпраці «3 +1», і висловився за реалізацію стратегічного курсу на євроінтеграцію. Експертам поки важко передбачити, скількох єврочиновників і депутатів Європарламенту Валерію Івановичу доведеться запросити на ланчі та вечері, щоб процес зближення України та ЄС зрушився з мертвої точки.

Ще одне цікаве спостереження: Хорошковський досить активно коментує стан справ в економіці країни, поступово відсуваючи в тінь Миколу Азарова непоганою українською мовою і відточеною за допомогою політтехнологів жестикуляцією. Паралельно тягар коментарів законотворчості взяв на себе лідер парламентських «регіоналів» Олександр Єфремов. Схоже, влада вирішила мінімізувати різноголосицю в коментарях, щоб не провокувати подальше падіння свого рейтингу.

Опозиція шукає точки складання

Чем ближче парламентські вибори, тим активнішими стають політики з найрізноманітнішим рейтингом. Віктор Ющенко, який все більше тішив громадськість перспективою переїзду з державної дачі у власний будинок, розповів, що прагне створити «Правицю». Перелік політичних камікадзе націонал-демократичного спрямування, готових підставити плече екс-президенту, поки не оприлюднено, але сам факт подібних заяв викликає роздратування в опозиційному таборі.

Не зуміли досягти згоди в справі формування єдиного списку і «Батьківщина» з «Фронтом змін». Арсеній Яценюк висуває все нові і нові умови, на яких він готовий піти «в прийми». Залишившись на «серцевому» господарстві, Олександр Турчинов звинуватив «УДАР» у поразці демократичних сил в Обухові, запевнивши, що партії не потрібні нові обличчя і назвав екс-директора парламенту зразка 1998 - 2002 років Олександра Волкова «перевіреним соратником». Якщо так піде далі, то процес «реабілітації» кучмістів, давно обкатаний «сердечниками», поновиться з новою силою, що навряд чи стане основою для консолідації опозиції.

Євген Магда