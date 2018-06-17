Віхи тижня. Мільйонер Янукович, витівки КС і пристрасті за Андріївським узвозом

Янукович не просто читач

Оприлюднення податкової декларації українського президента подарувало співгромадянам нового мільйонера і успішного письменника. Як з`ясувалося, друкарня «Новий світ» викупила у Віктора Януковича майнові права на вже видані і поки що не написані літературні твори, заплативши за це 16,4 мільйона гривень. Судячи з розмірів гонорару, творіння Віктора Федоровича незабаром будуть видані у форматі pocket-book і заповнять книжкові розкладки і газетні кіоски. У світовій історії вже бували випадки примусового вивчення творчої спадщини керівників країни, проте нічого хорошого авторам це не приносило. Янукович пообіцяв витратити отримане багатство на доброчинність.

Атракціон небаченої щедрості продемонструвала і Верховна Рада, вірніше, її парламентська більшість. Після символічного обговорення законодавці затвердили збільшення доходів і витрат Державного бюджету на 33,3 мільярда гривень. Тим самим вони оперативно втілили в життя президентські ініціативи з підвищення соціальних стандартів. Хочеться вірити, що українська економіка витримає цю турботу про мільйони співгромадян, які знаходяться за межею бідності

ФАРСований УПК

Ухвалення розрекламованого Андрієм Портновим, який легко перетворився з головного адвоката «Батьківщини» на провідного юриста президентської адміністрації, Кримінально-процесуальний кодексу більше нагадувало трагікомедію під куполом. Річ не лише в тому, що документ розглядали впродовж декількох днів. Куди важливіше, що порушення Конституції, що зобов`язує кожного депутата голосувати особисто, з боку депутатів більшості було нарочито-показовим. Ця процедура помножила на нуль численні заяви про те, що новий КПК стане зведенням досягнень гуманного судочинства, додавши боротьбі за найгуманніший у світі український суд виразний відтінок фарсу. У результаті Віктор Янукович пообіцяв підписати кодекс після проведення експертизи в Європі, а Володимир Литвин закликав колег готуватися до його доопрацювання.

Опозиція у пошуках союзників

На тлі беззаконня парламентських більшовиків опозиція продовжує дмухати на воду, обпікшись на молоці. Хоча в її лавах достатньо юристів, здатних, наприклад, розробити і зареєструвати законопроект про внесення до Кримінального кодексу відповідальності за волевиявлення за допомогою чужої картки для голосування, але далі гучного оприлюднення погроз режиму справа не йде. Супротивники влади віддали перевагу публічним стенанням з приводу рішення Конституційного Суду, який очікувано заборонив суміщати балотування за партійними списками і мажоритарним округом. Арсеній Яценюк, який день за днем нарощує свою войовничість, заявив, що Віктор Янукович «розірвав пакт про чесні вибори» і пообіцяв у найкоротші терміни переписати опозиційні списки. Мабуть, у лавах «Фронту змін» і «Батьківщини» недостатньо охочих блиснути харизмою в спілкуванні з виборцями одномандатного округу.

Комітет опору диктатурі, що плекає надії на трансформацію в єдиний опозиційний список, не обійшов можливості звернутися до Європи по допомогу, натякнувши, що Україна вимагає до себе підвищеної уваги. Особливо – під час проведення парламентських виборів. Чинником куди важливішим за європейський нагляд уявляється свідома підтримка виборців в останню неділю жовтня, а для її отримання опозиціонерам доведеться не тільки сформувати єдиний список, але й довести, що вони відрізняються від тих, хто перебуває при владі.

Суддя Сергій Вовк тим часом відправив за грати ще одного колишнього члена уряду Юлію Тимошенко – в.о. міністра оборони Валерія Іващенка. Він засуджений до п`яти років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. У військовому відомстві стає по-справжньому гаряче: у центрі скандалу опинився і діючий міністр Дмитро Саламатін, що став громадянином України буквально перед офіційним стартом парламентської кампанії 2006 року. Парадоксально, але указ про надання українського громадянства Саламатіну підписав ніхто інший, як Віктор Ющенко.

Тривога на Андріївському

У правильності правила «Сім разів відміряй, один - відріж» переконалися представники що входить в бізнес-імперію Ріната Ахметова холдингу «ЕСТА». Озброївшись усіма необхідними дозволами, вони оперативно знесли три будівлі на Андріївському узвозі, викликавши негативну реакцію столичної громадськості. У відповідь декілька сотень киян закликали не допустити будівництва багатоповерхового бізнес-центру в історичному місці Києва. Хоча Ахметов і його підлеглі були вимушені відступити, це зовсім не означає, що загроза примусових архітектурних змін для столиці минула. Оскільки 99% Андріївського узвозу належить різним впливовим і небідним особам, що дає підстави припускати, що на цю столичну вулицю ще чекають непрості часи.

Євген Магда