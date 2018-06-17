Політичний в'язень Андрій Санніков: Я повернувся в іншу країну

Два політичні в`язні отримали свободу в Білорусі у Великодні дні. На свободу вийшли кандидат у президенти на минулих виборах Андрій Санніков і його довірена особа Дмитро Бондаренко.

Андрій Санніков був засуджений до 5 років ув`язнення в колонії посиленого режиму за масові акції протесту після виборів 19 грудня 2010 року. Провини він не визнав. Одним з елементів тиску на політика і під час слідства, і в слідчому ізоляторі КДБ, і в місцях ув`язнення був шантаж можливими великими неприємностями для його близьких, навіть життям і здоров`ям дружини Ірини Халіп та їхнього сина Даніка.

За словами Андрія Саннікова, він навіть у в`язниці відчував прояви солідарності з політичними ув`язненими. Політик вважає, що саме вони підштовхнули демократичні країни вперше виробити щодо Білорусі осмислену, не примітивну, за його словами, політику. І це в першу чергу дає шанс на звільнення всіх політв`язнів. Про це Санніков сказав в інтерв`ю кореспонденту Радіо РаціяГеннадію Барбаричу.

Кому б ви хотіли перш за все подякувати за ваше звільнення?

Перш за все, моїм рідним, моїй сім`ї. І взагалі білорусам. Тому що я вважаю, що солідарність, яку я відчував навіть через стіни "американки", ставлення людей до несправедливих вироків, підтримка, яку ми відчували, - це й привело до тієї політики, яка з`явилася зараз в Євросоюзі. Вперше, я вважаю, стала з`являтися політика щодо Білорусі, зникли певні ілюзії. І під цим тиском громадськості, насамперед білоруського суспільства, почалася нова хвиля звільнень. Я думаю, я сподіваюся, що ми скоро дізнаємося, що всі політв`язні на волі. Думаю, що це перше завдання, яке зараз ми повинні робити всі разом, щоб це сталося якомога скоріше.

Ви щойно зустрілися з Дмитром Бондаренком, вашим найближчим соратником і другом. Як ви вважаєте, хто з політв`язнів і коли буде на волі наступним?

Я вважаю, що, перш за все, повинні звільнити Миколу Статкевича, Дмитра Дашкевича, Едуарда Лобова, Павла Северінца і всіх тих, хто проходив у так званій "справі анархістів". ... І очевидно, Сергія Коваленка. Я бачив його на території колонії "Вітьба-3", коли його привезли. Я не впізнав його. Не знаю, може навмисне його провели поруч зі мною, коли я був на території колонії. Я побачив дуже поганого вигляду людину, не знаючи, що це Коваленко. Тільки потім я дізнався з газет, які мені принесли, що Коваленка привезли. Тоді тільки я зрозумів, що це він був. Очевидно, що дійсно йдеться про життя цієї людини. І те, що тепер його привезли в «Новинки», і те, що зараз кажуть, нібито він сам припинив голодування, то я б не став цьому вірити. Тому що вся пенітенціарна система, яка існує в Білорусі, дуже закрита, секретна, ніколи ніякої справжньої інформації звідти не можна дізнатися, коли цього не хочуть самі співробітники в`язниці, колонії, психічної лікарні. Тепер в "Новинках" з Сергієм може відбуватися все, що завгодно. Нам можуть повідомляти, що він і вагу набирає, і так далі. А насправді з ним може відбуватися найнебезпечніше. Може, Сергія Коваленка потрібно в першу чергу звільняти. Тому що, ще раз підкреслю, я побачив це сам, на жаль, я це відчув, що дійсно йдеться про життя людини.

А як ви зараз оцінюєте події на площі 19 грудня 2010 року, у день президентських виборів. Що це було? Хто виграв, хто програв?

Я не можу одним реченням оцінити ті події. Це був момент і піднесений, і трагічний. Не буду говорити, хто винен ... Очевидно, винні ті, хто застосовує силу. Але питання більш складне. Це був момент, коли всі могли скористатися тією можливістю, яка б допомогла розвитку Білорусі в нормальному напрямку. І цим не скористалися. Це дуже складно і емоційно, дуже боляче для мене. Ми знаємо, що сталося в 2011 році. На жаль, ми це передбачали - що якщо не буде взаєморозуміння, то буде величезна криза в Білорусі. Збідніло все населення Білорусі. Як можна говорити про виграш країни, або тих, хто сьогодні при владі? Це взагалі неможливо. Я вважаю, що це досить примітивне питання: хто програв, хто виграв? Тому що не про це мова, а мова про ту небезпеку, яка існує в Білорусі для громадянина, для його прав, свобод, для родини. І як все-таки повернутися до нормального життя, яке нам всім так необхідне.

Якщо спробувати проаналізувати ситуацію, то що може чекати Білорусь при сьогоднішньому розкладі в найближчому майбутньому?

Я розумію, що я повернувся в іншу країну. Але я ще не до кінця розумію, в яку країну я повернувся. Те, що щось божевільне відбувається в Білорусі, це я бачу. Це я відчував і на своєму особистому досвіді. І я відчуваю те, що відбувається зараз в суспільному і політичному житті. Звідки взялося це божевілля? Бо раніше його не було. Якщо це не скінчиться якимось чином, то я не можу говорити ні про які оптимістичні прогнози для Білорусі. Тому я думаю, що ніколи не було такої серйозної ситуації в Білорусі. Ніколи загроза існуванню країни, особистості, сім`ї не була такою великою, як зараз. Що робити, як захистити себе, свою країну, незалежність, гідність? Поки що я не готовий відповідально говорити про це.

В`язниця теж в якомусь сенсі лакмусовим папірцем стану всього суспільства. Що там відбувається?

Я знав, що багато людей там знаходяться за несправедливими вироками. Але я не знав масштабів. Я вважаю, що це не тільки дійсно лакмусовий папірець всього суспільства, це, я б сказав, найбільш збочене явище, яке існує в Білорусі. Тому що той, як кажуть, "бєспрєдєл", який я бачив там, на "зонах", в тюрмах, просто переступив усі межі. Причому ця система демонструє, що в Білорусі з`явилася група людей, яка взагалі не відчуває ніякої відповідальності не тільки за долю людини, але навіть за життя людини. Це ті, хто виконує злочинні накази в колоніях, у в`язницях. І це теж дуже небезпечне явище.

На волі хвилювалися навіть за ваше життя. Різні чутки доходили. Який для вас там був найнебезпечніший момент?

Це той період, коли була ізоляція. Я написав клопотання про помилування. І після цього три місяці була майже повна ізоляція мене від адвокатів, від сім`ї. Цей був найнебезпечніший момент. Що відбувалося, як відбувалося, я, може, потім розповім. Зараз я не буду нічого розповідати.

А що Ви написали в проханні про помилування? Влада насправді не відразу зізналася, що воно існує. Можливо, їм чомусь було не вигідно визнавати це?

Я зрозумів це ще до того, як написав. Що не прохання про помилування вони хочуть отримати від мене, а щось є небезпечніше у їхніх планах. І на жаль, це підтвердилося. По-перше, не відразу навіть прийняли це клопотання. Тільки з другого разу прийняли. Це я говорю не про те прохання про помилування, яке я написав 20 листопада. А 23 грудня я написав ще раз, коли зрозумів, що вони приховують його. А 20 листопада я два рази намагався "пробити" це клопотання. І вдруге у вітебській в`язниці вони взяли це клопотання. А потім я переконався, що в планах щось інше, тому що відразу почалася ця ізоляція. Після написання клопотання я відразу повідомив про це і дружині Ірині, і своїм адвокатам, яких на той час було двоє, а тепер тільки одна залишилася. Я це зробив сам, зробив це свідомо. І попросив, щоб не було ніяких коментарів, щоб це просто сприйняли як факт, і все. Я написав про це напевно більше 30 листів додому, матері писав, дружині, адвокатам, друзям. Жоден з цих листів до адресатів не дійшов.

Після в`язниці ви збираєтеся продовжувати займатися політичною діяльністю?

Скажу так. Зараз у мене велика жага повернути своє життя. Після тривалого періоду, коли я був позбавлений нормальних відносин, сім`ї, коли я не бачив своїх близьких і рідних, це перша задача. А про решту поговоримо потім.

Ходили чутки, що вам пропонували емігрувати, виїхати за кордон. Це правда?

Ні, я не чув таких пропозицій. Може й були такі плани. Я не можу сказати, що взагалі мені надходили якісь пропозиції. Все робилося через якісь розмови - навіть з зеками. Це я потім зрозумів, що є такий, може, класичний образ, що приходить якийсь співробітник КДБ і щось пропонує. Може так і відбувається, але зі мною так не було. Але я потім зрозумів, що через такі начебто випадкові бесіди було багато пропозицій. Очевидно, дуже цікавило всю цю систему і весь цей режим, що я буду робити після того, як мене звільнять? Я завжди відповідав, що в неволі я не можу ні говорити, ні приймати ніяких рішень. Рішення може приймати тільки вільна людина. Ось тепер, коли я відчую себе вільним, я буду приймати рішення.

А ви ще не відчули себе вільним?

Поки що ні. Тому що вільна людина для мене - це людина, яка не обмежена ні в чому. І яка не змушена враховувати, наприклад, те, що моя дружина - поки не вільна людина. Що я не можу взяти дружину і поїхати після десятої вечора до матері, яка трохи хворіє. І, наприклад, не могла прийти і зустріти мене разом з усіма після тюрми, бо хворіє. А дружина не могла прийти, тому що їй заборонено це робити. Про яку волю можна говорити! Ось коли прийде ця справжня свобода, навіть при умовній свободі в Білорусі, тоді можна про щось говорити.

А що для вас було найнесподіванішим після звільнення?

Мабуть, емоційно найнесподіванішим було, що такий тривалий період я був змушений стримувати себе психологічно, стримувати свої емоції, що навіть і тепер, коли є потреба на щось емоційно реагувати, я автоматично це стримую. Не думав також, що я відчую себе фізично набагато краще, як тільки переступлю поріг свого будинку і коли побачу своїх рідних. Щось боліло, застуда була. Але відразу все зникло, як тільки я увійшов у свою квартиру. Для мене дім багато означає. І тепер навіть фізично відчув, що дім - це дім.

Як відбулася ваша зустріч із сином? Він вас упізнав в новому вигляді, без бороди?

Він звідкись знав, що я вже без бороди. Ніхто йому не говорив, але він якимось чином знав, що я вже голений. І я думаю, що його це трохи лякало. Тому добре, що повернувся вночі, десь в 3:00 прийшов додому. Він спав. Тому я його поцілував. А потім зранку трохи він з пересторогою поглянув на мене. Але ж це буквально 5-10 хвилин - і ми один одного згадали. Саме один одного, тому він вже такий дорослий став за цей час, що й мені теж треби було якось звикнути. Але ж це було те, чого я очікував. Головне, чого я очікував.

Ви в колонії навчилися ще однієї несподіваної речі - писати казки. Будете продовжувати цим займатися?

Я можу пояснити, чому я почав писати казки. Я не міг емоційно безпосередньо звертатися до сина Даньки. Це було важко, я пробував писати йому листи - і я не міг. Це було настільки психологічно й емоційно важко для мене - опинитися в ситуації, коли я не можу поговорити, не можу обійняти свого сина, якого я дуже люблю, що якось так само собою знайшовся цей вихід - я почав писати казки. Це моя розмова з ним. Я навіть просив дружину, щоб не надсилала синові фотографій. Я навіть не очікував, що це буде настільки важко. Кожну хвилину, майже кожну хвилину я, з одного боку, думав про нього, а з іншого, намагався зупинити ці думки, тому що це призводило до дуже складного психологічного стану. Тому і з`явилися ці казки. І коли почалася ізоляція, я не міг навіть казки писати. Тому що я не пишу їх як літератор. Це розмова з сином. І коли цю розмову зупинили, все - казки скінчилися.

Геннадій Барбарич, Радіо Рація, Мінськ.