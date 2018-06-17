Як уникнути кругообігу корупціонерів в системі влади

Перманентне політичне протистояння в Україні у двохтисячних роках сприяло розкладанню інститутів влади. Демократію підмінили вседозволеністю.

Корупція набула масштабів національного лиха - підірвала віру громадян у власну державу, значно обмежила її розвиток. Поламавши управлінську дисципліну, стала однією з ключових причин гальмування будь-яких реформ. Корупційні дії вбивають конкуренцію, знижують темпи модернізації економки.

Президент України окреслив болючу проблему чітко, підкресливши, що корупція в Україні перетворилася на спосіб існування бюрократичного апарату. Глава держави зажадав істотної активізації роботи та підвищення ролі Національного антикорупційного комітету, поклавши забезпечення його діяльності на Апарат Ради національної безпеки і оборони.

За останній рік істотно відкориговано законодавство, прийняті Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 рр.. і Державна програма щодо запобігання та протидії корупції. Нові норми, як це прийнято в цивілізованому світі, містять правові механізми запобігання та протидії корупції як у публічній, так і в приватній сферах. Останні зміни в українському законодавстві позитивно оцінили в європейській організації GRECO.

Як виконавчий секретар Національного антикорупційного комітету, я можу стверджувати: нам цілком під силу переламати ситуацію. Сьогодні для цього є головне - політична воля.

У світі є достатньо країн, які довели: упоратися з корупцією можливо. Наприклад, Сінгапур за кілька десятиліть досяг колосального прогресу. При цьому йдеться про країну, де за словами її багаторічного лідера та автора місцевих реформ Лі Куан Ю, «корупція була складовою частиною азіатського способу життя».

Діяти рішуче та ефективно

Щоб значно зменшити бажання чиновників займатися корупцією, необхідно забезпечити виконання простого принципу: можливі втрати повинні бути більш значущими, ніж вигоди від корупційних злочинів.

Максимально чітке визначення всіх видів корупції має позбавити корупціонерів можливості ховатися за розмитими формулюваннями. Значний крок у цьому напрямку зроблений з прийняттям Закону «Про засади запобігання та протидії корупції». У цьому документі чітко визначені такі терміни як «корупційне правопорушення», «неправомірна вигода», «конфлікт інтересів».

Необхідно посилити покарання за корупційні злочини. Саме такі рекомендації дають Україні європейські експерти, і це вже передбачено антикорупційної Стратегією.

Безумовно, процес не буде безболісним, але ми повинні зробити позицію держави в цьому питанні максимально жорсткою. Сумарно за останні 2 роки (2010-2012), за даними МВС, до кримінальної відповідальності було притягнуто 388 депутатів різних рівнів і різної партійної приналежності, сотні високопосадовців міністерств і відомств, регіональних та місцевих адміністрацій, мери міст і сільські голови. Тільки в 2011 році в результаті розслідування більш ніж 2-х тисяч справ до кримінальної відповідальності притягнуто 999 чиновників. Думаю, це тільки початок. Але справа не в кількості кримінальних справ, а в їх якості та доведенні до адекватного покарання.

Тому життєво важливим є прискорення реформи правоохоронних органів. Лише викоренивши корупцію в їх рядах можна очікувати значних результатів у боротьбі з корупцією в усій владі. З цією метою 6 квітня Президент України створив відповідний Комітет, завдання якого - підготувати системні пропозиції щодо комплексного реформування правоохоронної системи країни. Необхідно усунути дублювання повноважень різних органів, оптимізувати їх чисельність, і найголовніше - максимально підвищити ефективність. Ми повинні здійснити точне налагодження всіх структур, задіяних у боротьбі з корупцією.

Також необхідне продовження судово-правової реформи - тільки незалежна й ефективна судова система зможе забезпечити адекватне покарання корупціонерам.

Важливий принцип: у боротьбі з корупцією не буде винятків. Всі повинні відповідати перед законом - незважаючи на ранги, колишні заслуги чи партійну приналежність.

Підвищити відкритість влади

Роботу державного апарату необхідно робити більш прозорою і зрозумілою, максимально позбавленою «людського фактора» в питаннях регулювання та дозвільної діяльності. Важливо прискорити реформу системи адміністративних послуг. На жаль, за останні 20 років вона перетворилася на легалізовану модель поборів із бізнесу та простих громадян. Чиновники нав`язували адмінпослуги фактично з власної примхи. За останні 1,5 року проведена значна робота - скасовано багато послуг, ліквідовано тисячі посередницьких підприємств, створений і допрацьовується відкритий реєстр адмінпослуг, який можна знайти на сайті Мінекономрозвитку. Тепер кожен може побачити весь список як безкоштовних, так і платних послуг, а також їх реальну вартість.

Автоматизація системи управління та її оптимізація дозволять мінімізувати корупцію в державній системі. Максимально спростивши процедури і забезпечивши доступність найбільш повної інформації про них, ми позбавимо чиновника багатьох можливостей для зловживання своїм становищем.

Крім цього ми вдосконалюємо процедури вступу на державну службу. Існування створеного Міністерством юстиції реєстру чиновників, спійманих за руку при корупційних діях (в ньому вже близько півтора тисяч прізвищ), дозволить уникнути кругообігу корупціонерів в системі державної влади, раніше притаманного Україні.

Важливо усунути деформацію суспільної свідомості, коли чесний чиновник сприймається як явище незвичайне. Поступово, крок за кроком, ми повинні позбавити корупцію ореолу неминучості, створити і змусити працювати нормальні, некорупційні схеми взаємодії громадян з будь-якими державними інститутами - від системи освіти до виборчої системи.

На цьому шляху доведеться долати прихований та явний опір тисяч чиновників. Але нами повинні рухати не тільки впевненість у власній правоті, а й усвідомлення того, що чесних людей набагато більше, ніж тих, хто спекулює на власній наближеності до влади.

Ми повинні налаштувати всі державні механізми на протистояння корупції та максимально включити в цю боротьбу все суспільство. Лише об`єднавши зусилля, ми зможемо досягти значних результатів. Тільки від нас залежить, як швидко ми зможемо подолати цю перепону на шляху ефективного розвитку нашої країни. Діяти треба жорстко та рішуче.

Андрій Клюєв, Секретар Ради національної безпеки і оборони України