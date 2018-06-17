Убивство дніпропетровського бізнесмена: картина майже зрозуміла, але підозрюваних немає

Картина злочину може бути відновлена повністю

Після зухвалого вбивства дніпропетровського бізнесмена Геннадія Аксельрода 14 квітня на вулиці в центрі міста послідував перший коментар правоохоронних органів.

Як повідомив 17 квітня журналістам на брифінгу заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Петухов, розглядається доволі багато версій. Слідство проводить Слідче управління ГУ МВС у Дніпропетровській області, створено оперативно-слідчу групу з досвідчених фахівців. «За фактом вбивства поки ніхто не затриманий, у якості підозрюваних ніхто не був допитаний слідством», - відзначив Петухов. За його словами, враховуючи, що злочин було скоєно зухвало, в центрі Дніпропетровська, поблизу знаходилося багато людей, хід розслідування за фактом убивства відомого бізнесмена Аксельрода прокуратура Дніпропетровської області узяла під контроль. При цьому відпрацювання правоохоронними органами в рамках розслідування проходить по всій Україні.

Петухов заявив, що 14 квітня, у вихідний день він був на чергуванні в облпрокуратурі і виїхав на місце події після надходження повідомлення про злочин у міліцію о 16-ій годині 45 хвилин. Попереднім слідством встановлено, що п`ятьма хвилинами раніше Аксельрод знаходився за кермом автомобіля «Мерседес S 500», який належить його дочці, і заїжджав у двір будинку №1 по вул. Гоголя в центрі Дніпропетровська. З арки будинку невідомий чоловік вистрілив у лобове скло автомобіля. Петухов уточнив, що Аксельрод був в іномарці один.

Після пострілу бізнесмен залишив салон автомобіля і почав рухатися у бік проспекту Карла Маркса, але невідомий зробив ще кілька пострілів і в кінці - контрольний, від чого бізнесмен помер на місці. Прокурор уточнив, що Аксельрод одержав кілька поранень голови і тулуба, але відмовився повідомляти деталі про зброю вбивства. За фактом убивства Аксельрода Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська (на території якого було скоєно злочин) порушено кримінальну справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство за замовленням).

Разом із тим Петухов заявив: «Знайдено ряд речових доказів, які практично повністю можуть відтворити картину скоєння злочину. Слідчо-оперативна група провела якісний огляд місця події, знайдено практично все, що могли знайти. Всі речові докази передані на експертизу». Відповідаючи на запитання журналістів, Петухов підкреслив, що одна з версій убивства, яку розглядає слідство, знаходиться в одному ланцюжку з резонансним злочином, скоєним у червні 2010 року в Дніпропетровську. Тоді під столиком у дніпропетровському ресторані "Пепероні", де сиділи Аксельрод і ще один відомий дніпропетровський бізнесмен Геннадій Корбан, спрацював вибуховий пристрій. Проте пошкоджень бізнесмен тоді не одержав.

Петухов повідомив, що після вбивства родичі загиблого Аксельрода із заявами в прокуратуру не зверталися, також йому не відомий факт попередніх звернень Аксельрода в органи прокуратури із заявами про загрозу його життю. За словами заступника прокурора, розслідування цієї кримінальної справи проходить у напруженому режимі. Щодня робота слідчо-оперативної групи розглядається на рівні керівників прокуратури Дніпропетровської області, ГУ МВС і СБУ.

Бізнес Аксельрода

45-річний загиблий Аксельрод займався девелоперським бізнесом, був віце-президентом ТОВ «Промислово-фінансової групи "Спарта", власником будівельної компанії "Аксельрод Естейт". Офіційний Інтернет-сайт "Аксельрод Естейт" презентує компанію в трійці лідерів ринку елітної житлової нерухомості Дніпропетровська і заявляє про перспективний напрям роботи — комплексна розробка проектів розвитку центральної історичної частини міста. «Концепції, підготовлені «Аксельрод Естейт», отримали схвалення міської ради Дніпропетровська і лягли в основу комплексної забудови декількох крупних кварталів Дніпропетровська», - наголошується на сайті. Серед здійснених проектів «Аксельрод Естейт» - великі торгові центри «Європа», «Пасаж», «Атріум», «Бібліотека», єдиний у місті 5-зірковий готелю «Аксельхоф», адміністративно-готельний комплекс «Тераcса», житловий комплекс «Амстердам». Всі ці будівлі розташовані на червоній лінії і в центральних районах Дніпропетровська. У розробці компанії – ряд інших крупних проектів, зокрема в Києві і Ялті.

Аксельрод також був автором концепції і керівником будівництва найбільшого в світі єврейського громадського центру "Менора" в Дніпропетровську, відкриття якого заплановане на вересень 2012 року.

Непублічність і пам`ятник за життя

Про загиблого бізнесмена в Дніпропетровську говорять як про дуже відлюдькувату людину, яка практично не спілкувалася з журналістами за винятком декількох випадків. В одному з телефонних інтерв`ю місцевому незалежному виданню в березні поточного року Аксельрод практично не відповів на жодне з поставлених запитань, заявивши, що «він ні до чого не має відношення і взагалі на пенсії». Разом із тим, бізнесмен не заперечував свою причетність до ТОВ «ГУМ», якому належать ТЦ «Центральний універмаг», «Пасаж» і «Бібліотека». Повідомлялося, що ТЦ «Пасаж» з дозволу місцевої влади Дніпропетровська побудований на місці магазина «Дитячий світ» - пам`ятника архітектури.

ТОВ «ГУМ» потрапило у поле зору ЗМІ Дніпропетровська, коли в липні 2011 року Дніпропетровська міськрада звільнила його від сплати до бюджету 15 млн. грн. внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста. Журналісти публічно засумнівалися в законності прийняття цього рішення і мотивації надання цих пільг. Також серед інших резонансних кроків діяльності Аксельрода і його бізнес-партнерів називають багатомільйонний кредит, який одне з найбільших у Дніпропетровську забудовників ТОВ «ПФГ «Спарта» узяло в банку «Форум» під будівництво. Як застава під кредитну лінію банку були надані ТЦ «Європа» і «Бібліотека», які потім було виведено із застави. Кредит банку (більше 300 млн. грн.) не повернули. Більш того, в квітні 2011 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав ПФГ "Спарта" банкротом.

За словами одного з дніпропетровських експертів будівельного бізнесу, який просив не називати свого імені, Аксельрод вважався інтелектуалом. Також, на думку співбесідника агентства, не виключено, що загиблий міг виконувати роль якогось посередника між місцевими властями і окремими бізнес-групами регіону.

«Я вважаю, що Аксельрода не було за що замовляти і вбивати. Він міг виконувати технічну роль в спільній діяльності з бізнес-партнерами. Але, з іншого боку, нам не відомі подробиці цієї діяльності, до того ж він був конфліктною людиною, тому все може бути», - заявив співбесідник УНІАН.

На думку інших експертів, в Аксельрода могли виникнути конфлікти, пов`язані з будівництвом «Менори», а також із тим, що бізнесмен в один час зрадив своєму кредо закритості і публічно виступив проти забудови одного з скверів в історичній частині Дніпропетровська.

Непублічність загиблого бізнесмена знайшла підтвердження на його похоронах – родичі Аксельрода категорично заборонили відео- і фотографування в театрі опери і балету, де 16 квітня відбулася панахида, а потім на Сурсько-Литовському кладовищі, де він був похований.

Проте всі охочі можуть безперешкодно знімати пам`ятник Аксельроду, обвішаний вінками, який був встановлений його друзями на Єкатерининському бульварі Дніпропетровська до його 40-ліття ще в 2007 році

Сергій Власенко, Дніпропетровськ

Фото УНІАН