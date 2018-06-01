Корупціонерам уже не подобається корупція?

Нещодавно Мін`юст оприлюднив Другий додатковий звіт про стан виконанняУкраїною рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).“Загальна кількість виконаних рекомендацій становить лише менш як половину наданих рекомендацій, - ідеться у звіті. - Слід відзначити, що деякі з фундаментальних питань, такі, як незалежність судової влади, паралельне існування кримінальної та адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, незалежність аудиту місцевих бюджетів, реформа державної служби, адміністративний процес прийняття рішень та відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення, висвітлені GRECO в Оціночному звіті, все ще потребують значної уваги. На жаль, GRECO констатує, що темпи реформ до цього часу були дуже повільними і в законодавчому процесі було багато перешкод”.

“Жовта картка” владі від GRECO

Якщо деякі рекомендації Групи держав РЄ проти корупції Україна хоч частково виконала, то три поради нинішня влада взагалі проігнорувала.

По-перше, GRECO наполягає, що корупція має розглядатися як кримінальний злочин. В організації переконані, що наявність в Україні двох паралельних систем відповідальності за корупційні правопорушення (кримінальної та адміністративної) надають можливості для маніпуляцій. Тому й рекомендували Україні переглянути це питання. У відповідь офіційний Київ заявив, що “існування двох паралельних законодавчих систем відповідальності за корупційні правопорушення є особливістю української правової системи”.

Чому наша влада так не хоче визнати корупцію кримінальним злочином?

- Не хочуть, бо самі бояться потрапити під кримінальні переслідування, - вважає заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, НУ-НС Геннадій Москаль. - Корупція — це явно кримінальний злочин. Це найтяжчий злочин. Якщо вбивця наносить шкоду одній сім`ї, то корупція підриває основи державності, роз`їдає цілу державу. Кримінальні кодекси всіх країн починаються з розділу “корупція”. А у нас навіть терміну такого немає. Уряд і АП кажуть, що в КПК є хабар. Але хабар - це не є корупція. Хабар - це коли взяв гроші від когось і приніс їх додому, чи пропив їх у ресторані, чи дитині цукерок купив. А корупція - це коли взяв гроші, лишив собі маленьку частину, а решту віддаєш по ланцюгу, починаючи від сільської чи міської ради і аж до Києва - чи до міністра, чи до прем`єр-міністра, чи до АП. Тобто у корупції задіяна ціла держава. Хабарем не є відпочинок за чийсь рахунок за кордоном, плата за навчання дітей за кордоном тощо.

По-друге, GRECO рекомендувала посилити незалежність прокуратури від політичного впливу. Але цю рекомендацію українські можновладці теж не виконали. Воно й не дивно – треба бути самогубцею, щоб посилювати незалежність прокуратури під час судових процесів над лідерами опозиції.

І, по-третє, Група держав РЄ проти корупції порадила запровадити відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення. Але такої норми в новому антикорупційному законодавстві від Януковича експерти не знайшли.

Крім того, міжнародні експерти стурбовані, що Національний антикорупційний комітет не забезпечений достатнім представництвом громадянського суспільства.

Нагадаємо, що GRECO — це найвпливовіша європейська організація, яка встановлює антикорупційні стандарти до діяльності держави та контролює відповідність практики цим стандартам.

- Пропозиції GRECO — це фактично вимоги. Якщо вони не виконуються, GRECO виставляє “жовту картку” державі, - розповідає екс-міністр юстиції Роман Зварич. - Влада сьогодні вдає боротьбу з корупцією, намагаючись показати GRECO та всьому прогресивному людству, що ми нібито робимо те, що нам кажуть. Але немає підстав казати, що дійсно є щире бажання побороти це явище.

За словами пана Зварича, свого часу GRECO робив наголос на необхідності законодавчо врегулювати питання не тільки декларування доходів чиновниками, а й декларування і обґрунтування видатків. І крім видатків самих посадовців, ще й членів їхніх сімей. Тоді навіть тривала дискусія, хто входить у це коло членів сім`ї. І за часів президентства Віктора Ющенка було розроблено відповідне законодавство з нормою про декларування видатків. Проект закону навіть був схвалений парламентом. Але за кілька днів до набуття чинності в грудні 2009 року, ВР прийняла рішення відстрочити цю дату, спочатку до 1 березня 2010 року, згодом до 1 квітня, а потім взагалі скасували. У новому антикорупційному законодавстві від Віктора Януковича вже не було норми щодо декларування видатків. Жити на одну зарплату нашим посадовцям, напевно, не під силу.

Досвід боротьби з корупцією

У світі є багато країн, які змогли подолати корупцію, коли здавалося, що ця хвороба вже невиліковна. Яскравий приклад - Сингапур. (До речі, саме на цю країну нещодавно вирішив рівнятися Андрій Клюєв). На момент здобуття незалежності в країні без хабара не можна було вирішити найдрібнішого питання — чиновники і правоохоронці, вчителі і лікарі — всі брали участь у процесі “конвертації конвертів”. А зараз чиновники і бізнесмени просто не знають, що таке відкати і хабарі.

- Система протидії корупції заснована на кількох принципах. Це незалежна судова влада і жорсткі, ефективні антикорупційні закони, які неухильно дотримуються. Це незалежне, антикорупційне бюро, яке адекватно фінансується, від якого ніхто не чекає попуску... Ми платимо нашим службовцям гідну зарплату. Якщо платити мало, люди не зможуть жити на зарплату, і корупція буде неминучою, як би ви не старалися перемогти її. Це проблема Китаю: платня в чиновників невисока, а можливості заробити є. І ніякі вироки до смертної кари не допомагають. Але не можна вирішити проблему, просто підвищивши зарплати чиновників. Потрібно зробити систему держуправління прозорою і обмежити свободу вибору чиновника, - це рецепт боротьби з корупцією від прем`єр-міністра Сингапуру Лі Сянь Луна.

Ефективність цієї боротьби очевидна. За даними Міжнародної неурядової організації Transparency International, яка наприкінці 2011 року оприлюднила черговий щорічний звіт про стан корупції в 183 країнах, Сингапур традиційно залишаєтьсяу п`ятірці держав з найнижчим рівнем корупції, попереду цього разу тільки Нова Зеландія, Данія, Фінляндія та Швеція Варто додати, що Україна в цьому рейтингу скотилася на 152-е місце (у 2010 році була на 134-му).

Якщо азіатський Сингапур видається Україні далеким і екзотичним, то можна взяти за приклад для наслідування нашу сусідку через Чорне море — Грузію. Досвід Михайла Саакашвілі в боротьбі з корупцією нібито взявся вивчати Микола Азаров.

У цій сфері успіхи грузин вражають. Як випливає зі звіту тієї ж Transparency International, у 2011 році Грузія посіла 64-те місце в рейтингу рівня корупції, а порівняно з 2004 роком, піднялась на 69 позицій. Уже третій рік поспіль 98% грузинських громадян стверджують, що не платять ніяких хабарів, а поліція посідає третє місце в рейтингу популярності по країні після церкви та армії. Поліція в Грузії не знає поняття плану, тому співробітники зовсім не гоняться за “показниками”.

Звичайно, реформи пройшли не безболісно. Багатьох працівників міліції, митниці чи податкової просто скоротили, набрали нових людей, без досвіду роботи, водночас суттєво підвищили зарплату. Звільнені працівники перекваліфікувались. І сьогодні водії таксі на вулицях Тбілісі виявляються колишніми митниками.

Звісно, висока зарплата – не запорука відсутності корупції, але вона сильно зменшує мотивацію хабарників. Якщо людина дорожитиме робочим місцем, то в неї відпаде спокуса в одноразовому збагаченні у вигляді хабара, за який їй загрожуватиме суворе покарання.

Як “боремося” ми

Остання новина в “гучній боротьбі” Банкової з корупцією – реєстр корупціонерів, сформований Мін`юстом. У цьому списку вже майже 1,5 тисячі осіб, котрі вчинили корупційні дії і чия вина була доведена в судовому порядку. До реєстру вносяться тільки судові рішення, ухвалені після 1 липня 2011 року, тобто, з моменту набуття чинності закону «Про засади запобігання та протидії корупції».

Але імена корупціонерів зберігаються за сімома печатками. Щоправда, пересічний українець може звернутися в Мін`юст, щоб дізнатися, чи є він у цьому списку.

Яка ж користь від цього реєстру?

- Хто в тому реєстрі? 90% - це депутати й голови сільських і міських рад, це нижча ланка, - каже Геннадій Москаль. – Спробуйте знайдіть там міністрів, відповідальних працівників АП, представників КС, Верховного суду, народних депутатів, голів ОДА, облрад... Там будуть вуйки, які беруть пляшку чи 10 грн. за довідку в селі. Створення цього реєстру передбачено законом щодо запобігання і протидії корупції, тому його й зробили. Але він має бути відкритим на сайті. Бо навіщо він тоді потрібен? Ви не можете дізнатися про мене, а я не можу дізнатися про вас. Якщо громадянин N корупціонер — про це має знати вся держава. Якщо громадянин нічого не може дізнатися про владу, а влада складається з самих корупціонерів, то виходить що вона зробила собі такий закритий клуб у вигляді держреєстру корупціонерів.

- Ніякої користі в ньому немає, - переконаний Роман Зварич. - Це знову для того, щоби створити видимість боротьби. А ефективність — нульова. На жодній з моїх зустрічей з представниками GRECO в Україні чи за кордоном це питання не порушувалося.

Швейцарські годинники і розкішні автомобілі, величезні палаци і страусині штиблети – це традиційні атрибути українських високопосадовців, придбані, звісно, не на зарплату. Тож як казав один російський чиновник: смішно, коли депутати борються з корупцією, - це щось на кшталт акції «бджоли проти меду».

Справді, дивною виглядає така “боротьба” нинішньої влади, коли для галочки скорочується штат у міністерствах, натомість туди ж набираються люди, які працюють без оформлення й отримають зарплату в конвертах. А той, хто купує люстри по 100 тисяч доларів за штуку в один із численних будинків, розповідає про необхідність боротьби з корупцією людям, які отримують 1,5-2 тисячі гривень на місяць...

“Ми повинні налаштувати всі державні механізми на протистояння корупції та максимально включити в цю боротьбу все суспільство. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо досягти значних результатів. Тільки від нас залежить, як швидко ми зможемо подолати цю перепону на шляху ефективного розвитку нашої країни”, - каже Клюєв.

Звісно, тільки від ВАС. Бо якщо ВИ не поборете корупцію — то з нею боротиметься хтось інший, але вже без вас.

Анна Ященко