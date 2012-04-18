GRECO розповіла, як Україна не виконує її рекомендації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, звіт стосується виконання 17 рекомендацій GRECO, які раніше були визнані такими, що виконані частково.

Згідно із Додатковим звітом, із 17 рекомендацій, виконання яких тривало, Україна частково виконала 10 рекомендацій та не виконала 3 рекомендації.

У своєму звіті GRECO звертає увагу на позитивні зрушення у виконанні низки рекомендацій. Зокрема, йдеться про створення антикорупційного органу з питань антикорупційної політики, прийняття Національної антикорупційної стратегії та плану дій з її реалізації, удосконалення законодавства щодо здійснення державних закупівель тощо.

Водночас GRECO відзначає, що деякі рекомендації, висвітлені в звіті, все ще потребують значної уваги. Насамперед, це стосується збільшення представництва громадських організацій у складі Національного антикорупційного комітету та більш широкого залучення громадськості до формування та реалізації державної антикорупційної політики, паралельного існування кримінальної та адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, незалежності здійснення аудиту місцевих бюджетів та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

З текстом Другого додаткового звіту мовою оригіналу та з українським перекладом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України.

Як повідомлялося, звіт із 25 рекомендаціями GRECO був затверджений за результатами перших двох раундів оцінювання України, проведених у 2006 році. Про виконання цих рекомендацій Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 рекомендацій, а 17 рекомендацій - виконаними частково.

Другий додатковий звіт України про стан виконання рекомендацій був затверджений на 54-му пленарному засіданні GRECO, яке відбулося у березні 2012 року. Сьогодні, 18 квітня, дозвіл на оприлюднення звіту був наданий Кабінетом міністрів України згідно з правилами і практикою GRECO.

***Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.