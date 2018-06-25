Казуси виборчої кампанії на Хмельниччині

Уже очевидно, що вибори до законодавчого органу держави — парламенту — мають стати, насамперед для партії влади, екзаменом або трампліном напередодні президентських виборів 2015 року. На Хмельниччині у планах провладної сили подальше цементування стрункої вертикалі і заведення до Верховної Ради керованих лобістів. Дуже виглядає правдоподібним сценарій, що мажоритарні вибори до ВР у Хмельницькій області повторять події місцевих виборів-2010: при природній симпатії виборців до опозиційних сил (другий тур президентських виборів підтвердив, що за Тимошенко проголосувало понад 70% населення, за Януковича — 25%), більшість мандатів, відповідно керівних посад, відійшло Партії регіонів та її сателітам.

Також “бої без правил” у мажоритарних округах будуть черговим випробуванням для регіоналів, котрі на ділі повинні довести чесність, демократичність та прозорість волевиявлення народу. Цікаво простежити, де цього разу на Хмельниччині даватимуть прес-конференцію міжнародні спостерігачі. Адже на місцевих виборах-2010 іноземними спостерігачами опікувалася виключно Партія регіонів, яка навіть надала свій обласний партійний офіс для спічу поважних гостей.

ЦВК як розпорядник виборчого “застілля”

Від рішення Центральної виборчої комісії, на яке з нетерпінням очікували ключові гравці, залежало саме проведення виборів до парламенту. Зокрема, для Хмельниччини члени ЦВК “нарізали” 7 одномандатних виборчих округів. Тобто зберегли формат зразка мажоритарки 2002 року. Хоча планувалося один округ повністю перекроїти і фактично “перепродати” “східнякам”. Мається на увазі колишній 189-й округ з центром у місті Волочиськ. До його складу на парламентських виборах 2002 року входили Білогірський, Волочиський, Ізяславський. Теофіпольський райони й частина Хмельницького району. За неофіційною інформацією, округ зберегли за втручанням соціального віце-прем’єр-міністра й заступника голови ПР Сергія Тігіпка. Останній відстояв цей електоральний майданчик для близького комсомольського товариша, а нині голови обласного територіального відділення АМКУ і депутата облради від “Сильної України” Віталія Олуйка.

Відтак нове “обличчя” 189 округу набуває неочікуваних “мутацій”. З одного боку, створюється округ з центром у місті Городок, куди входять Волочиський, Теофіпольский, Городоцький і Ярмолинецький райони. Тут з’являється самопроголошений кандидат від влади, головний спонсор Євро-2012 Олександр Герега. Уродженець Городоччини пан Герега (до речі, 2010 р. він потрапив до рейтингу 200 найбагатших людей України зі статками майже 400 млн. дол.) задовго до початку виборчої кампанії розпочав субсидіювання виборців — продуктові пакунки від торгової марки “Епіцентр” розійшлися по домівках селян. Доходило до казусних випадків, коли подарунки одержували малолітні діти, котрі прописані в Хмельницькому, а їхні дідусі та бабусі мешкають на електоральній ниві Гереги. Тож меценатові європейського чемпіонату з футболу в Україні, навряд чи стромлятимуть палиці в колеса. Плюс в активі Олександра Володимировича добрі стосунки з АП.

Чого не скажеш про амбітного молодого місцевого політика, котрий складе йому конкуренцію, — це депутат-народник і директор ПП “Аграрна компанія 2004” Сергій Лабазюк. Скоріше, для останнього це буде життєвий “тренінг”, ніж рівна боротьба з перепусткою до столичного будинку під куполом.

Інший бік “мутації” колишнього 189 округу замикається на створенні нової мажоритарки з центом у м. Ізяславі, яка поглине Ізяславський і Білогірський райони, частину Красилівського і Хмельницького з можливим приєднанням хмельницького мікрорайону Озерна. Така конфігурація надто вигідна для згаданого Віталія Олуйка (народився у смт Ямпіль Білогірського району), який, між іншим, 2002 року виграв мажоритарку й пройшов до Верховної Ради. Цього разу на Віталія Миколайовича, вочевидь, зголоситься працювати й сам губернатор Василь Ядуха та його підлеглі на місцях. Чому? А тому що через київських “варягів”, котрі прийдуть до ВР, буде складніше вирішувати поточні проблеми краю, ніж через корінних земляків. Також “заслання” Олуйка подалі від Хмельниччини дає можливість для Ядухи позбутися наступника №1 на крісло голови облдержадміністрації в разі, якщо нинішнього губернатора влада вирішить “злити”.

На згаданому окрузі можуть вилізти голова облорганізації ВО “Свобода”, депутат облради Ігор Сабій та самовисуванець, або технічний кандидат від влади Анатолій Артемчук, якого ототожнюють з діяльністю гральних автоматів і казино.

До кінця не відомо, яким чином планує повернутися у велику політику нардеп-бютівець і голова облорганізації ВО “Батьківщина” Василь Кравчук. Його Теофіпольський район розпорошено між провладними кандидатами. Залишається примарна альтернатива заходження за партійними списками, котрі формуватиме Арсеній Яценюк.

“Кидок” Буряків і зоряний шанс Дерикота

Лишився з носом один з братів Буряків, теперішній нардеп (пройшов 2006 р. до ВР за списками ВО “Батьківщина”), співвласник “Брокбізнесбанку” Олександр. Він планував іти по Старокостянтинівському округу (частина Красилівського і Хмельницького районів, весь Старокостянтинівський, Полонський, Старосинявський райони). Зокрема, у Старокостянтинові відкрив приймальну народного депутата, сформував штаби, поширював відповідну агітацію через ЗМІ і білборди.

Ситуація змінилася “на 360 градусів”, коли в Андрія Клюєва “евакуювали” з крісла першого віце-прем’єра й перевели на менш пильну роботу в РНБО. Сподівання, що електоральна “прописка” Олександра Буряка збережеться, міліло на очах. У позу викривача став голова Хмельницької обласної ради, член Партії регіонів Микола Дерикот. Він все частіше виїжджав з “робочими поїздками” до Старокостянтинівського і Полонського районів та проводив з місцевим активом відповідні “бесіди”. Шанси стати єдиним делегатом від ПР по Старокостянтинівському округу зросли в Дерикота після березневого з’їзду регіоналів. Колишній партнер по бізнесу, нардеп від ПР Олександр Єдін почав тягнути до ВР Миколу Дерикота, який протягом 2005-2007 років був віце-президентом підприємства Єдіна “Інтер-Контакт”. Більше того, губернатор Василь Ядуха також зацікавлений “обезголовити” обласну раду, готуючи для себе запасний аеродром. Таким чином зараз містер Дерикот – єдиний провладний кандидат на цьому окрузі, наділений 100% повноваженням адмінресурсу. Подейкують, що Олександру Буряку запропоновано прохідне місце до парламенту у списках Партії регіонів.

Натомість інший брат-олігарх, “Юлин податківець” Сергій Буряк почувається, як вареник у сметані. Для нього збережено його рідний округ (центр м. Славута, охоплює міста Нетішин, Славута, Шепетівка й відповідні райони), де 2002 року він одержав 60% підтримки виборців і потрапив у ВР. Основний виборчий акцент робитиметься на базову корпорацію “Сварог Вест Груп”, яка обробляє на Хмельниччині с/г землі й фактично годує тамтешніх селян. Протистоятиме “важковаговику” кандидат від опозиції (ВО “Батьківщина”) мер Славути Василь Сидор.

Народник “варягу” не указ

Саме за таким принципом зійшлися на одному окрузі в Дунаївцях (Новоушицький, Віньковецький, Деражнянський і Летичівський райони) народний депутат України від фракції Народна партія Василь Шпак та митник і помаранчевий губернатор Віктор Бондар. Наразі народник активно впроваджує виборчу технологію “страхування неповнолітніх”: переписує всіх дітей та пропонує їхнім матерям за свої гроші застрахувати рідних чад. Звісно, в обмін на майбутню підтримку на парламентських виборах.

Ющенків губернатор Віктор Бондар пішов іншим шляхом. Запустив газету, яку роблять піарники з Харкова. Крім того, його підтримує керівництво Хмельницької ОДА.

Цікаві баталії розгорнуться в окрузі з центром у Кам’янці-Подільському. Тут без п’яти хвилин обраним нардепом почувається депутат облради й голова міської організації Партії регіонів Володимир Мельниченко. У нього на мазі стосунки з мером Михайлом Сімашкевичем і регіоналкою Інною Богословською.

Щоправда, попсувати нерви владі виявив бажання кум Петра Порошенка Ростислав Ярема. На Кам’янеччині він відомий бізнесмен, колишній голова РДА і екс-голова облорганізації “Наша Україна”. На останніх місцевих виборах боровся за крісло мера Кам’янця-Подільського, але програв.

Поштовхом до участі Яреми у виборах до ВР стало рішення прокуратури Хмельницької області, яка порушила проти нього кримінальну справу за період, коли він ще очолював РДА, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

“На моє переконання, простежується політичне замовлення. Зрозуміло, що скоро відбудуться вибори до Верховної Ради. Персона Яреми цікава. Опозиційний. Має значну підтримку в людей. І якщо я вчора сумнівався в необхідності висувати свою кандидатуру на вибори до Верховної Ради, то сьогодні мене до цього кроку просто підштовхують”, — заявив Ярема в інтерв’ю місцевому виданню “Ключ”. Рятівна опозиційна соломинка — Хмельницький

Найбільше несподіванок очікується в обласному центрі Хмельницький, де, за інформацією ЦВК, нараховується 206419 виборців. А це на 45249 виборців перевищує визначений ліміт при утворенні одномандатних округів (орієнтовна середня кількість виборців в одномандатному окрузі становить 161 тис. 125 громадян)! Зрозуміло, що виборчі межі міста гетьмана будуть перекроюватися залежно від ситуації. Адже черга в майбутні нардепи довжелезна. Приміром, балотуватися в Хмельницькому хоче відомий пивовар Олександр Слободян, котрий уже встиг побувати на прийомі в облдержадміністрації. Ходять чутки, що для нього влада готує Оболонський район Києва.

Не полишає намір знову вернутися до ВР нинішній народний депутат від БЮТ Олег Лукашук. “Король” мінеральних вод області не лише займається розливанням столової води. Він одержав підряд (за благословенням центральної влади) на реконструкцію Чернелівського водогону — водної артерії, яка живить Хмельницький. Шанси Олега Григоровича йти від об’єднаної опозиції примарні. Напевне, світитиметься, як самовисуванець і спрацює, як технічний кандидат від влади.

У посвяту від об’єднаної опозиції готується керівник фракції ВО “Батьківщина” в облраді та колишній голова обласної ради Іван Гладуняк. Він заручився підтримкою свого давнього друга й віце-спікера парламенту Миколи Томенка: кожен приїзд цього добродія на Хмельниччину проходить у супроводі пана Гладуняка. Також на рейтинги Гладуняка неформально працюють дві громадські організації: обласний осередок Всеукраїнської громадської організації “Ніхто крім нас” (керівник Володимир Балюк) і ГО “Комітет моніторингу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування” (очолює Олесь Вітряний).

Крім того, у роздумах щодо балотування до ВР перебуває міський голова Хмельницького Сергій Мельник. Публічно заявити про це його стримують деякі моменти. По-перше, він член ВО “Батьківщина” і вже другий термін очолює обласний центр. По-друге, має особисту залежність від Гладуняка, котрий у певному періоді життя Мельника виконував функції протеже.

Обласна влада не має свого кандидата у Хмельницькому. Тому ставка робитиметься а) на союзні політичні сили, б) відсмикування через технічних кандидатів голосів у опозиції, в) зняття з виборів прохідних опозиційних кандидатів шляхом порушення проти них кримінальних справ. Насправді “столове меню” в партії влади досить різноманітне й придатне для вжитку.

Віталій Тараненко, власкор УНІАН у Хмельницькій області