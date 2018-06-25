Путін хоче лікувати не Тимошенко, а Януковича

Тричі «всенародно» обраний президент Росії Володимир Путін приєднався до протестів й осуду європейського співтовариства в бік українського президента. Виявляється, він теж готовий узяти Тимошенко на лікування.

Але негадана «доброта» однієї з найбагатших людей світу і в більш сильних країн викликала деякий неспокій. Ми вирішили подумати, які причини підштовхнули пана Путіна клопотатися про українського в`язня.

Безперечно, російський лідер хотів висловити Януковичу свою нелюбов. І ця заява прозвучала ляпасом ще й тому, що Янукович двома тижнями раніше дав зрозуміти, що готовий приїхати на інавгурацію Путіна.

А тут виходить така відповідь: тебе не чекаємо, а ось Тимошенко приймемо.

З чого б це Володимир Путін вирішив зробити таку заяву?

Не виключено, що, бачачи обструкцію Заходу, Володимир Володимирович намагається схилити українське керівництво до раніше заявлених Росією форматів співпраці. Це і злиття, фактичне поглинання Росією, газових активів, і Митний союз, і паралельно вирішувані гуманітарні питання з єдиною версією історії.

Мимоволі згадується, як після касетного скандалу Леонід Кучма опинився в обіймах Росії. І ще: після конфлікту Москви з Білоруссю з боку РФ послідувала ціла автоматна черга дискредитації Лукашенка, трьохсерійний фільм «Хресний Бацька», принизливі заяви в російських ЗМІ, купа фінансово-енергетичних струсів – і урочиста передача Білоруссю Росії своєї газотранспортної системи.

Ми попросили експертів прокоментувати заяви російського лідера, а також поцікавилися, наскільки далеко піде Путін у своїх почуттях до Януковича? Чи з`явиться в Україні аналог «Хресного Бацьки» для Януковича?

ПУТІН ВВАЖАЄ, ЩО ЯНУКОВИЧ ПОВОДИТЬСЯ НЕ ПО-ПАЦАНСЬКИ

Вадим Карасев, політолог:

За «недипломатичною» (у сенсі протоколу), відвертою і публічною заявою Путіна стоїть намір приєднатися у дипломатичному і політичному бойкоті Януковича до лідерів європейських держав і керівництва ЄС. А ще це намір покарати Януковича за незговірливість по Митному союзу й інших специфічних пропозиціях, показати, що російське керівництво не розглядає Януковича як повноправного господаря країни, лідера держави і бачить йому серйозну альтернативу в особі Юлії Тимошенко.

Йдеться не про лікування Тимошенко, а про «лікування Януковича» за гріхи незговірливості української політики на російському напрямі. Звичайно, треба враховувати і ряд інших нюансів, пов`язаних з тим, що Путін не розуміє позицію Януковича з погляду «пацанської культури». Оскільки сам Путін трепетно ставиться до проблем гарантій попередника і рівноправних конкурентів. Якщо пам`ятаєте, однією з умов висунення Путіна в лідери Російської Федерації були гарантії безпеки сім`ї і родичам президента Єльцина. І ми знаємо, як Путін вибудовував спадкоємність влади, як ретельно добивався повернення на пост, і йому не зрозуміло, як українська влада, що виросла з тієї ж «пацанської культури» (сказав — зробив), дійшла до того, що переслідує свого опонента і конкурента.

Путін вважає, що в`язниця Тимошенко – небезпечний прецедент, який може поширитися по всьому пострадянському просторі і зачепити не тільки Україну, але й РФ, де проблеми політичної ціни поразки і проблеми безпеки тих, хто програв, залишаються достатньо гострими. Як понизити політичну ціну поразки, як убезпечити себе від програшу – багато в чому навколо цього будувалася політика Росії і частково в Україні. І, на думку Росії, Янукович показує небезпечний прецедент, як можна переслідувати того, хто програв на виборах, не дивлячись на рейтинги і зібрані голоси. Післявиборча судово-тюремна доля Тимошенко не може не турбувати Путіна. І приєднання Путіна до бойкоту було тільки питанням часу.

Чи стане Путін продовжувати і робити кіно на взір «Хресного Бацьки»? Окремі гумористичні епізоди з Януковичем з`являлися в ефірі російських телеканалів. Але Янукович у порівнянні з Лукашенком поводиться набагато коректніше, не допускаючи гучних, на межі образ, випадів. По-друге, ті, хто думає, що Януковича можна загнати в пастку, куди потрапив Лукашенко, помиляються. В Україні є автономний, хоч і частково контрольований, політичний клас. І в них не у всьому спільні наміри з Януковичем. І цей відносно автономний політичний клас настільки інтегрований до Європи, настільки пов`язує свої інтереси з європейськими ринками, капіталами, зразками гедонізму і споживача, що у разі можливого руху Януковича в пастку «а-ля Лукашенко», підготовлену Путіном, цей клас зможе продемонструвати своє власне, автономне ставлення і до Росії, і до Європи. І Янукович не може не враховувати, адже не тільки він вирішує, яким вектором рухатиметься країна. Він розуміє, що право голосу руху вектором в Україні має якщо не суспільство, то велика частина правлячого класу, з яким він не може не рахуватися. І фільми на зразок «Чи правий Лукашенко» з боку кремлівської телевізійної кнопки навряд чи щось дадуть.

ПУТІН БИ ВСІХ ПОЛІКУВАВ І ЗРОБИВ ІМПЕРІАЛІСТАМИ

Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАНУ:

Путін така людина, що він би всіх узяв на лікування, всіх би нас «вилікував» і зробив російськими імперіалістами.

Ну, хочеться йому, розумієте, всіх «вилікувати»...

Чи буде він далі знімати фільми про Януковича? Бачте, лікувати – це акт гуманний. А знімати подібні фільми — це вже калічити, і це вже інша фаза. Мені б про неї не хотілося говорити. Сподіваюся, що до неї далеко.

ПУТІНУ БУЛО Б ВСЕ ОДНО, ЯКБИ ТИМОШЕНКО СУДИЛИ НЕ ЗА ЙОГО КОНТРАКТ

Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції:

Путін не хотів, щоб Тимошенко судили, і був у цьому достатньо послідовний. Розумієте, йому ось-ось у Кремль в`їжджати, а вона сидить за контракт, укладений з ним. Якби її судили за справи з Лазаренком, йому було б все одно. Але тут же газовий контракт!

Відпустити Тимошенко – це той випадок, коли зійшлися вимоги всіх: і Європи, й Америки, і російської опозиції, і Путіна. На конференції у Вільнюсі ряд парламентаріїв підписали звернення до Януковича з проханням відпустити Тимошенко. Йому потрібно відпустити її лікуватися, інакше він втратить все: і саміт в Ялті, і Єврочемпіонат. Він опиниться в гіршому становищі, ніж Лукашенко. Того хоч Росія чекає, а цей же може бути в повній ізоляції. І гаразд його - але Україну шкода. Для України це катастрофа.

Опитувала Маша Міщенко