Форум опозиції: режиму пообіцяли все забрати, людям - все повернути...

Пробираючись крізь охорону (вся площа заходу була обнесена огорожею, входи за яку охоронялися), зазначила про себе дві речі.

Перша - поки влада намагається вбити таке «географічно-містичне» місце, як Майдан, де тепер півроку - танці, півроку - ярмарки, опозиція вже міцно опанувала дві альтернативні і не менш символічні площі: Софіївську та Михайлівську. Друге - при цьому я не розуміла: якщо опозиція, яка зібралася на Михайлівській - з народом, як на Майдані, то навіщо огороджувати її і охороняти від народу ж? Звезли переважно партійний актив. Напроти сцени стояли стільці, де й розсілися учасники.

Як зазвичай у БЮТу, тут панував гарний музичний смак і оформлення. На встановлені над сценою екрани спочатку виводилися кадри прийняття Акта Незалежності, потім звучали слова, що, мовляв, ніколи країну так не розколювали, не грабували, ніколи їй так не брехали, як за Януковича. Потім з`являлися найяскравіші виступи Яценюка і Тимошенко. Транслювалися то січневий відеозапис Яценюка, де він оголошує свободу від Януковича, то запис відеозвернення Тимошенко, зроблений за день до арешту з обіцянкою, що хоч би де вона не була, на волі чи за ґратами, вона не залишить боротьбу. Таким чином, цей тандем, який ще три роки тому воював між собою, в ситуації, коли один лідер за ґратами, а другий очолює список опозиції, нагадував, що ситуація в країні дійсно серйозна. І передвиборна боротьба йтиме не за продовження політичного життя, а за щось більше.

Ведучим заходу став керівник передвиборчого штабу БЮТ Олександр Турчинов. На сцену запросили начальників регіональних штабів Криму і Києва. Тут стояли Сергій Соболєв, Андрій Кожем`якін, Микола Томенко.

Програма опозиції, озвучена Яценюком, виявилася доволі продуманою і багатообіцяючою.

- Забудьте слово «влада» по відношенню до Януковича, - почав він. - Ми ліквідуємо монархію Януковича. Мені шкода, що не всі сьогодні з нами, але я знаю, що Юлія Тимошенко нас чує, і вона буде з нами. Ми переможемо, тому, що наша країна - це країна-переможець, вона стане однією з найбільш успішних країн Європи.

Далі він пункт за пунктом переказав програму дій у разі перемоги.

Перше: законодавче оформлення імпічменту і початок цієї процедури щодо Януковича.

Друге: повна і всеосяжна люстрація. Яценюк сказав, що в суддівському корпусі нема кого перевиховувати. Їх потрібно люструвати, а оскільки рік у рік юрфаки вузів дають дванадцять тисяч фахівців, то з них можна набрати суддів, до яких з повним правом можна буде звертатися: ваша честь, а не «ваша нечисть».

- Конституційний суд буде скасований, - «потішив» старичків у мантіях з вулиці Жилянської (там знаходиться будівля КС) Арсеній Яценюк, нагадавши, що саме вони своїми рішеннями змінили за ніч Конституцію, наділивши президента повноваженнями, які йому не делегував виборець, що саме КС «підкоригував» права людей на пільги, передавши їх Кабміну.

У програму опозиції входить також перевірка власності всіх держчиновників, починаючи від міністрів, і закінчуючи головами райдержадміністрацій. Ще одна реформа - заміна держадміністрацій виконкомами, які будуть призначатися місцевими радами.

Для депутатів теж приготовано свій секвестр. Яценюк пообіцяв скоротити видаткии на їх утримання вдвічі. І видати закон, який зобов`язує особисто бути присутнім на засіданнях і голосувати особисто.

«Нещодавно читав соціальні ініціативи, які видав чоловік, тимчасово виконуючий обов`язки президента України, - проїхався по Януковичу Яценюк. - Хочу сказати йому: припиніть красти, і нам на все вистачить грошей. І не треба буде спеціальних ініціатив. У нас найменший рівень забезпеченості народу і найвищий рівень забезпеченості цієї зграї... Ми повернемо у власність держави заповідні території, стратегічні об`єкти. Лікарня у Феофанії стане доступною простому народу».

Арсеній Петрович викладав добрі і правильні речі. Те, що в устах Тимошенко три-чотири роки здавалося популізмом, після двох років правління Януковича здається цілком розумною програмою. Картини капітального розшарування суспільства і стрімкого збагачення сім`ї та оточення першої особи здатні вселити ідею необхідності правильного перерозподілу власності навіть зовсім не схильним до популізму журналістам.

Далі виступали Микола Томенко, В`ячеслав Кириленко, Сергій Соболєв. Вони говорили про перемогу над режимом про «хитродупих прихильників Партії Регіонів», які прикидаються опозицією, про жертви боротьби за свої права серед цивільних лідерів. Валентин Наливайченко як один з останніх могікан «Нашої України» говорив про те, що об`єднатися партіям це добре, але громадяни повірять в це об`єднання, якщо стануть активними учасниками опору. Об`єднання має бути максимально відкритим і зрозумілим для людей».

Поки йшов Форум, Віталій Кличко надіслав привітання і розмістив його в ЗМІ. Він привітав колег по опозиції, підтвердив пакт про ненапад і співпрацю та нагадав, що голоси потрібно не тільки зібрати, а й захистити.

Загалом, за всієї креативності та актуальності передвиборної програми, за всієї підготовленості спікерів і зрілості всіх союзників, питання ефективності захисту голосів після виборів залишається відкритим. Можна скільки завгодно говорити про юридичну грамотність членів виборчкомів і пильне око іноземних спостерігачів, але якщо влада при підрахунку голосів буде користуватися бейсбольною битою, і їй ніхто не зможе відповісти, то результат передбачити неважко.

Найщирішими і зворушливими виступами форуму здалася мені «жіноча частина». Виступ Ірини Луценко та лист Юлії Тимошенко, зачитаний Євгенією Тимошенко.

- Ще недавно я була просто дружиною Юрія Луценка. Поки країну перетворили чи то на дурдом, чи то на концтабір, а мого чоловіка кинули за ґрати за його переконання. На порядку денному - загальнонаціональне об`єднання людей, яким є що втрачати. Середньому класу - бізнес, інтелігенції - переконання, молоді - майбутнє, ветеранам - повагу. Усім нам - вільну українську державу.

Сьогоднішній режим ставить Україну перед вибором: рабство в мовчанні або честь і гідність в опорі. Форми дій кожен повинен вибрати самостійно і діяти за принципом: «Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є», - з хвилювання читала Ірина Луценко. - Луценко і Тимошенко не виїхали з країни і вибрали неминуче ув`язнення, оскільки вважали обов`язком довести, що не все продається і не всі бояться. Час показав, що так само вчинили безліч порядних людей, які не злякалися, не прогнулися і не змінили переконань.

Текст листа Юлії Тимошенко зачитувала донька Євгенія.

Тимошенко привітала Форум, сказала, що там б`ється серце Майдану. Вона закликала людей звільнитися від кримінальної окупації, а з «нового» запропонувала: повертати середньому бізнесу власність, яку відібрали у них за два роки.

- Я в своєму житті пройшла чимало страшних випробувань, щоб на власному досвіді переконатися, що звичайна людина в Україні, навіть перебуваючи на волі, перебуває у в`язниці безправ`я, владного насильства і безвиході. Я твердо знаю, як це виправити, і хочу дати кілька порад - зачитувала Євгенія. - Треба зробити доступними для громадян відкликання депутатів, мерів, розпуск парламенту, місцевих рад, імпічмент президенту. Треба дати кожному громадянину право звертатися до суду із заявою про порушення кримінальної справи проти будь-якого представника влади, який грубо порушив закон. У в`язниці я розробила цілісну концепцію реформи системи правосуддя і найближчим часом викладу її країні. Треба зробити громадянське суспільство впливовим учасником усіх політичних процесів, припинивши монополію політиків на створення держави.

Потім Женя звернулася до матері: «Я знаю, що ти нас чуєш, і вірю, що ти скоро будеш з нами».

Форум ухвалив резолюцію, яка передбачає, що протягом травня - липня 2012 року буде проведена серія конференцій, круглих столів, громадських слухань із залученням представників громадянського суспільства, експертів, громадських організацій, на яких буде обговорюватися запропонований проект Програми.

У Резолюції, зачитаній Турчиновим, було сказано, що «опозиція зробила висновки з помилок минулого».

- В ім`я України ми відкинули свої амбіції: найпотужніші опозиційні партії об`єдналися в одну команду - Об`єднану опозицію - союз українських демократичних сил, який захищає національні інтереси і виступає єдиною реальною альтернативою нинішній владі, - йдеться в документі. - Опозиція переконана, що відсторонить режим Віктор Януковича від влади, сформує в майбутній Верховній Раді демократичну більшість і поверне Україну на європейський шлях розвитку.

Після Форуму Турчинов і Яценюк дали брифінг. Якою буде перша п`ятірка? Партійні списки будуть оприлюднені на з`їзді. На питання, коли буде з`їзд - не відповіли. Підтвердили готовність націоналізувати стратегічні об`єкти енергетики, вкрадені у держави за два роки, і повернути власність громадянам, у яких їх бізнес забрав режим. Випромінювали єднання і віру в перемогу.

***

Опозиція знову просить виборців їй повірити. І можна скільки завгодно дотепничати щодо того, що все обіцяне вони обіцяли шість, п`ять, чотири, три роки тому, але спробую утриматися. Поки її лідери доводять, що можуть йти на жертви... Хоч за ґратами, а все-таки вони в Україні...

Маша Міщенко