Кличко надіслав решті опозиціонерів листа

Як повідомили повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», В.Кличко у зверненні наголосив, що майбутні вибори - це шанс змінити владу, яка довела неспроможність керувати країною і використала свої повноваження не на обіцяні реформи, а для особистого збагачення. “Саме теперішня влада є нашим спільним супротивником. Саме проти неї ми повинні спрямовувати наші зусилля. І робити все для нашої спільної перемоги”, - заявив Кличко.

Також лідер партії «УДАР» окреслив базові принципи, довкола яких демократичні сили мають об’єднатися у майбутньому складі Верховної Ради України. Об'єднання необхідне не для задоволення амбіцій чи розподілу посад, а для конкретних змін в країні. “Ми повинні завжди пам’ятати, що бій, який ми ведемо – це бій не за наші посади, а за зміни в країні. За припинення політичних репресій і звільнення ув’язнених опозиціонерів. За подолання корупції, яка душить країну, і за створення економіки рівних можливостей, у якій не буде місце монополіям, яка дасть шанс для реалізації кожному. За припинення зубожіння людей і за зростання добробуту кожного громадянина – а не можновладців. За повернення України на демократичний, європейський шлях розвитку”, - йдеться у листі.

Лідер «УДАРу» запропонував колегам по опозиції підтримати принципи спільної боротьби, дотримання яких дозволить демократичним силам здобути перемогу. І головний з них - відмова від взаємної боротьби між опозиційними силами. “Ми єдині в тому, проти чого і за що ми виступаємо. Нам нічого ділити. Роботи вистачить усім”, - звернувся В.Кличко до учасників зібрання.

Також він закликав опозицію ретельно ставитися до відбору кандидатів. В.Кличко вважає надважливим дотримуватися принципу «один округ – один кандидат від опозиції» у мажоритарних округах. А визначати найбільш гідного повинні громадяни - на основі незалежного соціологічного дослідження. Тобто, єдиним кандидатом від опозиції має стати той претендент, який матиме напередодні виборів найвищу підтримку виборців.

“Нарешті, нашим спільним завданням є захист голосів громадян. Маємо створити спільний центр для координації наших дій, щоби результати виборів визначили виборці, а не фальсифікатори. Перед нами складні завдання, але їх вирішення веде до перемоги – перемоги України!” - йдеться у листі-привітанні В.Кличка учасникам Форуму об’єднаної опозиції.