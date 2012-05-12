Наливайченко: об’єднання власників партійних печаток ще не гарантує перемоги

Про це голова політради «Нашої України» Валентин Наливайченко заявив, спілкуючись з журналістами під час Форуму об’єднаної опозиції в Києві.

За його словами, Комітет опору диктатурі (КОД) має стати не лише майданчиком для партійних лідерів, а й авангардом широкого українського народного фронту. Він висловив сподівання, що сьогоднішній Форум започаткує саме такі процеси, адже партії - це ще не все суспільство. «Об’єднання власників партійних печаток ще не гарантує перемоги. Громадяни повірять опозиційному об’єднанню лише тоді, коли вони самі стануть активними учасниками опору свавіллю режиму корупціонерів та українофобів. Тому слід від передвиборчих проектів переходити до реального захисту прав і свобод українців», - сказав політик.

«Об’єднання опозиції має бути максимально відкритим та зрозумілим для людей. Кулуарщина та квотно-пропорційний принцип поділу округів призведуть до нових тушок та перемоги провладних кандидатів Тому лише проведення праймеріз дасть змогу висунути на округах найсильніших кандидатів, які мають громадську підтримку на місцях», - переконаний В.Наливайченко.

Щодо «Нашої України», то політик наголосив, що його позиція незмінна - місце партії в єдиному фронті опозиції і будь-які інші сепаратні дії будуть зрадою виборця та підіграванням владі.

«Я, як голова політради партії, поставив підпис на усіх можливих документах про об’єднання. Тепер рішення за провідними силами, які входять в КОД. Буду робити все, аби «Наша Україна» залишилась частиною об’єднаної опозиції», - підкреслив В.Наливайченко.