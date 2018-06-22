Мажоритарка Вінниччини: область перекроїли, але що з цього вийде?

Під час виборів у Верховну Раду «підкорити» вінничан зможуть лише впливові особистості, які не один рік «розорювали електоральне поле» Вінниччини. Адже навіть сам голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига, який, до речі заявляв, що на цьогорічні вибори не піде, неодноразово повторював, що «чужим» нічого робити на території області й шансів у них немає. Дійсно, тут і «своїх» відомих особистостей не бракує, але на сьогодні ще жоден із них офіційно не заявив про свої наміри «позмагатися» за «тепле й безпечне містечко» в червоних, велюрових кріслах у величній будівлі Верховної Ради.

Ще зовсім недавно всі були в очікуванні, як же «поріжуть» під вибори Вінницьку область – дочекались. Територію області дещо «перекроїли», але як і в минулі роки, область поділили на 8 округів, правда, дещо змінили межі й деякі райони розполовинили.

Саме ж місто Вінницю так само, як і раніше, поділили навпіл по головній річці – Південний Буг на право- та лівобережну. Та не все так гладко, як здається на перший погляд.

Керівник громадянської мережі «Опора» на Вінниччини Олег Левченко зазначив, що окрім поділу самої Вінниці на дві частини до цих двох округів 11 та 12 додали ще населених пунктів з Вінницького району. «Такий поділ зроблено навмисне, щоб послабити окремих кандидатів, які балотуватимуться у Верховну Раду по місту Вінниці. Проте тим цікавіше буде спостерігати за самим виборчим процесом», - сказав Левченко.

ЛЮДИ ПОРОШЕНКА І ГРОЙСМАНА

Першим у списку вінницьких округів іде одномандатний виборчий округ №11 (правобережна Вінниця та прилеглі до міста села), де загальна кількість виборців становитиме 169,839 тисяч осіб.

Тут досить активно «обробляють виборче поле» кілька потенційних кандидатів у депутати. Першим, хто почав активно працювати на окрузі, – це головний мостобудівник України – голова наглядової ради ПАТ "Мостобуд" Володимир Продивус. Він ще у 2002 році висувався мажоритарником у цьому окрузі, але програв тоді кілька тисяч голосів головному регіоналу Вінниччини часів опозиційності Януковича, коли президентом був Віктор Ющенко, Віктору Антемюку. Зараз Антемюк майже повністю відійшов від партійних справ, де його змінив губернатор Вінниччини Микола Джига.

Продивус за активної підтримки голови Вінницької обласної ради Сергія Татусяка періодично відвідує з подарунками від свого Фонду Вінницю, роблячи ставку передусім на молодь, працівників медицини та культури. До речі, ще рік тому, він у інтерв’ю одній вінницькій газеті заявив про своє бажання обиратися в парламент по цьому округу.

Окрім нього, має свої інтереси на 11-й округ депутат Вінницької обласної ради від «Фронту змін» та керівник обласного осередку цієї політичної сили Сергій Кудлаєнко. Він, до речі, ще й чиновник – працює у міськраді й очолює департамент адміністративних послуг. Можна припустити, що Кудлаєнко вже заручився підтримкою свого «шефа», впливового та популярного серед городян мера Вінниці Володимира Гройсмана (згадаймо, хоча б останні вибори мера на яких Гройсман за кількістю набраних голосів побив рекорд не лише в місті, а й в Україні). Правобережна Вінниця вже кілька місяців рясніє «фейсами», що дивляться із банерів, головного представника «фронтовиків» Вінниччини, а поштові скриньки – зеленіють від партійних листівок, де він майже всюди поруч з мером Гройсманом старається на благо громади. Проте чи визначить його особу, як кандидата у депутати об’єднана опозиція – ще не відомо. Конкуренцію в тій самій опозиції йому може скласти Наталія Солейко, яка є представником «Батьківщини» та головним лікарем першої міської лікарні, а також керівник обласного осередку партії «Свобода» Олексій Фурман.

Не виключена поява на цьому окрузі й комуніста-нардепа, колишнього керівника міліції області Валерія Бевза, який частенько, особливо останнім часом, «навідується» до знову такої рідної Вінниці.

Очікують на цьому окрузі й людину із команди міністра економіки Петра Порошенка – екс-губернатора Вінницької області Олександра Домбровського. Наразі сам Домбровський поводить себе досить обережно й, здається, ще не зовсім визначився чи «йти» йому по Вінниці, чи по рідному Калинівському району, який входить у 13 виборчий округ. Хоча останнім часом він почав з’являтися у якості спонсора та мецената різноманітних інтелектуальних заходів серед студентів Вінниці, при цьому не оминаючи рідну Калинівку.

ПІД БРИЗКАМИ ФОНТАНА “РОШЕН”

Одномандатний виборчий округ під №12 (лівобережна Вінниця та прилеглі до міста села) охоплює 177,016 тисяч виборців.

Саме тут знаходиться всесвітньо відомий і справді неперевершений фонтан “Рошен”, поряд з однойменною фабрикою, коштами якої тут прокладено дороги, облаштовано прилеглі території. Самі ж працівники фабрики відкрито говорять – заробляють від 5 тисяч гривень. Усе це є під патронатом міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка. Звісно, ніхто й не сумнівався, що саме по цій частині міста він «піде» у Верховну Раду. Саме в цьому одномандатному округу Порошенко двічі ставав депутатом парламенту – у 1998 та 2002 роках. А от хто буде спроможній та не побоїться скласти йому конкуренцію, поки що сказати складно.

Свої наміри йти по цьому округу, і це також її округ, неодноразово виказувала голова Вінницького обласного осередку партії «Батьківщина» Людмила Щербаківська, але якось усе виглядає дуже відкрито та наївно, щоб вірити її заявам. Імовірно, об’єднана опозиція готує Порошенку цікаву й також досить впливову особистість з числа діючих депутатів. Одним із можливих опонентів називають навіть Андрія Шевченка, який нещодавно позбувся посади керівника комітету Верховної Ради зі свободи слова, а до обрання в парламент працював журналістом на порошенківському «5-му каналі».

Подейкують, що готується скласти компанію міністру керівник міського осередку партії «Свобода», депутат Вінницької міськради Антон Бойдаченко та засновник вінницького спортклубу «Максимус» - Борис Максимчук. Останній, за словами людини близької до оточення Максимчука, є креатурою ректора Вінницького державного педагогічного університету Олександра Шестопалюка.

Не виключено, що на округ Порошенка Партія регіонів пришле «парашутиста» із Києва з числа скандальних та екстравагантних депутатів Верховної Ради. До того ж, сюди може бути відправлена «робити вибори» колись соратниця засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а нині депутат із групи Давида Жванії Катерина Лук’янова. Хоча, за думкою багатьох експертів, після її переходу з опозиції до рядів провладної більшості, вона майже повністю втратила електоральну підтримку на Вінниччині, а великих грошей на якісну та масовану виборчу кампанію у неї немає.

ЗАЛІЗНИЦЯ ПРОТИ СІЛЬМАШУ

Округ №13 із центром у Калинівці із загальною кількістю виборців 154,763 тисяч осіб повністю співпадає з межами округу, який був на парламентських виборах 2002 року.

Можна із впевненістю сказати, що активно облюбовує цей округ керівник Південно-Західної залізниці, депутат Вінницької обласної ради Олексій Кривопішин, який зовсім не навідується до облради, куди він обрався депутатом від мажоритарного округу в залізному місті Козятині, проте активно працює із дитячими будинками й самими залізничниками.

Від об’єднаної опозиції йому можуть скласти «товариство» або Микола Зелінський, який є головою правління ВАТ «Хмільниксільмаш», або приватний підприємець Костянтин Якименко – яким також «належать велюрові крісла», але не червоні, а сині в облраді.

Проте, найвпливовішим вінничанином на цьому виборчому окрузі називають нині діючого народного депутата Миколу Катеринчука, який не особливо афішуючи, вже протягом не одного року надає людям юридичну допомогу.

Також на цьому окрузі ймовірна поява «литвиновця» та депутата облради Миколи Юрчишина, який місяць тому влаштував «друге відкриття» своєму санаторію «Родон» у місті-курорті Хмільник, що також входить до цього округу, й зібрав на цей захід перших осіб області. Він разом із братом має спільний бізнес – володіють підприємством «Візит» й говорять, що є «першим меценатом на районі».

СУВЕНІРИ І ЖМЕРИНКА

Округ №14 з центром у Жмеринці налічує 172,043 тис. виборців.

Туди знову почав навідуватись екс-мер Жмеринки, а нині столичний чиновник – голова Деснянської райдержадміністрації у місті Києві Віктор Жеребнюк. Він намагається демонструвати свою впливовість та наблизити в першу чергу райони цього округу, а потім і саму область, до столиці. Збирається балотуватись на цьому окрузі і сувенірних діл майстер, тобто власник ринку сувенірних товарів у Літині Іван Мельничук, який є представником партії «Батьківщина».

Здається знову приглянувся цей округ президентові «Ліги нафтопромисловців України» Олександру Шпаку, який обіймав крісло у Верховній Раді третього скликання саме завдячуючи виборцям цього виборчого округу. Він вже не раз навідувався на свій потенційний округ для ознайомлення із настроями людей, заручившись при цьому підтримкою свого друга, знаного на Вінниччині нардепа-регіонала Григорія Калетніка. О.Шпак на сьогоднішній день також очолює громадське об’єднання «Вінницьке земляцтво у Києві», розраховуючи на підтримку колишніх земляків, які зараз займають державні посади.

Не виключена поява на цьому окрузі й колишнього депутата Верховної ради Володимира Майстришина. Він ще у 2002 році «пройшовся» по тодішньому виборчому округу №14 (зараз межі округу дещо змінені) й переміг із 37,8% голосів виборців. Але на сьогоднішній день його поки що на території цього округу не помічали. Подейкують, що він лише іноді приїздить зі столиці у Вінницю, де в нього працює бізнес - компанія «Техногаз», яка спеціалізується на виробництві та поставці медичного й технічного газів, а також перспективний Могилівський гранітний кар’єр. У підпорядкуванні кампанії є також мережа газозаправочних станцій по усій Україні.

Також на цьому окрузі може з’явитися колишній голова Верховного суду України Василь Онопенко, який ще наприкінці 2011 року заявляв, що хоче балотуватися за мажоритарним округом у Вінницькій області. 63-річний уродженець с. Великі Крушлинці Вінницького району області прославився тим, що у 1999 році від імені української соціал-демократичної партії балотувався на посаду Президента, але здобув менше 1% голосів. До переїзду у столицю, В.Онопенко в 1976 році попрацював народним суддею в очолюваному ним Літинському райсуді, який відноситься саме до цього округу, там ймовірно, його ще пам’ятають.

ЯВОРІВСЬКИЙ ПРОТИ КРЯЖУ

Округ №15 із центром у Шаргороді та з кількістю виборців 159,659 тисяч осіб.

Тут не виключено, що буде балотуватись перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації, депутат Вінницької облради від «біло-синіх» й доволі впливова особистість у області Іван Мовчан. Він є засновником компанії «Кряж», яка об’єднує як потужний сільськогосподарський бізнес, так і декілька заводів із виробництва будматеріалів. Конкуренцію йому може скласти й певно, що буде тієї самої вагової категорії по впливовості уродженець села Теклівка Крижопільського району Вінницької області, народний депутат 6-го скликання від БЮТ, який потрапив у ВР за 22-м номером у списку – Володимир Яворівський. На сьогоднішній день 69-річний нардеп очолює комітет ВР з питань культури і духовності. Він також двічі був обраний головою Національної спілки письменників України. Кандидатура Яворівського є припущенням, адже він ще жодного разу не «засвітився» на Вінниччині та й об’єднана опозиція «мовчить» стосовно своєї кандидатури на цьому окрузі, лише обіцяючи «підкласти» Мовчану сюрприз. Хто ж насправді стане цим сюрпризом покаже час.

Від соціалістів по цьому ж округу може піти й колишній народний депутат Микола Мельник, який народився у в с. Липівці Томашпільського району Вінницької області. Він вже був депутатом Верховної Ради, потрапивши у 2002 році за списком Соціалістичної партії України під №8, а його донька Світлана стала депутатом-мажоритарником саме від цього округу. На Вінниччині ця людина також знана тим, що у свій час він очолював Вінницьку облраду та був головою Вінницької облдержадміністрації.

БАТЬКИ І ДІТИ

Округ №16 із центром у Ямполі розтягнувся на 168 кілометрів із заходу на схід, охоплюючи всі південні райони області. Тут мешкає 148,955 тис виборців.

На цьому окрузі, ймовірно, що основний розрахунок робитиметься не на результати самого голосування, а на те, які ж результати «доїдуть» до окружних комісій після тривалого перебування у дорозі, адже відстань деяких ТВК від ОВК іноді сягає більше 100 км.

Саме на цьому окрузі ймовірно для свого сина, керівника вітчизняної митниці Ігоря, певний час активно працював його батько – депутат Верховної Ради Григорій Калетнік. Зараз ця активність з боку знаного нардепа поменшала. Певно, домовились, що сина «протиснуть» у прохідній частині за списками комуністів, натомість, щоб зусилля не пропадали даром – на цьому окрузі з’явилась племінниця депутата – Оксана Калетнік, яка швиденько змінила своє прізвище із Єлманової на Калетнік. Належна до «клану Калетників» 40-річна уродженка Вінницької області, «розкручує» себе на окрузі вже особисто за допомогою Фонду.

На цьому витягнутому вздовж кордону із Молдовою окрузі може спробували свої сили й адвокат, депутат обласної ради Юрій Македон, який є представником «Фронту Змін» або колишній голова Могилів-Подільської районної ради від «біло-сердечних» Володимир Сірант. Хто з них складе конкуренцію племінниці Калетніка від опозиції стане відомо вже після їх з’їзду та оголошення кандидата саме на цю ділянку Вінниччини.

Ймовірно, що на цьому ж окрузі балотуватиметься батько Петра Порошенка – герой України, депутат облради Олексій Порошенко. Він відомий не тільки, як високласний та професійний управлінець в аграрному бізнесі, а й достатнього впливова в області людина. До того ж, більшість сільгоспземель, що знаходяться в оренді у агроструктур Порошенка розташована саме на території цього округу. А це додатковий козир, адже тут добре знають, що більше ніж Порошенко в землю ніхто із сільгоспвиробників не вкладає. До того ж, у структурах Олексія Порошенка одна з найбільших зарплат серед аграріїв у регіоні.

ЗЕРНО І ШОКОЛАД

Округ №17 із центром у Ладижині та загальною кількістю виборців 169,214 тисяч осіб.

Очікується, що на цьому окрузі розвернеться не аби яка «боротьба» між керівником та власником 10% акцій компанії «Зернопродукт МХП», що входить до складу холдингу «Миронівський хлібопродукт», Миколою Кучером та колишнім головою Вінницької обласної ради, людиною команди Петра Порошенка – Григорієм Заболотним.

Обидва є знаними та впливовими особистостями. Так, на сьогоднішній день Кучер справедливо може хизуватись тим, як поблизу Ладижина за його активній участі «Миронівський хлібопродукт» будує один із найбільших у Європі птахопереробних комплексів. У його підпорядкуванні й чимало сільгоспземлі, техніка та тисячі працівників. Проте, це масштабне будівництво може стати не тільки «козирем», а й тягарем у майбутніх виборчих розкладах. Адже 38 пташників, які розкинуться на величезній території Тростянецького, Гайсинського та частково Тульчинського районів потенційно становитимуть чималу загрозу місцевій екології.

Не поступається у впливовості Кучеру й Григорій Заболотний, який народився та більшу частину своєї кар’єри провів тут, на окрузі. Заболотний ще будучи головою Вінницької облради завжди вирізнявся людяністю й охоче допомагав усім, хто до нього звертався. Навіть зараз, як депутат обласної ради, від активно зустрічається з людьми та вирішує їх проблеми.

Конкуренцію їм може скласти й тричі народний депутат й уродженець Бершаді Вінницької області Анатолій Матвієнко. Нині діючий депутат ВР останній раз пройшов у парламент за списками під номером 22 від блоку «Наша Україна - Народна самооборона», але на малій Батьківщині у нього залишилось чимало своїх «перевірених» людей.

Матвієнка вінничани пам’ятають ще з середини 90-х, коли він очолив виконавчу владу Вінницької області. Ставши представником тодішнього президента Леоніда Кучми у регіоні, Матвієнко з властивою йому енергією почав розвивати і укріплювати «тили» новонародженої Народно-демократичної партії, яку сам і очолював. Звісно, що й по сей день, на батьківщині в нього залишились вірні йому люди, які докладатимуть максимум зусиль для того, щоб Матвієнко таки не полишив стіни вже рідної будівлі Парламенту.

РАДИКАЛИ І ЗНОВУ КАЛЕТНІК

Округу №18 із центром в Іллінцях налічує 145,559 тисяч виборців, що є найменшим показником на території Вінницької області.

Майже оселився в цьому малочисельному окрузі вже згадуваний раніше нардеп та ректор Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік. Не «цураючись» жодного свята він ходить «від хати до хати» «засипаючи» подарунками потенційних виборців, а також надає вичерпну інформацію щодо земельної реформи та проводить регулярні зустрічі із фермерами.

На цьому ж окрузі ймовірна поява ще одного народного депутата від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Володимира Стретовича, який є колишнім головою, а зараз член колегії Християнсько-демократичного союзу.

Не виключають появу на цьому окрузі керівника обласного осередку «Радикальної партії Олега Ляшка» Анни Філонової, яка на початку поточного року здійснила невдалу спробу обійняти крісло депутата обласної ради, замість Василя Чернія, який змінив крісло облради на парламентське.

Також очікується, що по цьому округу на виборах у Верховну Раду 2012 року піде аграрний фахівець Василь Черній, який донедавна тривалий час займав посаду заступника губернатора спочатку під керівництвом Олександра Домбровського, а потім Миколи Джиги. Після свого від’їзду до Києва в листопаді 2011 року він постійно навідується у Вінницю на «великі свята» та іноді «дивиться» на виборців зі шпальт газет й друкуються його пропозиції з окремих питань в аграрній сфері. Враховуючи те, що Черній неодноразово ставав депутатом облради від Липовецького району, що на території 18 округу, можна припустити його появу на виборах саме тут.

Крім того, не виключено, що на область «спустять парашутистів» як від владної Партії регіонів, так і від опозиції. Адже прохідних місць за списками тепер стане удвічі менше, тож на всіх бажаючих їх не вистачить. «Ображеним» доведеться роз’їжджатися по регіонах, щоб там здобувати парламентську путівку у високе політичне життя. Але це скоріш за все будуть «свої», тобто уродженці Вінницької області, які вже давно стали «великими» столичними мужами. Ймовірно вони розпочинатимуть свою виборчу кампанію за принципом «прийшов – та переміг» (або програв?), і відбуватиметься усе це в короткий виборчий період часу без додаткової «прелюдії».

Владислава Дмитришина