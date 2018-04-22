“Янукович десять лет в дерьме…”

Музей “Вибори-2007” кожного дня поповнюється новими експонатами, тож настав час провести наступну екскурсію. Нагадаємо, першу екскурсію ми назвали “Вітренко і трохи ковбаси…”.

Своєрідним ноу-хау цих виборів можна назвати появу газет, названих іменами політиків. Зокрема, з таким виданням поталанило Києву. Газету, вірніше, газету- листівку, як сказано в її “шапці”, названо просто – “БРОДСКИЙ”. Скромно так. Відкривається газета статтею “ Как нам спасти Киев 30 сентября 2007 года?” Здогадайтесь, хто може врятувати Київ? Дивіться назву газети.

На обкладинках інших, не іменних видань, українські політики виглядають дещо не так привабливо, як Михайло Бродський в газеті “БРОДСКИЙ”.

Скажімо, Юрій Луценко на обкладинці “ПАРАСКИ.ІНФО” – ось так:

А Володимир Литвин – ось так:

І це ще не страшно.

Такі веселі листівочки, присвячені “Герою України - Цушку” можна було побачити в деяких містах на півдні України.

А ось такі гроші ходять на українських виборах.

Звісно, купиш на такі гроші небагато. Але авторам цього шедевру, які працюють в котромусь із штабів, поза сумнівами, гонорару, принаймні, на морозиво вистачило.

А якщо до громадян, які потримали цю купюрку в руках, не дійде, хто головний ворог українського народу, є ось такий плакатик:

Агітаційно має добити виборця, який теоретично може симпатизувати “помаранчевим”, ось такий пропагандистський шедевр:

Втім дістається на виборах не лише “помаранчевим”. Не обійшли увагою “добрі” політтехнологи і лідера прогресивних соціалістів. Добрі вони ( політтехнологи).

Але якщо не вірити “чорному піару”, а присвятити себе “білому”, і одягти все, що видадуть для агітації в штабі, можна вдягтись приблизно так:

А ще наші вибори можна і завіршувати. Як це роблять відвідувачі нашогомузею "Вибори-2007".Зокрема, кияни Андрій Кармелюк та Юрій Крот, що вступили у свого роду поетичний двобій , запропонували кілька варіантів в стилі традиційної японської поезії хокку.

Хокку від Андрія Кармалюка:

Осень.

Выборы.

Янукович десять лет в дерьме.

***

Элегантная дама вышла на митинг.

Присмотрелся:

Корова на льду.

***

Чтобы участвовать в жизни

страны

Утром воскресным я

Не похмелюсь.

Хокку від Юрія Крота:

Выборы.

Снова страну трясет.

Ющенко, так?

***

Красное сердце горит

над страной.

Может быть, женщина

в белом

Взойдет на Фудзи?

***

Яйца в премьера уже не летят:

Куры несутся плохо.

Осень. Тоска.

***

В сердце сомненье

вползает змеей,

И я молю ЦВК;

О, пидрахуй!

Якщо ж абстрагуватись від віршованих форм, наші вибори можуть мати і такий вигляд:

Це – Чернівці. Але, здається, схожий настрій можна вловити не лише тут.