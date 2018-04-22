Вітренко і трохи ковбаси…

Заглянемо до нашого віртуального музею “Вибори-2007”. Його експозиція сформована з експонатів, запропонованих відвідувачами сайту УНІАН. Їх приносили нам, надсилали поштою ( традиційною та електронною), дарували, надавали в оренду ( було й таке, ми обіцяли повернути після виборів). Ми вдячні всім, хто взяв у цьому участь. Як і всім, хто ще візьме.

Вперед.

З такими щоденниками пішли до школи школярики в деяких містечках Київської області. Юлія Володимирівна усміхнено вітає хлопчиків та дівчаток з обкладинки, а також, напевне, за задумом авторів, заохочує до навчання і висловлює сподівання, що батьків не будуть викликати до школи.

Таку ось газету “Сільські вісті” читали селяни по Україні традиційно.

А такі ось “Сільські вісті” вони отримали від Івана Бокого, коли газета перестала любити Олександра Мороза, натомість стала любити Юрія Луценка, а Мороза почала “мочити”. Вісті “від Бокого”, навпаки, продовжують любити Мороза, а Луценка “мочать”. Щоправда, суд заборонив розповсюджувати “вісті від Бокого”. Тому селяни більше не читатимуть це оригінальне видання.

Так виглядає обкладинка видання “Параска.Інфо” з Юлією Тимошенко.

А так виглядає остання сторінка обкладинки того ж видання з тією ж Тимошенко.

Таку книжечку написав письменник Юрій Рогоза до цих виборів. На минулих виборах він теж писав книжки “про Юлю”, але тоді він ще не хотів вбивати її, а, навіть, любив. Все таки, чимало в житті письменника зележить від того, де отримуєш гонорар за свої книги.

А це – бігборд з Херсона, фото якого надіслано одним з наших херсонських відвідувачів. Як бачимо Наталя Вітренко, добре виглядає на ньому. А поруч рекламується ковбаса. Треба визнати, лише сильний, вольовий політик наважиться на таку конкуренцію. Вочевидь, Наталія Михайлівна вважає себе такою, коли не боїться висіти поруч і конкурувати з улюбленим народним наїдком.

Ми продовжимо наші екскурсії після надходження нових експонатів.

Про засади створення музею і про те, як долучитися до поповнення експозиції, читайте тут.