Володимир Ар’єв: Дідівщини в блоці НУ–НС я не відчуваю

На те, щоб узяти інтерв`ю з десятим номером в списку НУ-НС, мені довелося витратити майже день. Генеральний продюсер центру «Закрита зона» в цей час їздив Сумською областю, а тому то з`являвся в мобільному телефоні, то зникав з зони доступності.

- Тяжкі поїздки? - Так. Я вже останні два тижні на Сумщині, а взагалі це вже дванадцята моя область. Пробуду тут, разом з двома своїми помічниками, до двадцять восьмого числа.

- З чим ідете до людей? - Прагнемо зустрітися з максимальною кількістю людей, доїжджаємо до найвіддаленіших сіл.

- Це відчувається.

- Ми розповідаємо про те, що собою являє блок НУ–НС, наводимо факти дій нинішнього уряду Януковича, соціалістів і комуністів. Доносимо нашу програму порятунку України. Вислуховуємо людей, їх проблеми, щоб потім на цій основі будувати свою законотворчу діяльність.

- Як вас зустрічають?

- Дуже добре. Тільки часто на зустрічі приходять представники сил опонентів. Вони ставлять каверзні питання, але, зазвичай, у них мало аргументів, тоді вони починають щось кричати. Тоді вже інші люди починають їх осмикувати, просять себе вести цивілізовано. Я ж прагну відповідати на всі запитання, не розділяючи, ким і як вони поставлені.

- Чи демонструєш у поїздках свої фільми?

- Так. Ось у Сумську область привіз свій фільм «Донецька мафія. Перезавантаження». Він ітиме як на обласному каналі, так і на районних.

- З чим ти ідеш до парламенту саме як журналіст?

- Йду, щоб працювати в комітеті з корупцією і організованою злочинністю. Тобто займатимуся тим, чим займався в своїй передачі «Закрита зона», тільки вже на парламентському рівні. Думаю, щодо політики у області мас-медіа співробітничатиму з своїм колегою по демократичному блоку бютовцем журналістом Андрієм Шевченком. Сподіваюся, ми проведемо закон про суспільне телебачення, який буде направлений на роздержавлення ЗМІ, зокрема комунальних. Добиватимемося того, щоб зробити з них суспільні.

- Наскільки я знаю, нинішній прем`єр-міністр Янукович проти такої реорганізації.

- Природно. Він не хоче, щоб ЗМІ належали місцевій громадськості. Адже ЗМІ легше контролювати через своїх людей, особливо там, де його міські і обласні ради. Нам же важливо зробити так, щоб ці ЗМІ потрапили не до приватних рук. Вони повинні належати не владі, якою б вона не була, а громадськості. У кожного з цих ЗМІ повинна бути наглядова рада, що складається з представників міської і обласної громадськості. І у жодному випадку ніяка політична сила не повинна диктувати політику ЗМІ.

- Наскільки відомо, трудові колективи цих ЗМІ дуже консервативні. Вони не хочуть мінятися і нічого міняти в своїй роботі. І тому питання кадрових змін буде поставлено, якщо вам вдасться здійснити свою програму. Чи не буде у такому разі скривджених? - Основну скрипку в кадрових питаннях гратиме саме громадськість. За це вже у неї треба буде питати.

- Як до тебе відносяться твої колеги по блоку, чи сприймають як новачка, адже ти вперше йдеш до парламенту. - Мене ніхто не розглядають як новачка, хоча я в політиці начебто і нова людина. Вони мене знають як достатньо досвідченого фахівця в своїй сфері. Ставлення як діда до молодого я жодного разу не відчував.

- Як думаєш, скільки голосів візьме НУ–НС?

- Згідно Закону про вибори дані соціології обнародувати зараз не можна. Але можу точно сказати: Блок НУ–НС набирає більшість голосів разом з Блоком Юлії Тимошенко.

Антон Зікора