ЗМІ: голова Волинської ОДА став одним з губернаторів, які подалися в нардепи

Про це повідомляють «Волинські новини» з посиланням на свої джерела. Климчук виявився одним з небагатьох губернаторів, які вирішили балотуватися до Верховної Ради. Крім нього документи також подали голова Житомирської та Вінницької ОДА.

Основним мотивом, на погляд експертів, є бажання сховатися від можливої кримінальної відповідальності через його діяльність на посаді. Через його діяльність селяни погрожували перекрити трасу, а мешканці напівзруйнованого будинку бояться повертатися в свої оселі.

Раніше Борис Клімчук вперто не коментував, буде він балотуватися чи ні. Причина полягала в тому, що Партія регіонів проводила переговори з іншим кандидатом у нардепи по цьому округу ‒ Ігорем Палицею.

Нагадаємо, що, за результатами соцопитування, саме він є ймовірним переможцем у виборах. Проте обʼєднуватися з біло-блакитними, у разі своєї перемоги, Палиця навідріз відмовився.

Тому, за інформацією видання, «регіонали» звернулися «за допомогою» до більш «зговірливого» голови Волинської ОДА.

Нагадаємо, по Луцьку зареєструвалося 9 кандидатів у нардепи. Це ‒ Ярослав Плакса,Олена Голєва, Андрій Козюра, Ігор Палиця, Юрій Недужко, Віктор Пащук, Ігор Алєксєєв, Петро Кравчук і Петро Гайдучик.