Волинські селяни погрожують перекрити трасу
Жителі села на Волині обурені діями очільника області.
Жителі села Гаразджа повстали проти керівника Волинської області Бориса Климчука.
Як повідомляє ТСН, селяни обурені, тим, що чиновник пообіцяв добудувати школу в населеному пункті, за гроші виділені урядом, але передумав і висловив сумнів у доцільності будівництва.
У сільській школі навчається 110 учнів, іще 40 батьки змушені щодня возити до Луцька, адже в місцевому навчальному закладі не вистачає місця.
Діти навчаються у дві зміни, спортом займатися ніде, туалет знаходиться на дворі, а від влади батьки та педагоги чують лише обіцянки, - розповідають у селі.
Анатолій Горбатюк, депутат Верховної Ради, добився від Кабміну виділення 12 мільйонів гривень на добудову школи, - зазначає ТСН. Борис Горбатюк, сільський голова, його брат певен: справу загальмував особисто губернатор Климчук. Губернатор, зі слів селян, посилається на те, що дітей нібито недостатньо для початку добудови, а кваліфікованих педагогів для закладу ніде взяти.
На четвер, 2 серпня, батьки та вчителі запланували проведення мирного мітингу біля школи, по закінченні якого делегація вирушить на прийом до Климчука.
У випадку, якщо очільник області не дослухається до мешканців села Гаразджа, селяни обіцяють перекрити трасу Луцьк-Рівне.