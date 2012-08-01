Волинські селяни погрожують перекрити трасу

Жителі села Гаразджа повстали проти керівника Волинської області Бориса Климчука.

Як повідомляє ТСН, селяни обурені, тим, що чиновник пообіцяв добудувати школу в населеному пункті, за гроші виділені урядом, але передумав і висловив сумнів у доцільності будівництва.

У сільській школі навчається 110 учнів, іще 40 батьки змушені щодня возити до Луцька, адже в місцевому навчальному закладі не вистачає місця.

Діти навчаються у дві зміни, спортом займатися ніде, туалет знаходиться на дворі, а від влади батьки та педагоги чують лише обіцянки, - розповідають у селі.

Анатолій Горбатюк, депутат Верховної Ради, добився від Кабміну виділення 12 мільйонів гривень на добудову школи, - зазначає ТСН. Борис Горбатюк, сільський голова, його брат певен: справу загальмував особисто губернатор Климчук. Губернатор, зі слів селян, посилається на те, що дітей нібито недостатньо для початку добудови, а кваліфікованих педагогів для закладу ніде взяти.

На четвер, 2 серпня, батьки та вчителі запланували проведення мирного мітингу біля школи, по закінченні якого делегація вирушить на прийом до Климчука.

У випадку, якщо очільник області не дослухається до мешканців села Гаразджа, селяни обіцяють перекрити трасу Луцьк-Рівне.