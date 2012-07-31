Губернатор хоче поселити людей назад в аварійний будинок після ремонту

У Луцьку мешканці напівзруйнованого будинку бояться повертатися до своїх осель, які волинський губернатор Борис Климчук обіцяє відремонтувати до Нового року.

Більшість мешканців аварійної п'ятиповерхівки вже два місяці живуть поруч із проваллям, йдеться в сюжеті ТСН. Відселили людей тільки з прилеглих до обвалу квартир.

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Мешканці дому вже неодноразово зверталися до обласного голови з проханням знести будинок та дати їм нормальне житло за ті гроші, що виділив Кабмін. Однак Климчук вважає, що аварійний - не означає безнадійний, - зазначає видання.

Губернатор запевняє, що вже за кілька місяців у п'ятиповерхівці проведуть капітальний ремонт, і люди зможуть там жити і надалі. "Експерти, і це не одна комісія, однозначно стверджують: будинок підлягає подальшій експлуатації, крапка. Особливо те, що стосується 3 і 4 під'їздів, то взагалі ніяких питань немає", - запевняє голова Волинської ОДА Борис Климчук.

Та висновки експертів по-різному трактують голова області та колишній очільник Луцька Богдан Шиба, який пристав на бік мешканців. "У першому реченні висновку експерта написано: будинок знаходиться в аварійному стані, можна далі не читати тому що чинне житлове і цивільне законодавство каже, що аварійні будинки капітальному ремонту не підлягають", - зауважив Шиба.

Остання надія на порозуміння керівника області та мешканців аварійного будинку - зібрання міськвиконкому, яке відбудеться у четвер, 2 серпня. На ньому мають вирішили: жити чи не жити у квартирах на Рівненській, 109, і куди мають витратити 12 мільйонів гривень із держбюджету.

Мешканці будинку вважають, що 12 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів за результатами попередньої експертизи на проведення аварійно-відбудовних робіт, мають бути спрямовані на інші цілі, а саме: на придбання 48-ми квартир для мешканців вцілілої частини дому.

У міськраді ж дотримуються іншої думки. Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, 12 млн грн були виділені Кабміном спеціально на проведення капремонту напівзруйнованого будинку, відтак зараз змінити цільове призначення коштів неможливо.