Українська партнерка Пако Рабанна уже вивчила, що таке мода, але не освоїла назву американського журналу

Учора українська молода дизайнерка Вероніка Жанві та всесвітньовідомий французький модельєр Пако Рабанн представили в Києві спільну колекцію одягу під назвою «Сталеві небеса». Саме з цією колекцією Вероніка Жанві побувала на Паризькому тижні моди 4 липня цього року.

Перед показом француз похилого віку разом зі своєю українською протеже дали прес-конференцію, на якій дуже емоційно розповідали, який успіх мали «Сталеві небеса» на Паризькому тижні моди.

Прес-конференції цієї пари завжди проходять за одним сценарієм: Пако Рабанн наполегливо переконує журналістів у тому, яка талановита Вероніка Жанві і що скоро вона стане популярна як Коко Шанель, а сама Вероніка, мило усміхаючись, з усім погоджується, мовляв, от побачите – усе так і буде…

Може, ця обіцянка і справдиться, адже Пако Рабанн називає себе великим віщуном, тож йому видніше. І переконувати, напевне, уміє, бо принаймні одну людину таки зміг переконати в неабияких талантах Жанві – саму Жанві.

На прес-конференції журналісти хотіли дізнатися від дизайнерки, що дав їй показ на Паризькому тижні моди, і взагалі – як усе відбувалося, бо в Україні про це люди майже нічого не знають.

Відповіді, проте, не прозвучало… Вероніка виразом обличчя дала зрозуміти, що запитання такого ґатунку їй непристойно ставити, бо ж за її власними словами, вона була третьою найгучнішою подією на цьому тижні моди.

– Я стала третьою найгучнішою подією Паризького тижня моди от кутюр… Першою було 60-річчя Дому моди «Крістіан Діор», другою – 20-річчя Дому «Крістіан Лакруа», а третьою – показ Вероніки Жанві от кутюр – першої українки, яка це зробила.

Розповіла дизайнера також про популярність, яку їй приніс тиждень моди:

– Мені було дуже приємно, що на моєму показі був дуже відомий американський журнал «Дубл ю, Дубл ю, Дубл ю, Бі» (тобто “Дабл ю...” – Авт.). Це видання пише про професіоналів і спеціалістів… Американській журналістці, яка брала в мене інтерв’ю, страшенно сподобалася моя революційна розробка. Мене також знімав Перший національний канал Франції.

У прес-релізі було зазначено, що французькі ЗМІ охрестили українську дизайнерку «Паризькою лялькою», але моє запитання, які саме видання дали їй такий титул, дизайнерська пара відверто проігнорувала, натомість Пако Рабанн знову почав перераховувати всі таланти й принади своєї протеже, ще раз наголосивши, що він «приголомшений її розумом і здібностями».

Мсьє Рабанн не оминув також нагоди поінформувати журналістів, що в Україні ще не зовсім зрозуміли, що таке мода:

– Ви в Україні ще не зовсім зрозуміли, що таке мода! Будь-який кретин може зробити гарне вбрання… В Україні є багато талановитих людей, Вероніка Жанві – не єдина, але вони ще не зрозуміли, що таке справжня мода…

На такій оптимістичній ноті вирішили перейти до показу «Сталевих небес»...

Показ колекції проходив у центрі Києва на площі в розважально-торговельному центрі «Арені».

Організація показу була справді на високому рівні, щоправда, розпочалася з півторагодинним запізненням, через що гламурні дами, які прийшли дізнатися про модні новинки з Парижу, дуже обурювалися. Мовляв, «заплатили 750 гривень на її шоу, так ще й мерзнути заставляють» (квитки коштували від 500 до 750 гривень).

Народу зібралося чимало, вільних місць не було...

Журналісти видивлялися якихось знаменитостей, але мало кого можна було побачити...

Перед початком дефіле на екрані почали транслювати відеосюжет про приїзд Жанві до Парижа…

Складалося враження, що це відео з домашньої колекції якоїсь провінціалки, яка вперше поїхала до європейської столиці. Ось Вероніка в аеропорту, прибуває в посольство України у Франції, яке надало їй притулок на час перебування в Парижі, її гримують, роблять зачіску, вона дає інтерв’ю, готується до показу, далі – сам показ, і врешті – вона просто щаслива.

У Києві було представлено 25 образів. Колекцію побудовано на поєднанні різних матеріалів: хутро та органза, хутро та метал.

Хоча прямо не було сказано, що в розробці колекції брав участь Пако Рабанн, але його слід відчувався дуже сильно, адже він відомий, перш за все, одяганням жінок у метал. А Вероніка відома своєю ручною роботою, проте в цій колекції її не було. Вона, схоже, вирішила шукати нові напрямки.

Про колекцію загалом хочеться сказати лише те, що з нею Вероніка Жанві навряд чи змогла стати третьою подією на Паризькому тижні моди. Хоча й були речі варті уваги, наприклад, коротке вечірнє плаття з металу золотистого кольору чи деякі вироби з хутра.

Після дефіле українська дизайнерка сама піднялася на подіум, не приховуючи радості від того, що вона нарешті показала українцям справжню колекцію от кутюр. Та українська публіка виявилася не надто привітною чи, може, їй просто не сподобалося.

А Жанві, наче чуючи гучні овації, раділа, посилала публіці повітряні поцілунки та поклони, хоча з зали доносилися лише ріденькі оплески.

Кульмінацією показу став театралізований номер, під час якого авторка колекції під’їхала на якомусь возику (самого возика видно не було, його огортав дим) до Пако Рабанна. Вона кілька разів ледве не впала, чим неабияк потішила дещо злостиву публіку. Врешті Жанві під’їхала до свого покровителя, і він їй вручив зображення її нового бренду, під яким вона підкорятиме світ.

Публіка поспішила до виходу…

До речі, враження про колекцію «Сталеві небеса» склалися в присутніх практично одинакові. Наприклад, бізнес-леді Маргарита Січкар, дружина футболіста Владислава Ващука, була просто неприємно шокована:

– Коли я прочитала, – сказала вона, – що виручені кошти від аукціону, який незабаром збираються провести Пако Рабанн і Вероніка Жанві, підуть талановитим дітям України, я подумала: талантам і справді потрібно допомагати, бо бездарність, як показав цей показ, і так проб’ється. Жах!

Інну Цимбалюк, яка торік представляла Україну на «Міс Світу», теж колекція не вразила:

– Я не можу сказати, що мене здивувала творчість Вероніки Жанві. Я побачила деякі натяки на Пако Рабанна, які він намагався вплести в колекцію, але й це в нього погано вийшло. Мені колекція однозначно не сподобалася, і я чула відгуки знайомих, які тут були, – усі дивуються, м’яко кажучи.

Оксана Климончук